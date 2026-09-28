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Τα ανθρωποειδή ρομπότ περνούν σταδιακά από το στάδιο των εντυπωσιακών εργαστηριακών επιδείξεων στον πραγματικό κόσμο. Εργοστάσια, αποθήκες, logistics και χώροι εξυπηρέτησης αποτελούν ήδη τα πρώτα πεδία δοκιμών για μηχανές που φιλοδοξούν να αναλάβουν εργασίες οι οποίες μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινα χέρια.

Καταλύτης σε αυτή τη μετάβαση είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα νεότερα ρομπότ δεν περιορίζονται πλέον στην εκτέλεση μιας αυστηρά προγραμματισμένης σειράς κινήσεων. Μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, να αναγνωρίζουν αντικείμενα, να κατανοούν γραπτές και προφορικές εντολές και να μετατρέπουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν σε φυσικές ενέργειες.

Το μεγάλο στοίχημα, επομένως, δεν είναι πλέον να κατασκευαστεί ένα ανθρωποειδές που μπορεί απλώς να περπατά, να ισορροπεί ή να μεταφέρει αντικείμενα. Η πραγματική πρόκληση είναι να γίνει αρκετά αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικό ώστε να μπορεί να εργάζεται καθημερινά δίπλα στους ανθρώπους.

Στην κούρσα αυτή, ΗΠΑ και Κίνα ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Οι αμερικανικές εταιρείες παραμένουν ισχυρές στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και ρομπότ γενικής χρήσης. Η Κίνα, όμως, έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στην παραγωγή: το 2025 κινεζικές εταιρείες αντιπροσώπευαν περισσότερες από τέσσερις στις πέντε εγκαταστάσεις ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως.

Αυτές είναι επτά από τις εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της νέας αγοράς, σύμφωνα με το Interesting Engineering.

Figure AI

Η Figure AI από την Καλιφόρνια επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ανθρωποειδές ρομπότ γενικής χρήσης, ικανό να περάσει αρχικά στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και, σε βάθος χρόνου, ακόμη και στα σπίτια.

Το νεότερο Figure 03 βασίζεται στο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Helix, το οποίο επιτρέπει στο ρομπότ να συνδυάζει όσα «βλέπει» με οδηγίες σε φυσική γλώσσα και να τα μετατρέπει σε πραγματικές κινήσεις.

Η εταιρεία έχει ήδη περάσει από τις επιδείξεις σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Το προηγούμενο Figure 02 δοκιμάστηκε σε γραμμή της BMW, όπου φόρτωσε περισσότερα από 90.000 εξαρτήματα, συμπλήρωσε πάνω από 1.250 ώρες λειτουργίας και συμμετείχε στη διαδικασία παραγωγής περισσότερων από 30.000 αυτοκινήτων.

AgiBot

Μέσα σε μόλις λίγα χρόνια, η AgiBot, που ιδρύθηκε στη Σαγκάη το 2023, κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους κινεζικούς παίκτες της αγοράς.

Η εταιρεία δεν περιορίζεται σε έναν τύπο μηχανής. Αναπτύσσει ανθρωποειδή πλήρους μεγέθους, βιομηχανικά και τετράποδα ρομπότ, συστήματα εξυπηρέτησης, αλλά και ανοιχτές πλατφόρμες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ερευνητές και προγραμματιστές.

Το 2025 απέσπασε μερίδιο 30,4% στις παγκόσμιες εγκαταστάσεις ανθρωποειδών ρομπότ. Πίσω από την ταχεία ανάπτυξή της βρίσκονται η έμφαση στη μαζική παραγωγή και η ανάπτυξη εφαρμογών που εκτείνονται από τα εργοστάσια και τα logistics έως την έρευνα, την ψυχαγωγία και την εξυπηρέτηση πελατών.

Unitree Robotics

Η Unitree Robotics έχτισε αρχικά τη φήμη της με τα ιδιαίτερα ευκίνητα τετράποδα ρομπότ της και στη συνέχεια πέρασε στα ανθρωποειδή, με τα H1 και G1.

Το μεγάλο της όπλο είναι ο συνδυασμός προηγμένης κίνησης και χαμηλότερου κόστους. Τα ρομπότ της ξεχωρίζουν για την ισορροπία, τους συμπαγείς ενεργοποιητές και την ικανότητά τους να πραγματοποιούν σύνθετες κινήσεις, ενώ το G1 ξεκινά από περίπου 13.500 δολάρια. Πρόκειται για ασυνήθιστα χαμηλή τιμή για την κατηγορία, που το καθιστά περισσότερο προσιτό σε πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και ανεξάρτητους developers.

Η Unitree συγκέντρωσε το 26,4% των παγκόσμιων εγκαταστάσεων το 2025, έχοντας παράλληλα κερδίσει μεγάλη δημοσιότητα χάρη σε ρομπότ που μπορούν να τρέχουν, να χορεύουν και να επαναφέρουν μόνα τους την ισορροπία τους.

Tesla

Η Tesla βλέπει το Optimus ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα τεχνολογικό πείραμα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι ένα ανθρωποειδές γενικής χρήσης που θα μπορεί να αναλαμβάνει επικίνδυνες, μονότονες ή σωματικά απαιτητικές εργασίες.

Το project αξιοποιεί μεγάλο μέρος της τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία στα ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματα: υπολογιστική όραση, νευρωνικά δίκτυα, μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες και πλοήγηση στον πραγματικό κόσμο.

Το βασικό πλεονέκτημα της Tesla απέναντι σε πολλές startups είναι η εμπειρία της στη μαζική παραγωγή σύνθετων μηχανών. Το Optimus, ωστόσο, δεν έχει ακόμη φτάσει σε μεγάλης κλίμακας εμπορική ανάπτυξη, με τον Έλον Μασκ να έχει αναγνωρίσει ότι η αύξηση της παραγωγής στα πρώτα στάδια θα κινηθεί με αργούς ρυθμούς.

UBTech Robotics

Η κινεζική UBTech Robotics έχει επιλέξει μια περισσότερο βιομηχανική προσέγγιση. Η σειρά Walker προορίζεται για εργασίες σε αυτοκινητοβιομηχανίες, logistics, μεταφορά υλικών, ποιοτικό έλεγχο και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες συναρμολόγησης.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Walker S2 είναι η δυνατότητα να αντικαθιστά αυτόνομα την μπαταρία του, περιορίζοντας τον χρόνο που παραμένει εκτός λειτουργίας και επιτρέποντάς του να επιστρέφει στην εργασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η εταιρεία απέστειλε 1.079 ανθρωποειδή πλήρους μεγέθους το 2025. Παρά την πρόοδο, πάντως, παραμένει το ευρύτερο πρόβλημα του κλάδου: τα ανθρωποειδή εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να είναι υπερβολικά αργά και επιρρεπή σε λάθη για να αναλάβουν μεγάλο μέρος των εργασιών μιας σύγχρονης βιομηχανίας.

Apptronik

Η Apptronik από το Τέξας κουβαλά τεχνογνωσία που φτάνει μέχρι τα ερευνητικά προγράμματα του ανθρωποειδούς Valkyrie της NASA.

Το δικό της Apollo αναπτύσσεται για πρακτικές εργασίες όπως η μεταφορά και παράδοση εξαρτημάτων, η επιθεώρηση προϊόντων, η τροφοδοσία μηχανών και η εκτέλεση παραγγελιών σε αποθήκες.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με τη Mercedes-Benz και την GXO, ενώ δουλεύει με την Google DeepMind για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που βασίζονται στο Gemini. Παράλληλα, έχοντας αντλήσει περισσότερα από 935 εκατ. δολάρια, διαθέτει σημαντική χρηματοδοτική δύναμη για την εξέλιξη του Apollo και την προετοιμασία της μαζικής παραγωγής του.

Boston Dynamics

Λίγες εταιρείες έχουν συνδέσει τόσο πολύ το όνομά τους με τη σύγχρονη ρομποτική όσο η Boston Dynamics. Για χρόνια, τα ρομπότ της χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι οι μηχανές μπορούν να αποκτήσουν επίπεδα ισορροπίας και κινητικότητας που παλαιότερα έμοιαζαν αδύνατα.

Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό Atlas διαθέτει προηγμένους ενεργοποιητές, ιδιαίτερα εύκαμπτες αρθρώσεις, αυτόνομη κίνηση και συστήματα αντίληψης, καθώς και χέρια σχεδιασμένα για τον χειρισμό αντικειμένων σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Η μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία, που ανήκει στη Hyundai, είναι πλέον διαφορετική: να μετατρέψει το Atlas από μια εντυπωσιακή τεχνολογική πλατφόρμα σε παραγωγικό και εμπορικά αξιοποιήσιμο εργάτη. Η Boston Dynamics συνεργάζεται επίσης με την Google DeepMind για την εξέλιξη των δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης του Atlas, ενώ η Hyundai σχεδιάζει να αξιοποιήσει εκδόσεις παραγωγής του στα εργοστάσιά της.

Από το εντυπωσιακό demo στον πραγματικό εργάτη

Η νέα κούρσα των ανθρωποειδών δεν θα κριθεί μόνο από το ποιο ρομπότ μπορεί να κάνει τις πιο εντυπωσιακές κινήσεις. Το πραγματικό τεστ βρίσκεται στην αξιοπιστία, στο κόστος, στην αυτονομία και στην ικανότητα συνεχούς εργασίας σε πραγματικές συνθήκες.

Και εκεί βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη αλλαγή: η βιομηχανία έχει αρχίσει να μετακινείται από το ερώτημα «μπορεί να το κάνει ένα ρομπότ;» στο «μπορεί να το κάνει κάθε μέρα, με ασφάλεια και σε ανταγωνιστικό κόστος;».

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει ποιες από τις σημερινές εταιρείες θα μετατρέψουν τα ανθρωποειδή ρομπότ από τεχνολογικό θέαμα σε μια νέα κατηγορία εργατικού δυναμικού.

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