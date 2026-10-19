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Σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις σε τομείς όπως η φυσική, η βιοτεχνολογία, η χημεία και η επιστήμη των υλικών αναμένεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του TikTok, Σου Ζι Τσου.

Μιλώντας στο συνέδριο DBS Asia Future Forward στη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής της δημοφιλούς πλατφόρμας εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας να επιταχύνει την επιστημονική πρόοδο.

«Μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα δούμε επιστημονικές ανακαλύψεις στη φυσική, τη βιοτεχνολογία, τη χημεία και την επιστήμη των υλικών χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ πιθανό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι εκτιμήσεις του διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ByteDance, η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, ενισχύει τις ερευνητικές της δραστηριότητες στην τεχνητή νοημοσύνη, επεκτείνοντας το ενδιαφέρον της πέρα από τις εφαρμογές που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Τον περασμένο Απρίλιο, η ερευνητική ομάδα Seed της ByteDance παρουσίασε το Protenix-v2, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο για την πρόβλεψη και τη δημιουργία βιομοριακών δομών. Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, επιταχύνοντας διαδικασίες που παραδοσιακά απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δυνατότητες που ξεπερνούν τις σημερινές προβλέψεις

Ο επικεφαλής του TikTok εκτιμά ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί προοπτικές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις σημερινές εφαρμογές της, ανοίγοντας νέους δρόμους για την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων συνοδεύεται από σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ευθυγράμμιση της λειτουργίας τους με τις ανθρώπινες αξίες και τους κανόνες ηθικής.

«Εάν συμβεί αυτό, το ερώτημα θα είναι πώς διασφαλίζουμε ότι τα μοντέλα και οι μηχανές λειτουργούν με τρόπο που ανταποκρίνεται σε όσα εμείς, ως άνθρωποι, θεωρούμε αυτονόητα», ανέφερε.

Ο Τσου στάθηκε ιδιαίτερα στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία, υποστηρίζοντας ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειές της ενδέχεται να αποδειχθούν πολύ σημαντικότερες από τις σημερινές εκτιμήσεις.

«Η τάση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή όσων μπορεί να επιτύχει η τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε.

Κατά την άποψή του, ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να υπερεκτιμάται, ενώ οι μακροπρόθεσμες δυνατότητές της παραμένουν υποτιμημένες.

Κεφάλαια δισεκατομμυρίων στην υπηρεσία της επιστήμης

Η αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για την επιστημονική έρευνα αποτυπώνεται και στις μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται διεθνώς.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η Meta και η Google ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλία συνολικού ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, με στόχο την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να προβλέπουν τη συμπεριφορά των κυττάρων.

Η προσπάθεια αποσκοπεί στην επιτάχυνση της βιολογικής έρευνας και της ανακάλυψης νέων φαρμακευτικών θεραπειών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η ByteDance, η οποία αναπτύσσει δικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και εξετάζει τη διεύρυνση των συνεργασιών της με την επιστημονική κοινότητα.

«Εξετάζουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με περισσότερους επιστήμονες, ώστε να συμβάλουμε στην πρόοδο της επιστήμης», δήλωσε ο Τσου.

«Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει ορισμένες εργασίες σε αυτόν τον τομέα και οι προοπτικές είναι πραγματικά συναρπαστικές», πρόσθεσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις επιστημονικές ανακαλύψεις μία από τις πλέον υποσχόμενες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που η συγκεκριμένη τεχνολογία μετασχηματίζει ήδη βασικές λειτουργίες του TikTok.

Από τη δημιουργία και την εξατομικευμένη πρόταση περιεχομένου μέχρι την αναζήτηση πληροφοριών και τον έλεγχο των δημοσιεύσεων, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Οι νέοι κίνδυνοι από τα αυτόνομα συστήματα

Παρά την αισιοδοξία του για τις επιστημονικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok προειδοποίησε ότι η ταχύτατη ανάπτυξή της καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση αυστηρότερων μηχανισμών ασφάλειας και προστασίας των χρηστών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους λεγόμενους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), δηλαδή συστήματα που μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν εργασίες αυτόνομα, με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Όπως εξήγησε, η ευρύτερη χρήση αυτών των εργαλείων ενδέχεται να δημιουργήσει νέους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν οι χρήστες τους παραχωρούν εκτεταμένα δικαιώματα πρόσβασης και λήψης αποφάσεων, χωρίς να αντιλαμβάνονται πλήρως τις πιθανές συνέπειες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αυτόνομες ηλεκτρονικές αγορές, όπου ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προχωρήσει σε περισσότερες αγορές από όσες είχε αρχικά σκοπό να πραγματοποιήσει ο χρήστης, στην προσπάθειά του να ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη αποστολή.

Ο Τσου επισήμανε επίσης ότι η εξέλιξη των προηγμένων μοντέλων δημιουργεί νέες και πιο σύνθετες απειλές για την κυβερνοασφάλεια.

Η αυξανόμενη αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων μειώνει σημαντικά το κόστος πραγματοποίησης κακόβουλων ενεργειών, διευκολύνοντας όσους επιχειρούν να εξαπατήσουν χρήστες ή να πραγματοποιήσουν ψηφιακές επιθέσεις.

Κατά συνέπεια, η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ασφαλή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι δυνατότητές της διευρύνονται και η χρήση της επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους τομείς της οικονομίας και της καθημερινότητας.