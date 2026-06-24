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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ορκίστηκε σήμερα από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Στουρνάρας.

Η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννη Στουρνάρα για έξι χρόνια ακόμη ανακοινώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο κ. Στουρνάρας ορκίζεται ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

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