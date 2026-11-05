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Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Λονγκγιαρμπίεν στη Νορβηγία, καθώς η ανίχνευση αυξημένων συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων έχει καταστήσει το νερό του δικτύου ακατάλληλο για πόση. Οι επιστήμονες συνδέουν το φαινόμενο με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη σταδιακή απόψυξη του μόνιμα παγωμένου εδάφους γνωστού ως permafrost.

Η πόλη βρίσκεται στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της σε νερό από την Isdammen, μια τεχνητή λίμνη μήκους 2,5 χιλιομέτρων, η ονομασία της οποίας σημαίνει «λίμνη των πάγων». Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, το παγωμένο έδαφος υποχωρεί, αποκαλύπτοντας γεωλογικούς σχηματισμούς που περιέχουν μέταλλα. Οι ουσίες αυτές μπορούν να παρασυρθούν από το νερό και να καταλήξουν στη λίμνη που τροφοδοτεί το τοπικό δίκτυο ύδρευσης.

Το Λονγκγιαρμπίεν απέχει περίπου 1.300 χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο και συγκαταλέγεται στις περιοχές που βιώνουν με ιδιαίτερη ένταση τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο ρυθμός θέρμανσης είναι πέντε έως επτά φορές υψηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ κατά τους φθινοπωρινούς μήνες η θερμοκρασία αυξάνεται με ρυθμό που μπορεί να φθάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία.

Οι ερευνητές αποδίδουν τη ρύπανση του νερού στον συνδυασμό δύο παραγόντων: της τήξης του μόνιμα παγωμένου υπεδάφους και της ιδιαίτερης γεωλογικής σύνθεσης της περιοχής, η οποία διαθέτει και μακρά ιστορία μεταλλευτικών δραστηριοτήτων.

Πώς η απόψυξη του εδάφους απελευθερώνει βαρέα μέταλλα

Η Μαρζολέν Βερέ αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρκτικής γεωλογίας στο Πανεπιστημιακό Κέντρο του Σβάλμπαρντ, εξηγεί ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα πετρώματα που περιέχουν πυρίτη.

Ο πυρίτης, γνωστός και ως «χρυσός των ανόητων», βρίσκεται στο σχιστολιθικό υπόβαθρο της περιοχής. Όταν έρχεται σε επαφή με το νερό και το οξυγόνο, ενεργοποιείται μια χημική διαδικασία οξείδωσης, η οποία οδηγεί στον σχηματισμό όξινων ενώσεων. Η αυξημένη οξύτητα διευκολύνει την απελευθέρωση βαρέων μετάλλων από τα πετρώματα, επιτρέποντας τη μεταφορά τους μέσω των υδάτινων ροών προς το σύστημα υδροδότησης.

Όπως διευκρινίζει η επιστήμονας, στο Λονγκγιαρμπίεν το κυριότερο πρόβλημα αφορά το μαγγάνιο. Ωστόσο, η ίδια γεωχημική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση και άλλων επιβαρυντικών ουσιών, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για την ποιότητα του νερού.

Η πρώτη επίσημη προειδοποίηση προς τους περίπου 2.600 κατοίκους της πόλης εκδόθηκε από τις δημοτικές αρχές τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Οι αναλύσεις είχαν αποκαλύψει συγκεντρώσεις μαγγανίου που ξεπερνούσαν κατά 25 φορές το όριο των 50 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο, το οποίο συνιστά το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.

Ο δήμαρχος Τέριε Άουνεβικ αναγνώρισε ότι το νερό της περιοχής παρουσίαζε διαχρονικά προβλήματα ποιότητας λόγω των ιζημάτων. Ωστόσο, η απότομη άνοδος των συγκεντρώσεων μαγγανίου δημιούργησε μια πολύ σοβαρότερη κατάσταση.

Η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές ποσότητες μαγγανίου μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα, με τα βρέφη και τα μικρά παιδιά να θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες.

Έκτακτες λύσεις για την υδροδότηση των κατοίκων

Μπροστά στο πρόβλημα, οι τοπικές αρχές αναγκάστηκαν να ενεργοποιήσουν προσωρινά μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού. Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταστάθηκε κεντρική δεξαμενή από την οποία οι πολίτες μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν νερό. Η επεξεργασία και το φιλτράρισμά του πραγματοποιούνται από την τοπική ζυθοποιία, ενώ το σημείο διανομής βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ της πόλης.

Οι κάτοικοι χρειάζεται πλέον να μεταφέρουν τα δικά τους δοχεία για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες τους, μια διαδικασία που έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, ξεκίνησαν επιστημονικές έρευνες προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι αιτίες της μόλυνσης και να εξεταστούν πιθανές μόνιμες παρεμβάσεις.

Στο διάστημα που ακολούθησε, οι μετρήσεις έδειξαν αποκλιμάκωση των συγκεντρώσεων μαγγανίου. Εντούτοις, στις αρχές του τρέχοντος έτους διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα νικελίου και θειικών αλάτων παρέμεναν υψηλότερα από τις συνιστώμενες τιμές για το πόσιμο νερό. Για τον λόγο αυτό, η οδηγία αποφυγής κατανάλωσης νερού από τη βρύση εξακολουθεί να ισχύει.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι οι τιμές του μαγγανίου δεν βρίσκονταν σε επίπεδα που χαρακτήρισε επικίνδυνα, υπογράμμισε όμως ότι οι οδηγίες των αρμόδιων κρατικών φορέων πρέπει να εφαρμόζονται.

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι η παρατεταμένη κρίση έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην τοπική κοινωνία, καθώς αρκετοί κάτοικοι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην ανάγκη καθημερινής προμήθειας και μεταφοράς πόσιμου νερού.

Στο τραπέζι νέο δίκτυο ύδρευσης και μονάδα αφαλάτωσης

Οι τοπικές αρχές εξετάζουν πλέον λύσεις που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επάρκεια και την ποιότητα του νερού σε μακροπρόθεσμη βάση. Ο Τέριε Άουνεβικ, ο οποίος έχει αναθέσει τη διερεύνηση των προβλημάτων του υδροδοτικού συστήματος, δεν αποκλείει ακόμη και την ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωτικά νέου δικτύου ύδρευσης.

Μία από τις επιλογές που αξιολογούνται είναι η εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας και φιλτραρίσματος του νερού στη λίμνη Isdammen, με παράλληλη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης που θα λειτουργεί ως εφεδρική πηγή. Εξετάζεται επίσης το αντίστροφο μοντέλο, δηλαδή η αφαλάτωση να αποτελέσει την κύρια μέθοδο εξασφάλισης πόσιμου νερού και το σύστημα της λίμνης να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά.

Ωστόσο, και τα δύο σενάρια συνεπάγονται εξαιρετικά υψηλό οικονομικό κόστος και σημαντικές τεχνικές προκλήσεις.

Οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες του Σβάλμπαρντ δυσχεραίνουν την εγκατάσταση και τη λειτουργία τέτοιων υποδομών. Οι θερμοκρασίες είναι συχνά εξαιρετικά χαμηλές, ενώ το νερό μπορεί να βρίσκεται κάτω από το σημείο πήξης, δημιουργώντας πρόσθετες απαιτήσεις για τα συστήματα επεξεργασίας και μεταφοράς του.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη για μια χώρα όπως η Νορβηγία, όπου η πρόσβαση σε ασφαλές νερό από τη βρύση θεωρούνταν ανέκαθεν δεδομένη. Η ανάγκη μεταφοράς πόσιμου νερού με δοχεία αποτελεί μια δυσάρεστη αλλαγή για τους κατοίκους, οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν τέτοιους περιορισμούς στην καθημερινή τους ζωή.

Παράλληλα, ο ίδιος προειδοποίησε ότι και άλλοι μικροί οικισμοί θα πρέπει να προετοιμαστούν για παρόμοια ενδεχόμενα, εξετάζοντας εγκαίρως εναλλακτικές λύσεις στην περίπτωση που οι υφιστάμενες πηγές υδροδότησής τους αντιμετωπίσουν αντίστοιχα προβλήματα.

Προειδοποίηση για ολόκληρη την Αρκτική

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κρίση στο Λονγκγιαρμπίεν ενδέχεται να αποτελεί μια πρώτη ένδειξη των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν και άλλες κοινότητες της Αρκτικής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Η απόψυξη του permafrost δεν περιορίζεται στο Σβάλμπαρντ, αλλά παρατηρείται σε ευρύτερες περιοχές του αρκτικού κύκλου, όπου η άνοδος της θερμοκρασίας μεταβάλλει τη σταθερότητα και τη χημική συμπεριφορά του εδάφους.

Η Βερέ επισημαίνει ότι αντίστοιχοι γεωλογικοί σχηματισμοί, με πετρώματα πλούσια σε πυρίτη και βαρέα μέταλλα, υπάρχουν σε αρκετές ακόμη περιοχές που καλύπτονται από μόνιμα παγωμένο υπέδαφος.

Καθώς το έδαφος αποψύχεται, αυξάνεται η πιθανότητα να ενεργοποιηθούν παρόμοιες χημικές διεργασίες, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα υδάτινα αποθέματα και να επιβαρύνουν τις τοπικές πηγές πόσιμου νερού.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η περίπτωση του Λονγκγιαρμπίεν μπορεί να λειτουργήσει ως έγκαιρη προειδοποίηση για το πώς η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί την ποιότητα των αποθεμάτων γλυκού νερού σε περιοχές όπως ο βόρειος Καναδάς και η Αλάσκα.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια λιγότερο ορατή συνέπεια της κλιματικής κρίσης: πέρα από το λιώσιμο των πάγων και τις αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει χημικές μεταβολές στο υπέδαφος, με άμεσες επιπτώσεις στην πρόσβαση των τοπικών πληθυσμών σε ασφαλές πόσιμο νερό.