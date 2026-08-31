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Το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους εργαζομένους της Apple έστειλε ο Τιμ Κουκ, την τελευταία ημέρα της 15ετούς θητείας του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, δηλώνοντας ότι θα του λείψει ο ρόλος που «αγάπησε βαθιά», αλλά και ότι παραδίδει τα ηνία στον διάδοχό του, Τζον Τέρνους, με απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του.

Ο Κουκ ανέλαβε τη θέση του CEO από τον Στιβ Τζομπς τον Αύγουστο του 2011 και παρέμεινε στην κορυφή της Apple για 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο τεχνολογικός κολοσσός παρουσίασε προϊόντα όπως το Apple Watch και τα AirPods, ενώ προχώρησε σε σημαντική επέκταση των σειρών iPhone, iPad και Mac.

«Όπως γνωρίζετε, δεν φεύγω από την Apple. Αποχωρώ όμως από έναν ρόλο που αγάπησα βαθιά», ανέφερε ο Κουκ στο email προς τους εργαζομένους. «Θα μου λείψει αυτή η δουλειά με τρόπους που τώρα μόλις μπορώ να αρχίσω να φαντάζομαι, παρότι είμαι απολύτως συμφιλιωμένος με την απόφασή μου».

Η σκυτάλη στον Τζον Τέρνους

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον νέο CEO της Apple, Τζον Τέρνους, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην επόμενη ημέρα της εταιρείας.

«Λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν τι χρειάζεται για να δημιουργήσεις προϊόντα που αλλάζουν τον κόσμο με τον τρόπο που το καταλαβαίνει ο Τζον και δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος για την ηγεσία του», ανέφερε.

Ο Κουκ δεν αποχωρεί από την Apple. Αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα εκτελεστικού προέδρου, διατηρώντας μεταξύ άλλων την ευθύνη για τις σχέσεις της εταιρείας με κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας.

«Όποια επιτυχία είχα, την οφείλω σε εσάς»

Στο τελευταίο μήνυμά του ως CEO, ο Κουκ ευχαρίστησε τους εργαζομένους της Apple, αποδίδοντας σε αυτούς μεγάλο μέρος της επιτυχίας της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Η αλήθεια είναι ότι, ό,τι κι αν μπορεί να ειπωθεί για τη δική μου επιτυχία, ξέρω ότι οφείλεται σε όλους εσάς. Αναδείξατε τον καλύτερό μου εαυτό. Σε όλη μου τη ζωή δεν έχω δει ούτε έχω βρεθεί ποτέ μαζί με μια τόσο εξαιρετική ομάδα ανθρώπων», σημείωσε.

Ο απερχόμενος CEO στάθηκε ιδιαίτερα στην εταιρική κουλτούρα της Apple, υποστηρίζοντας ότι αυτό για το οποίο αισθάνεται περισσότερο υπερήφανος δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε έναν ετήσιο οικονομικό απολογισμό.

«Υπάρχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό στην Apple. Είμαι περισσότερο υπερήφανος για όσα καμία ετήσια έκθεση δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτυπώσει. Αυτός ο χώρος αποτελεί απόδειξη ότι η κουλτούρα υπερισχύει των πάντων», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, οι άνθρωποι της Apple μοιράζονται την πεποίθηση ότι όσα δημιουργούν έχουν σημασία και ότι διαθέτουν τόσο την ευκαιρία όσο και την ευθύνη να αφήσουν τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαν.

Η αναφορά στον Στιβ Τζομπς

Ο Κουκ αναφέρθηκε επίσης στον Στιβ Τζομπς και σε μία από τις χαρακτηριστικότερες φράσεις του για τη φιλοσοφία της Apple.

«Μαζί δημιουργήσαμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε θα μπορούσε να φανταστεί ή να πετύχει ο καθένας μας μόνος του. Και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας μας», ανέφερε.

«Καταφέραμε να αφήσουμε το δικό μας “αποτύπωμα στο σύμπαν”, όπως το είχε περιγράψει κάποτε ο Στιβ, εξαιτίας αυτού που είμαστε και αυτού που πιστεύουμε, των αξιών μας και του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο», πρόσθεσε.

«Δεν φεύγω από την Apple»

Ο Κουκ επανέλαβε ότι, παρά την αποχώρησή του από τη θέση του CEO, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται κοντά στους εργαζομένους και στην καθημερινότητα της εταιρείας.

«Θα μου λείψει να σας ηγούμαι και να βρίσκομαι μαζί σας σε κάθε βήμα, ακόμη κι αν αισθάνομαι τεράστια σιγουριά παραδίδοντας το τιμόνι σε κάποιον τόσο λαμπρό, υπέροχο και ικανό όσο ο Τζον», ανέφερε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Κουκ χαρακτήρισε «τιμή» το γεγονός ότι υπήρξε CEO της Apple και κάλεσε τους εργαζομένους να συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

«Ανυπομονώ να σας βλέπω στον νέο μου ρόλο στο Apple Park και σε όλο τον κόσμο», ανέφερε στο τελευταίο του μήνυμα ως διευθύνων σύμβουλος.

«Με όλα όσα έχω και όλα όσα είμαι, για πάντα. Δικός σας, Τιμ», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε το αποχαιρετιστήριο email του.

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