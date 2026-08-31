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Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών περνά σταδιακά σε μια νέα φάση, καθώς η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και την επιχείρηση (FTTH) αρχίζει να αποκτά ουσιαστικότερο αποτύπωμα στις ευρυζωνικές συνδέσεις. Έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία οι υποδομές αναπτύσσονταν ταχύτερα από τη ζήτηση, οι ενεργοποιήσεις γραμμών επιταχύνονται και η απόσταση από πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές αρχίζει να περιορίζεται.

Η αλλαγή παραμένει, πάντως, περισσότερο μια διαδικασία μετάβασης παρά μια ολοκληρωμένη τεχνολογική ανατροπή. Η επέκταση των δικτύων νέας γενιάς δεν σημαίνει ότι κάθε διαθέσιμη γραμμή μετατρέπεται αμέσως σε ενεργή σύνδεση, ενώ ο χαλκός εξακολουθεί να έχει σημαντική παρουσία στο ελληνικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Η οριστική εγκατάλειψή του αναμένεται να απαιτήσει αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς προϋποθέτει τόσο κάλυψη όσο και μαζική μετακίνηση πελατών προς τις νέες υποδομές.

Οι προοπτικές για την Ελλάδα είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα ισχυρές. Για την πενταετία 2025-2030 προβλέπεται μέση ετήσια αύξηση 20,8% στον αριθμό των συνδρομητών FTTH, ποσοστό που τοποθετεί την ελληνική αγορά στη δεύτερη θέση μεταξύ 31 ευρωπαϊκών χωρών.

Μόνο η Αυστρία αναμένεται να κινηθεί ταχύτερα, με μέση ετήσια αύξηση 22,5%. Η ελληνική επίδοση βρίσκεται πολύ πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 7% ετησίως, ενώ Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο και Γερμανία ξεχωρίζουν ως οι αγορές όπου η διείσδυση της οπτικής ίνας προβλέπεται να αυξάνεται με διψήφιους ρυθμούς.

Μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης έως το 2030

Ο υψηλός ρυθμός που αναμένεται για την Ελλάδα δεν σημαίνει ότι η χώρα έχει φθάσει ήδη στα επίπεδα των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών αγορών. Αντιθέτως, αποτελεί σε σημαντικό βαθμό ένδειξη του μεγάλου ανεκμετάλλευτου περιθωρίου που εξακολουθεί να υπάρχει τόσο στην ανάπτυξη υποδομών όσο και στη μετατροπή της κάλυψης σε πραγματικούς συνδρομητές.

Στο σύνολο των 31 ευρωπαϊκών αγορών, οι συνδέσεις οπτικής ίνας αναμένεται να αυξηθούν από 112,4 εκατ. στο τέλος του 2025 σε 157,4 εκατ. το 2030. Πρόκειται για αύξηση περίπου 45 εκατ. συνδέσεων μέσα σε πέντε χρόνια, καθώς η Ευρώπη επιταχύνει την αντικατάσταση των παλαιότερων δικτύων.

Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πιο πρώιμη φάση αυτής της μετάβασης, γεγονός που εξηγεί και την υψηλότερη αναμενόμενη ποσοστιαία ανάπτυξη. Όσο χαμηλότερη είναι η αφετηρία, τόσο μεγαλύτερα είναι τα περιθώρια για γρήγορη αύξηση όταν οι υποδομές, οι εμπορικές προσφορές και η ζήτηση αρχίζουν να κινούνται ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση.

Τα πρώτα σημάδια αυτής της επιτάχυνσης είναι ήδη εμφανή. Οι ενεργές γραμμές FTTH αντιστοιχούν πλέον στο 23,5% του συνόλου των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα, από μόλις 14,2% στο τέλος του 2024.

Η μεταβολή μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα δείχνει ότι η αγορά περνά από το στάδιο της κατασκευής των δικτύων στο στάδιο της εντονότερης εμπορικής αξιοποίησής τους.

Voucher, προσφορές και ανταγωνισμός αυξάνουν τις ενεργοποιήσεις

Καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση έχουν παίξει οι επιδόσεις μέσω voucher, οι οποίες περιορίζουν το οικονομικό εμπόδιο για τη μετάβαση σε συνδέσεις πολύ υψηλών ταχυτήτων. Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων έχει ενταθεί, οδηγώντας σε περισσότερες εμπορικές προσφορές και πιο ελκυστικά πακέτα για τους καταναλωτές.

Για ένα ολοένα μεγαλύτερο τμήμα των νοικοκυριών, η διαφορά τιμής μεταξύ μιας παλαιότερης σύνδεσης και μιας σύνδεσης FTTH γίνεται μικρότερη, ενώ η διαφορά στις διαθέσιμες ταχύτητες και στην ποιότητα της υπηρεσίας παραμένει μεγάλη. Έτσι, αυξάνεται το κίνητρο για εγκατάλειψη των δικτύων χαλκού και μετάβαση απευθείας στην οπτική ίνα.

Παρά τη βελτίωση, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης FTTH δεν αποτελεί πάντοτε μια απλή διαδικασία. Οι εργασίες μέχρι το κτίριο, οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους, η εσωτερική καλωδίωση και οι τεχνικές παρεμβάσεις μέχρι το διαμέρισμα μπορούν να δημιουργήσουν καθυστερήσεις.

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η γεωγραφική κάλυψη από οπτική ίνα μπορεί να αυξάνεται ταχύτερα από τον αριθμό των ενεργών πελατών. Η πραγματική μέτρηση της ωρίμανσης της αγοράς δεν βρίσκεται μόνο στα χιλιόμετρα δικτύου που κατασκευάζονται, αλλά κυρίως στο πόσοι καταναλωτές χρησιμοποιούν τελικά τις νέες υποδομές.

ΟΤΕ στην πρώτη θέση με άνοδο 46%

Στη μάχη των ενεργών συνδέσεων, ο ΟΤΕ διατηρεί κυρίαρχη θέση και καταγράφει ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 οι ενεργοί συνδρομητές οπτικής ίνας του ομίλου ανήλθαν σε 686.831, έναντι 470.368 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση διαμορφώθηκε έτσι στο 46% μέσα σε έναν χρόνο.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του δεύτερου τριμήνου, κατά το οποίο προστέθηκαν 62.000 νέες συνδέσεις FTTH, αριθμός-ρεκόρ για τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο. Η εξέλιξη υπογραμμίζει την επιτάχυνση της ζήτησης, αλλά και το γεγονός ότι οι επενδύσεις προηγούμενων ετών αρχίζουν πλέον να μετατρέπονται σε μεγαλύτερη συνδρομητική βάση.

Σημαντική παρουσία έχει και η Nova, η οποία στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ξεπέρασε τους 300.000 ενεργούς συνδρομητές FTTH. Οι συνδέσεις οπτικής ίνας αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 30% της συνολικής πελατειακής βάσης της εταιρείας, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μεταβάλλεται το τεχνολογικό μείγμα των συνδέσεών της.

Η μετάβαση σε FTTH αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την απόκτηση νέων πελατών, αλλά και για τη διατήρηση υφιστάμενων συνδρομητών, καθώς οι υψηλότερες ταχύτητες εξελίσσονται σταδιακά σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών ομίλων.

Η είσοδος της ΔΕΗ και η νέα ισορροπία στην αγορά

Το σκηνικό έχει γίνει ακόμη πιο σύνθετο μετά την είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες, μια κίνηση που άλλαξε τις ισορροπίες τόσο στο επίπεδο των υποδομών όσο και στην αγορά λιανικής.

Τα τελευταία διαθέσιμα δημόσια στοιχεία τοποθετούν τους ενεργούς συνδρομητές της εταιρείας σε πάνω από 20.000, αριθμός μικρότερος από εκείνον των καθιερωμένων τηλεπικοινωνιακών παικτών, αλλά σημαντικός για έναν νέο φορέα που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εμπορικού του αποτυπώματος.

Η παρουσία της ΔΕΗ αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του εκτεταμένου σχεδίου ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών, το οποίο μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη διαθέσιμη χονδρική χωρητικότητα στην ελληνική αγορά.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η συμφωνία που διαμορφώθηκε στις αρχές του καλοκαιριού μεταξύ ΔΕΗ και Vodafone για τη δημιουργία κοινής εταιρείας χονδρικής FTTH.

Το σχέδιο προβλέπει τη συγχώνευση των Fibergrid και Fiber2all, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου σχήματος που θα παρέχει πρόσβαση στις υποδομές οπτικών ινών σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, η νέα εταιρεία θα ξεκινήσει έχοντας ως βάση τις ήδη υφιστάμενες υποδομές και συνδέσεις της Vodafone, δημιουργώντας έναν ισχυρότερο ανεξάρτητο παίκτη στη χονδρική αγορά δικτύων νέας γενιάς.

Ο ακριβής αριθμός ενεργών FTTH συνδρομητών της Vodafone δεν είναι δημοσιοποιημένος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα για την κατανομή της αγοράς μεταξύ όλων των παρόχων. Είναι σαφές, πάντως, ότι η επόμενη φάση του ανταγωνισμού θα κριθεί τόσο στην κάλυψη όσο και στην ικανότητα μετατροπής των διαθέσιμων γραμμών σε πραγματικές συνδέσεις.

Η Ελλάδα εισέρχεται έτσι σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων στα δίκτυα νέας γενιάς αρχίζουν να συναντούν πιο έντονα τη ζήτηση. Η πρόοδος είναι αισθητή, όμως η απόσταση μέχρι την πλήρη μετάβαση παραμένει σημαντική.

Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία είναι να διατηρηθεί ο σημερινός υψηλός ρυθμός ενεργοποιήσεων, ώστε η χώρα να μετατρέψει τη γρήγορη επέκταση των υποδομών σε πραγματική ψηφιακή αναβάθμιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και μέχρι να συμβεί αυτό σε μεγάλη κλίμακα, ο χαλκός θα συνεχίσει να συνυπάρχει με την οπτική ίνα για αρκετό ακόμη διάστημα.

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