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Στον Τατουίν του Star Wars, οι κάτοικοι επιβιώνουν σε έναν αφιλόξενο πλανήτη χάρη σε μηχανήματα που συλλέγουν υγρασία από την ατμόσφαιρα. Στο Dune, η εξασφάλιση νερού από τον αέρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη ζωή στην έρημο. Αυτό που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με ένα ακόμη εύρημα της επιστημονικής φαντασίας αρχίζει πλέον να αποκτά πραγματική εμπορική υπόσταση.

Η παραγωγή πόσιμου νερού απευθείας από την ατμόσφαιρα, ακόμη και σε εξαιρετικά ξηρές περιοχές, εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πεδία της κλιματικής τεχνολογίας. Και πίσω από αυτή την προοπτική βρίσκεται μια επιστημονική ανακάλυψη που τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας του 2025.

Όπως αναφέρει το CNBC, εταιρείες όπως η αμερικανική Atoco και η βρετανική Ahbstra επιχειρούν να μετατρέψουν την επιστημονική καινοτομία σε εμπορικά προϊόντα, αναπτύσσοντας συστήματα ικανά να εξασφαλίζουν νερό για κατοικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και απομονωμένες κοινότητες.

Το εγχείρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η λειψυδρία απειλεί ολοένα μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, ασκώντας πιέσεις στην οικονομία, την παραγωγή και την κοινωνική συνοχή.

Το μυστικό των υλικών που κέρδισαν το Νόμπελ

Η τεχνολογία βασίζεται σε μια κατηγορία προηγμένων υλικών, γνωστών ως μεταλλο-οργανικά πλέγματα (Metal-Organic Frameworks – MOFs).

Τα υλικά αυτά διαθέτουν μια εξαιρετικά πορώδη δομή, η οποία τους επιτρέπει να απορροφούν και να συγκρατούν μόρια από το περιβάλλον τους, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν μικροσκοπικά σφουγγάρια σε μοριακή κλίμακα.

Ένας από τους πρωτοπόρους του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου είναι ο Ομάρ Γιαγκί, ιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της Atoco, ο οποίος μοιράστηκε το Νόμπελ Χημείας του 2025 με τους Σουσούμου Κιταγκάουα και Ρίτσαρντ Ρόμπσον.

Ο Γιαγκί, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε θέση στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά της Κίνας, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της δικτυωτής χημείας, που επιτρέπει τον σχεδιασμό υλικών με ιδιαίτερα μεγάλη εσωτερική επιφάνεια.

Ενδεικτικό των δυνατοτήτων τους είναι ότι ένα γραμμάριο τέτοιου υλικού μπορεί να διαθέτει εσωτερική επιφάνεια μεγαλύτερη από 10.000 τετραγωνικά μέτρα.

Χάρη σε αυτή τη δομή, τα MOFs μπορούν να παγιδεύουν μόρια νερού, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων.

Στην περίπτωση της παραγωγής πόσιμου νερού, η διαδικασία ακολουθεί δύο βασικά στάδια: αρχικά το υλικό δεσμεύει την υγρασία που περιέχεται στον αέρα και στη συνέχεια, με τη βοήθεια θερμότητας, απελευθερώνει τα μόρια νερού, τα οποία συλλέγονται σε υγρή μορφή.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι η μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε περιβάλλοντα χαμηλής υγρασίας, όπου οι συμβατικές τεχνολογίες συμπύκνωσης παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς.

Μια τεράστια δεξαμενή νερού που παραμένει αναξιοποίητη

Η ατμόσφαιρα αποτελεί έναν τεράστιο, αλλά μέχρι σήμερα ελάχιστα αξιοποιημένο, υδάτινο πόρο.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ahbstra, Χασέμ Αρουζί, η ποσότητα νερού που βρίσκεται στον αέρα είναι περίπου έξι φορές μεγαλύτερη από εκείνη που περιέχουν όλα τα ποτάμια του πλανήτη μαζί.

Ωστόσο, η ύπαρξη αυτού του αποθέματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη δυνατότητα οικονομικά αποδοτικής αξιοποίησής του.

Η μεγαλύτερη δυσκολία για τους επιστήμονες και τις εταιρείες δεν είναι πλέον να αποδείξουν ότι μπορούν να συλλέξουν ατμοσφαιρική υγρασία, αλλά να κατασκευάσουν συστήματα τα οποία θα παράγουν μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού με αποδεκτό ενεργειακό και οικονομικό κόστος.

Αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση στην οποία επιχειρεί να απαντήσει η νέα γενιά εταιρειών του κλάδου.

Η Atoco αναφέρει ότι έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση βιομηχανικών πρωτοτύπων σε πελάτες στη Βόρεια Αμερική, πλησιάζοντας στο στάδιο της πλήρους εμπορικής αξιοποίησης.

Από την πλευρά της, η Ahbstra έχει παρουσιάσει σύστημα προπαραγωγής το οποίο μπορεί, σύμφωνα με την εταιρεία, να παράγει 500 λίτρα νερού ημερησίως.

Το κόστος του, πάντως, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό: περίπου 150.000 στερλίνες, δηλαδή 200.000 δολάρια.

Οι πρώτες πωλήσεις στη Μεσόγειο και το στοίχημα της τιμής

Η βρετανική εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει προπωλήσεις δέκα μηχανημάτων στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας, μια περιοχή όπου η πίεση στους υδάτινους πόρους αποτελεί ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα.

Στους πρώτους πελάτες περιλαμβάνονται ένας επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος σκοπεύει να αξιοποιεί το νερό για εμφιάλωση και παρασκευή καφέ, ένας αρχιτέκτονας, αλλά και ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών που επιδιώκουν μεγαλύτερη αυτονομία στην υδροδότησή τους.

Η σύνθεση του αρχικού πελατολογίου αναδεικνύει και μία από τις βασικές αντιφάσεις της τεχνολογίας: ενώ φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη νερού, στην παρούσα φάση παραμένει οικονομικά προσιτή κυρίως σε εύπορους καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ο Αρουζί υποστηρίζει ότι αυτή είναι μια συνηθισμένη εξέλιξη για κάθε καινοτομία που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της εμπορικής της ζωής, παραπέμποντας στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Ahbstra σχεδιάζει να περιορίσει το κόστος των συστημάτων της κατά 50%, με στόχο η τιμή να υποχωρήσει στις 75.000 στερλίνες μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, η φιλοδοξία της εταιρείας είναι οι γεννήτριες ατμοσφαιρικού νερού να αποκτήσουν θέση στα νοικοκυριά αντίστοιχη με εκείνη που έχουν σήμερα τα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας.

Τα data centers μπαίνουν στο παιχνίδι

Μία από τις σημαντικότερες δυνητικές αγορές για τη νέα τεχνολογία προέρχεται από έναν κλάδο που ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων επενδύσεων: τα κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ραγδαία επέκταση των data centers συνοδεύεται από αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό.

Η ψύξη των υπολογιστικών εγκαταστάσεων, αλλά και η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν, απαιτούν σημαντικούς υδάτινους πόρους, δημιουργώντας συχνά εντάσεις με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Atoco, Σάμερ Τάχα, εκτιμά ότι ένα τυπικό data center μπορεί να καταναλώνει περίπου ένα εκατομμύριο λίτρα καθαρού νερού την ημέρα.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυνατότητα.

Τα κέντρα δεδομένων παράγουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας, η οποία συνήθως απορρίπτεται στο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να αξιοποιηθεί από τα συστήματα της Atoco για να απελευθερώνουν το νερό που έχει παγιδευτεί στα ειδικά υλικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η απορριπτόμενη θερμότητα ενός data center θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την παραγωγή νερού από τον αέρα, περιορίζοντας την εξάρτησή του από τις συμβατικές πηγές υδροδότησης.

Ο Τάχα προχωρά ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και ανάλογα με το σύστημα ψύξης, ορισμένες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν δυνητικά να παράγουν περισσότερο νερό από όσο καταναλώνουν.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια δυνατότητα που δεν έχει ακόμη αποδειχθεί σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα.

Συστήματα που υπόσχονται έως 4.000 λίτρα νερού ημερησίως

Η Atoco εργάζεται πάνω σε δύο βασικές κατηγορίες συστημάτων, προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ανάγκες.

Η πρώτη αφορά αυτόνομες μονάδες που λειτουργούν εκτός του ηλεκτρικού δικτύου, αξιοποιώντας θερμική ή ηλιακή ενέργεια. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορούν να παράγουν περίπου 1.000 λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα.

Τέτοια μηχανήματα θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε απομονωμένους οικισμούς, περιοχές που αντιμετωπίζουν παρατεταμένη ξηρασία ή σημεία που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και στερούνται λειτουργικών δικτύων ύδρευσης.

Η δεύτερη κατηγορία απευθύνεται σε βιομηχανικές και αστικές εγκαταστάσεις, με μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα, που μπορεί να φτάσει τα 4.000 λίτρα ημερησίως.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρουσιάζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων λύσεων, όπως η αφαλάτωση: δεν προϋποθέτει εγκατάσταση κοντά στη θάλασσα ούτε εκτεταμένο δίκτυο μεταφοράς νερού.

Η παραγωγή μπορεί, θεωρητικά, να πραγματοποιείται κοντά στο σημείο κατανάλωσης, αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμη ενέργεια και κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Αυτή η δυνατότητα αποκεντρωμένης υδροδότησης είναι ένας από τους παράγοντες που προσελκύουν το ενδιαφέρον επιχειρήσεων και επενδυτών.

Η παγκόσμια οικονομία αντιμέτωπη με την «υδατική χρεοκοπία»

Η προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης της συγκεκριμένης τεχνολογίας εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διαθεσιμότητα νερού αναδεικνύεται σε ολοένα σοβαρότερο οικονομικό κίνδυνο.

Υπολογίζεται ότι περίπου ο μισός πληθυσμός της Γης βιώνει σοβαρή λειψυδρία για τουλάχιστον ένα μέρος του έτους.

Παράλληλα, σύμφωνα με το World Resources Institute, οικονομική δραστηριότητα ύψους 70 τρισ. δολαρίων, που αντιστοιχεί στο 31% του παγκόσμιου ΑΕΠ, θα μπορούσε να βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλή υδατική πίεση έως το 2050.

Ο Καβέχ Μαντανί, διευθυντής του Ινστιτούτου για το Νερό, το Περιβάλλον και την Υγεία του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών, θεωρεί ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης κρίσης.

Για να περιγράψει το πρόβλημα, χρησιμοποιεί τον όρο «υδατική χρεοκοπία» (water bankruptcy), ο οποίος αναδείχθηκε σε σχετική έκθεση του ΟΗΕ νωρίτερα φέτος.

Η διαφορά, όπως εξηγεί, είναι ουσιαστική: μια κρίση παραπέμπει σε μια δύσκολη αλλά ενδεχομένως προσωρινή κατάσταση. Η χρεοκοπία υποδηλώνει ότι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων δεν είναι πλέον βιώσιμο.

Ο Μαντανί επισημαίνει ότι η απάντηση της ανθρωπότητας στη λειψυδρία επικεντρώνεται διαχρονικά στην αναζήτηση νέων πηγών: περισσότερες γεωτρήσεις, μεγαλύτερες δεξαμενές, νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και, πλέον, συλλογή νερού από την ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, η αύξηση της διαθέσιμης ποσότητας νερού δεν εγγυάται από μόνη της την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Χωρίς αποτελεσματικό έλεγχο της κατανάλωσης, η πρόσθετη προσφορά μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση.

Τα εμπόδια στον δρόμο προς τη μαζική παραγωγή

Παρά την πρόοδο, η νέα τεχνολογία απέχει ακόμη από το να αποτελέσει μια καθολικά διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή λύση.

Το υψηλό κόστος των προηγμένων υλικών, οι απαιτήσεις σε ενέργεια, η διάρκεια ζωής των μηχανημάτων και η ανάγκη ανάπτυξης οργανωμένων αλυσίδων παραγωγής αποτελούν βασικούς περιορισμούς.

Η Ahbstra εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα τέσσερα έως πέντε χρόνια θα μπορούσε να μειώσει κατά 50% την ημερήσια ενεργειακή κατανάλωση των συστημάτων της, ενώ εξετάζει την αξιοποίηση φωτοβολταϊκών για τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται σαφής διάκριση ανάμεσα στην τεχνική δυνατότητα παραγωγής νερού και στην ουσιαστική εξασφάλιση υδατικής ασφάλειας.

Μια αυτόνομη γεννήτρια μπορεί να δώσει λύση σε ένα νοικοκυριό ή σε μια απομακρυσμένη κοινότητα που αντιμετωπίζει προβλήματα υδροδότησης. Δεν μπορεί, όμως, να αντιμετωπίσει από μόνη της τη ρύπανση, την υπεράντληση των υδάτινων πόρων και τον ανταγωνισμό μεταξύ γεωργίας, βιομηχανίας και αστικών περιοχών.