Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή με αφορμή την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους άνω των 65 ετών άσκησε σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο βίντεο δεν κατονομάζει τον πρωθυπουργό απευθυνόμενος στους παππούδες και τις γιαγιάδες καθώς λέει «το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά (σ.σ. αναφέρεται στο GTA VI)» .

Το ίδιο κάνει και στην ανάρτησή του γράφοντας «ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν».

«Παππούδες και γιαγιάδες μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του στα social media.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής «Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία». Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει.

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν..

Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του..

Όπως αναφέρει στο βίντεο ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ «παππούδες και γιαγιάδες μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα, το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά και σας το πρότεινε αυτός που σας έκοψε τη 13η σύνταξη 7 δισ. σε 7 χρόνια τώρα και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω. Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους.»