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Στην κορυφή ενός βουνού στην έρημο της Χιλής, ένα τηλεσκόπιο αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων, μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία του. Το ολοκαίνουργιο Αστεροσκοπείο «Vera C. Rubin» αναμένεται να ολοκληρώσει μια πρωτοποριακή «έρευνα» του σύμπαντος, τον πιο ολοκληρωμένο κατάλογο γαλαξιών, αστεροειδών, σουπερνόβα και μαύρων τρυπών που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Ωστόσο, οι επιστήμονες του Rubin έχουν αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Δορυφόροι που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και αντανακλούν το φως αφήνουν λευκές γραμμές στις φωτογραφίες τους.

Επί του παρόντος, υπάρχουν περισσότεροι από 17.000 ενεργοί δορυφόροι σε τροχιά, σε σύγκριση με περίπου 1.000 πριν από μια δεκαετία, δήλωσε ο αστροφυσικός Τζόναθαν ΜακΝτάουελ. Σε μια δεκαετία από τώρα, εκτιμά, πιθανότατα θα υπάρχουν πάνω από 100.000.

Οι δορυφόροι ανακλούν το φως του ήλιου πίσω στη Γη. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων, θα αυξάνεται και η φωτορύπανση από το διάστημα.

Επί του παρόντος, οι δορυφόροι χρησιμοποιούνται κυρίως για τηλεπικοινωνίες, η πλειοψηφία των οποίων ανήκει στην Starlink.

Στο μέλλον, καθώς θα γίνεται φθηνότερο να εκτοξεύονται δορυφόροι στο διάστημα, περισσότερες εταιρείες και κυβερνήσεις θα προχωρούν σε εκτοξεύσεις. Η Blue Origin, η Google, η Cowboy Space και άλλες εταιρείες έχουν όλες δηλώσει ότι σχεδιάζουν να κατασκευάσουν διαστημικά κέντρα δεδομένων, τα οποία πιθανότατα θα αποτελούνται από εκατοντάδες χιλιάδες δορυφόρους. Η SpaceX αναφέρει ότι το κέντρο δεδομένων «Starmind» της θα διαθέτει πάνω από ένα εκατομμύριο δορυφόρους.

Οι δορυφόροι σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλοι. Οι δορυφόροι της Starlink έχουν μέγεθος περίπου τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων, που αντιστοιχεί περίπου σε ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι. Ωστόσο, οι δορυφόροι που θα χρησιμοποιούνται στα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα είναι πολύ μεγαλύτεροι. Η SpaceX ανέφερε ότι οι δορυφόροι που θα χρησιμοποιούνται στο τροχιακό κέντρο δεδομένων της θα έχουν μέγεθος έως και 1.500 τετραγωνικά μέτρα. Η Cowboy Space ανέφερε ότι οι δορυφόροι της θα έχουν μέγεθος 4.800 τετραγωνικών μέτρων, σχεδόν όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Η FCC εγκρίνει δορυφορικά έργα, αν και δεν διαθέτει κανόνες σχετικά με το πόσο φωτεινοί μπορούν να είναι οι δορυφόροι. «Με εξαίρεση έναν αμερικανικό νόμο που απαγορεύει τη διαστημική διαφήμιση, δεν υπάρχουν νόμοι που να ρυθμίζουν την εμφάνιση του νυχτερινού ουρανού» πουθενά στον κόσμο, ανέφερε μια έκθεση της «Dark and Quiet Skies» του 2022, η οποία εξέτασε τους κανονισμούς για τους δορυφόρους σε όλο τον κόσμο.

Οι εταιρείες σχεδιάζουν να καταστήσουν τα διαστημικά κέντρα δεδομένων τους «ηλιοσύγχρονα», πράγμα που σημαίνει ότι θα φωτίζονται σχεδόν πάντα από τον ήλιο, ανέφερε η Σαμάνθα Λόουλερ, αναπληρωτής καθηγητής, η οποία πρόσφατα συνέγραψε μια μελέτη σχετικά με τη φωτορύπανση από τα διαστημικά κέντρα δεδομένων.

Αυτοί οι δορυφόροι που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια θα αντανακλούν ακόμη περισσότερο ηλιακό φως πίσω στη Γη σε σύγκριση με άλλους δορυφόρους. Η Λόουλερ εκτιμά ότι θα ακτινοβολούν όσο η Αφροδίτη, η οποία αποτελεί ήδη ένα από τα φωτεινότερα σημεία στον ουρανό. Συνολικά, εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς τους δορυφόρους θα «επισκιάσουν εντελώς» μεγάλο μέρος του ουρανού σε συγκεκριμένες ώρες της νύχτας, ανέφερε η Λόουλερ.

Ο Σέιν Ρος, καθηγητής μηχανικής στο Virginia Tech, δημιούργησε πρόσφατα ένα μοντέλο που απεικονίζει πώς θα φαινόταν το κέντρο δεδομένων της SpaceX από τη Γη. Η προσομοίωσή του δείχνει μια ζώνη χιλιάδων φωτεινών σημείων, που εκτείνεται από ορίζοντα σε ορίζοντα, κινούμενη αργά στον νυχτερινό ουρανό.

«Είναι εντυπωσιακό, αλλά και κάπως ανησυχητικό», είπε. Όταν μοιράστηκε την προσομοίωση, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. «Μερικοί άνθρωποι ενθουσιάστηκαν πραγματικά με αυτό», τόνισε σύμφωνα με την Wall Street Journal. «Άλλοι είπαν ότι καταστρέφουμε μια κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας».