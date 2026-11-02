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Περαιτέρω επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει η παγκόσμια αγορά προσωπικών υπολογιστών (PCs) έως το τέλος του 2026, με τις αποστολές να εκτιμάται ότι θα καταγράψουν πτώση 27% το 4ο τρίμηνο, σε ετήσια βάση. Η πρόβλεψη ανήκει στην Counterpoint Research και αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση, που ασκούν στην αγορά οι αυξημένες τιμές των εξαρτημάτων, ιδιαίτερα των μνημών, οι οποίες μετακυλίονται στο τελικό κόστος και οδηγούν καταναλωτές και επιχειρήσεις σε αναβολή αγορών.

Η εικόνα της αγοράς είναι ήδη αρνητική, καθώς το 3ο τρίμηνο του 2026 οι παγκόσμιες αποστολές υπολογιστών μειώθηκαν κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, υποχωρώντας στα 57 εκατ. τεμάχια. Σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, η πτώση διαμορφώθηκε στο 13,8%, επιβεβαιώνοντας ότι η επιβράδυνση της ζήτησης αποκτά μεγαλύτερη ένταση, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ σε δελτίο του.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αύξηση των τιμών καθιστά δυσκολότερη την απόφαση αντικατάστασης παλαιότερων υπολογιστών, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές που αναζητούν οικονομικότερες συσκευές. Την ίδια στιγμή, οι κατασκευαστές στρέφονται σε διαμορφώσεις προϊόντων, που μπορούν να απορροφήσουν αποτελεσματικότερα τις ανατιμήσεις των εξαρτημάτων, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα προσιτών επιλογών.

Στον αντίποδα, η εταιρική ζήτηση εμφανίζεται σχετικά ανθεκτικότερη, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να ανανεώνουν τον εξοπλισμό τους και να προχωρούν στη μετάβαση σε νεότερες εκδόσεις των Windows. Ωστόσο, η δραστηριότητα αυτή δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τη συνολική υποχώρηση της αγοράς.

Στη μεγάλη ετήσια πτώση συμβάλλει και η υψηλή βάση σύγκρισης του 3ου τριμήνου του 2025, όταν η επικείμενη λήξη της υποστήριξης των Windows 10, σε συνδυασμό με τις προσαρμογές των αποθεμάτων λόγω των δασμολογικών εξελίξεων, είχε ενισχύσει τις αποστολές.

Οι επιδόσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστών

Η Lenovo διατήρησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά υπολογιστών, με 15 εκατ. συσκευές και μερίδιο 26,3%, παρά τη μείωση των αποστολών της κατά 23% σε ετήσια βάση. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η HP, με 10,3 εκατ. υπολογιστές και μερίδιο 18,1%. Η εταιρεία κατέγραψε πτώση 31%, τη μεγαλύτερη μεταξύ των έξι κορυφαίων κατασκευαστών, ενώ η Dell ακολούθησε στην τρίτη θέση με 7,6 εκατ. συσκευές, μερίδιο 13,3% και ετήσια μείωση 25%.

Σαφώς ανθεκτικότερη εμφανίστηκε η Apple, η οποία περιόρισε την πτώση των αποστολών της στο 11%, διαθέτοντας 5,6 εκατ. υπολογιστές. Το μερίδιό της ενισχύθηκε στο 9,8%, από 8,7% έναν χρόνο νωρίτερα, με το MacBook Neo να συμβάλλει στη συγκράτηση των απωλειών.

Ακόμη μικρότερη υποχώρηση κατέγραψε η ASUS, με τις αποστολές της να μειώνονται κατά 7% σε ετήσια βάση, στα 5,2 εκατ. τεμάχια. Μάλιστα, σε τριμηνιαία βάση σημείωσε αύξηση 19,4%, ενώ το μερίδιό της ενισχύθηκε στο 9,2%, από 7,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, οι πέντε μεγαλύτεροι κατασκευαστές συγκέντρωσαν το 76,7% των παγκόσμιων αποστολών, επιβεβαιώνοντας την υψηλή συγκέντρωση της αγοράς.

Σταθεροποίηση το 2027, αλλά όχι ανάκαμψη

Οι αναλυτές της Counterpoint Research εκτιμούν ότι οι πιέσεις δεν έχουν ακόμη κορυφωθεί. Η αύξηση του κόστους παραγωγής, οι υψηλότερες τελικές τιμές και η επιμήκυνση του κύκλου αντικατάστασης των συσκευών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους κατασκευαστές.

«Η παγκόσμια αγορά υπολογιστών αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις, καθώς το υψηλότερο κόστος μνήμης και εξαρτημάτων οδηγεί σε ανατιμήσεις και αναγκάζει τους καταναλωτές να αναβάλλουν την αντικατάσταση των συσκευών τους», επισημαίνει η Counterpoint Research.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι, αν και η ανανέωση του εταιρικού εξοπλισμού εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση, δεν αρκεί πλέον για να ανατρέψει τη συνολική πτωτική τάση. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι Apple και ASUS επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, χάρη στη διαφοροποίηση των προϊόντων τους και στην ανταγωνιστική τους τοποθέτηση.

Για το 2027, η Counterpoint προβλέπει ότι οι παγκόσμιες αποστολές υπολογιστών θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2026. Πρόκειται, ωστόσο, για σταθεροποίηση σε σημαντικά χαμηλότερη βάση και όχι για ουσιαστική επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά.

«Η σταθεροποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με την ανάκαμψη», τονίζει η Counterpoint Research, περιγράφοντας μια περίοδο διαρθρωτικής προσαρμογής για τη βιομηχανία υπολογιστών. Σε αυτό το περιβάλλον, οι υπολογιστές με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI PCs), οι οθόνες υψηλών προδιαγραφών και τα διαφοροποιημένα προϊόντα αναμένεται να δημιουργήσουν νέες εμπορικές ευκαιρίες.