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Καθώς πλησιάζει η περίοδος των μεγάλων χριστουγεννιάτικων αγορών, οι κυβερνοεγκληματίες επιστρατεύουν ολοένα πιο εξελιγμένες μεθόδους για να παγιδεύσουν ανυποψίαστους καταναλωτές.

Μία από αυτές είναι η απάτη ClickFix, η οποία εκμεταλλεύεται μια από τις πλέον συνηθισμένες διαδικασίες ασφαλείας στο διαδίκτυο: την επιβεβαίωση ότι ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας είναι πραγματικός χρήστης και όχι ρομπότ.

Σε αντίθεση με τις γνωστές δοκιμασίες CAPTCHA, που ζητούν από τους χρήστες να αναγνωρίσουν αντικείμενα σε εικόνες ή να πληκτρολογήσουν γράμματα και αριθμούς, η συγκεκριμένη απάτη τούς προτρέπει να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους συνδυασμούς πλήκτρων.

Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες οδηγούνται να εγκαταστήσουν οι ίδιοι κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή τους, χωρίς να το αντιληφθούν.

Σύμφωνα με τον Κρις Φίστονιτς, ερευνητή της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Malwarebytes, το ClickFix αποτελεί μία από τις πλέον εξελιγμένες εκστρατείες διάδοσης κακόβουλου λογισμικού.

Όπως εξηγεί στην Guardian, οι χρήστες έχουν συνηθίσει να ολοκληρώνουν καθημερινά διαδικασίες επαλήθευσης CAPTCHA και να εμπιστεύονται τα προγράμματα ασφαλείας τους. Αυτή ακριβώς τη συνήθεια εκμεταλλεύονται οι κυβερνοεγκληματίες.

Πώς λειτουργεί η απάτη ClickFix

Οι παραπλανητικές σελίδες μιμούνται σε μεγάλο βαθμό τις συνηθισμένες διαδικασίες επαλήθευσης που χρησιμοποιούν νόμιμες ιστοσελίδες.

Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που ζητεί από τον επισκέπτη να επιβεβαιώσει ότι είναι άνθρωπος, επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.

Ωστόσο, με την επιλογή αυτή ενδέχεται να αντιγραφεί κακόβουλος κώδικας στο πρόχειρο του υπολογιστή, χωρίς ο χρήστης να το γνωρίζει.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται οδηγίες που τον προτρέπουν να ανοίξει το παράθυρο εκτέλεσης εντολών των Windows, να επικολλήσει το περιεχόμενο του προχείρου και να το εκτελέσει.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει στη μόλυνση του υπολογιστή με κακόβουλο λογισμικό.

Σε άλλες παραλλαγές της ίδιας απάτης, αντί για μια δοκιμασία CAPTCHA, εμφανίζεται ένα υποτιθέμενο τεχνικό πρόβλημα στη φόρτωση της ιστοσελίδας, συνοδευόμενο από οδηγίες για την αποκατάστασή του.

Πώς να αναγνωρίσετε την παγίδα

Όπως συμβαίνει με πολλές διαδικτυακές απάτες, το ClickFix στηρίζεται στη βιασύνη των χρηστών και στην τάση τους να ακολουθούν μηχανικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των μεγάλων προσφορών, όταν οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες και επισκέπτονται πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες, απαιτείται αυξημένη προσοχή.

Μια γνήσια διαδικασία CAPTCHA δεν απαιτεί την εκτέλεση εντολών στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Εάν μια ιστοσελίδα ζητεί κάτι τέτοιο, οι χρήστες θα πρέπει να διακόπτουν αμέσως τη διαδικασία και να την εγκαταλείπουν.

Παράλληλα, η χρήση ενημερωμένου λογισμικού ασφαλείας μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό και τον αποκλεισμό κακόβουλων ιστοσελίδων.

Τι πρέπει να κάνετε εάν πέσετε θύμα

Σε περίπτωση που κάποιος υποψιάζεται ότι έχει πέσει θύμα της συγκεκριμένης απάτης, θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα.

Εφόσον υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής τραπεζικών στοιχείων, είναι σημαντικό να επικοινωνήσει με την τράπεζά του.

Απαραίτητη είναι επίσης η αλλαγή των κωδικών πρόσβασης από ασφαλή συσκευή, δίνοντας προτεραιότητα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στις σημαντικότερες διαδικτυακές υπηρεσίες.