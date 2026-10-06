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Με τον τέταρτο ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη αυξάνεται η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, με τη χρήση της τεχνολογίας να διευρύνεται σημαντικά μέσα σε έναν χρόνο. Πλέον, το 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ΑΙ, έναντι 34% το 2025, εξέλιξη που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 38%, αισθητά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%.
Την εικόνα καταγράφει η δεύτερη ετήσια μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential 2026», που εκπόνησε η Strand Partners για λογαριασμό της Amazon Web Services (AWS), με τη συμμετοχή 1.000 επιχειρήσεων και 1.000 πολιτών. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ΑΙ αποκτά σταδιακά στρατηγικό ρόλο στην ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο η ταχεία διάδοση να συνοδεύεται ακόμη από αντίστοιχη εμβάθυνση στη χρήση της, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ στο δελτίο τύπου.
Ειδικότερα, το 63% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζει την ΑΙ κορυφαία ή υψηλή προτεραιότητα και το 72% εκτιμά ότι διαδραματίζει κρίσιμο ή σημαντικό ρόλο στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική. Παράλληλα, το 88% όσων έχουν ήδη υιοθετήσει την τεχνολογία καταγράφει μετρήσιμη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ το 56% αναφέρει ταχύτερους κύκλους καινοτομίας. Στις νεοφυείς επιχειρήσεις το τελευταίο ποσοστό φθάνει το 74%.
Παρά τη δυναμική, η μετάβαση σε περισσότερο προηγμένες εφαρμογές παραμένει περιορισμένη. Το 61% των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιούν ΑΙ, εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε βασικές εφαρμογές, όπως η αύξηση της αποδοτικότητας, η αυτοματοποίηση εργασιών και η χρήση έτοιμων εργαλείων. Μόλις το 17% έχει φθάσει στο πιο προηγμένο στάδιο, αξιοποιώντας προσαρμοσμένα συστήματα, πολλαπλά μοντέλα ή αυτενεργές και αυτόνομες δυνατότητες. Πάντως, το συγκεκριμένο ποσοστό έχει αυξηθεί από 12% έναν χρόνο νωρίτερα.
Ακόμη μεγαλύτερο είναι το χάσμα ετοιμότητας για την επόμενη γενιά εφαρμογών. Μόνο το 19% των επιχειρήσεων δηλώνει πλήρως ή πολύ έτοιμο να υιοθετήσει τεχνολογίες, όπως η αυτενεργή και η φυσική ΑΙ και η προηγμένη ρομποτική. Οι ελλείψεις σε δεξιότητες αποτελούν εμπόδιο για το 48% των επιχειρήσεων, ενώ το 36% επικαλείται ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους. Μόλις το 16% θεωρεί ότι διαθέτει σήμερα ισχυρές δεξιότητες ΑΙ.
Επιταχύνεται και η μετάβαση στο cloud
Παράλληλα με την ΑΙ επιταχύνεται και η χρήση υποδομών υπολογιστικού νέφους. Το ποσοστό των επιχειρήσεων, που χρησιμοποιεί σχετικές υπηρεσίες, αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο από 49% σε 60%, φθάνοντας το 58% στις μικρομεσαίες και το 67% στις μεγάλες επιχειρήσεις. Σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις, ποσοστό 47%, χαρακτηρίζει την πρόσβαση σε τέτοιες υποδομές έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση της ΑΙ.
Ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς καταγράφει το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, όπου η διείσδυση της AI φθάνει το 73%, έναντι 47% στο σύνολο της αγοράς. Ωστόσο, αναδεικνύεται και ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας: το 41% των νεοφυών επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μεγαλύτερες αγορές και ταχύτερες δυνατότητες ανάπτυξης.
Η χρήση της ΑΙ διευρύνεται, τέλος, και μεταξύ των πολιτών. Το 82% δηλώνει εξοικειωμένο με την τεχνολογία, το 29% χρησιμοποιεί σχετικά εργαλεία καθημερινά και επιπλέον 27% τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, το 57% εκτιμά ότι η ΑΙ θα βελτιώσει την καθημερινότητά του μέσα στον επόμενο χρόνο, ένδειξη ότι η τεχνολογία περνά σταδιακά από το στάδιο της αρχικής εξοικείωσης σε ευρύτερη καθημερινή χρήση.
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