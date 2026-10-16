Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η εποχή του smartphone των 100 δολαρίων φαίνεται να υποχωρεί με ταχύτητα, καθώς η παγκόσμια αγορά κινητών βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα: οι ίδιες μνήμες και τα ίδια εξαρτήματα που χρειάζονται οι οικονομικές συσκευές διεκδικούνται πλέον από την εκρηκτικά αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η παραγωγή των φθηνότερων κινητών γίνεται ολοένα δυσκολότερη και λιγότερο συμφέρουσα για τους κατασκευαστές. Οι αποστολές smartphones με τιμή κάτω των 100 δολαρίων μειώθηκαν σχεδόν 60% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή σε μια κατηγορία που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. Μόνο το 2025 είχαν διατεθεί διεθνώς περίπου 173 εκατομμύρια smartphones με τιμή κάτω από 100 δολάρια.

Πίσω από την ανατροπή βρίσκεται κυρίως η αγορά των ημιαγωγών και της μνήμης. Οι παραγωγοί τσιπ διοχετεύουν μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας σε προϊόντα υψηλότερης αξίας, τα οποία χρησιμοποιούνται στις υποδομές που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μνήμη γίνεται το ακριβότερο εξάρτημα

Η αλλαγή στις προτεραιότητες των κατασκευαστών τσιπ έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής των smartphones.

Στις συσκευές που πωλούνται κάτω από τα 200 δολάρια, η μνήμη αντιστοιχεί πλέον σχεδόν στο 60% του συνολικού κόστους των εξαρτημάτων. Όσο αυξάνεται η τιμή της μνήμης και περιορίζεται η διαθεσιμότητά της, τόσο μικραίνουν τα περιθώρια των κατασκευαστών στις φθηνότερες κατηγορίες.

Για τις εταιρείες, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι τα εξαρτήματα κοστίζουν περισσότερο. Είναι ότι η οικονομική λογική της παραγωγής αλλάζει. Ένα κινητό που πωλείται για λιγότερο από 100 δολάρια αφήνει πλέον τόσο μικρό περιθώριο ώστε η αύξηση του κόστους της μνήμης να μπορεί να καταστήσει την παραγωγή του μη βιώσιμη.

Έτσι, οι κατασκευαστές έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να περιορίσουν τις πολύ φθηνές συσκευές και να στρέψουν την παραγωγή τους σε ακριβότερα μοντέλα.

Η στροφή των κινεζικών κατασκευαστών

Η αλλαγή είναι ιδιαίτερα εμφανής στις κινεζικές εταιρείες, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια είχαν στηρίξει σημαντικό μέρος της ανάπτυξής τους σε οικονομικά smartphones.

Πλέον, όμως, περιορίζουν σταδιακά τις χαμηλότερες σειρές και επιχειρούν να μετακινηθούν σε υψηλότερες κατηγορίες τιμών, όπου υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης του αυξημένου κόστους των εξαρτημάτων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Xiaomi. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, τα smartphones της με τιμή κάτω από 100 δολάρια αντιπροσώπευαν το 27,7% των συνολικών παγκόσμιων αποστολών της εταιρείας.

Μόλις έναν χρόνο αργότερα, το ποσοστό είχε περιοριστεί δραστικά, στο 11,2%.

Η μεταβολή δεν αφορά μόνο την απόλυτα φθηνή κατηγορία. Το μερίδιο των μοντέλων Xiaomi με τιμή κάτω από 200 δολάρια υποχώρησε στο 52,5% των συνολικών αποστολών, από 60% προηγουμένως.

Στην ηπειρωτική Κίνα, η στροφή είναι ακόμη πιο έντονη: λιγότερο από 20% των πωλήσεων της Xiaomi αφορά πλέον συσκευές κάτω από τα 200 δολάρια.

Η στρατηγική είναι σαφής. Οι εταιρείες επιχειρούν να απομακρυνθούν από την αγορά όπου η αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση και να ενισχύσουν τις πωλήσεις μοντέλων που μπορούν να απορροφήσουν ευκολότερα τις ανατιμήσεις.

Ακριβότερα κινητά για τους καταναλωτές

Η αλλαγή αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί και στη μέση τιμή πώλησης των συσκευών.

Η μέση τιμή των smartphones της Xiaomi έχει αυξηθεί περίπου 30% από το 2023, φτάνοντας πλέον στα 197 δολάρια. Αντίστοιχη πορεία καταγράφεται και στην Oppo, όπου η μέση τιμή πώλησης έχει διαμορφωθεί στα περίπου 300 δολάρια.

Η τάση αυτή δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά, οι καταναλωτές που αναζητούν τις φθηνότερες δυνατές συσκευές βρίσκουν λιγότερες επιλογές. Από την άλλη, οι κατασκευαστές ενισχύουν τις ακριβότερες σειρές τους, όπου η σχέση κόστους και κέρδους είναι πιο ευνοϊκή.

Η εξέλιξη δεν φαίνεται να αποτελεί προσωρινή αντίδραση μόνο στην τρέχουσα έλλειψη μνήμης. Ακόμη και στην περίπτωση που οι συνθήκες προσφοράς εξομαλυνθούν, οι τιμές αναμένεται να παρουσιάσουν μικρότερη ταχύτητα αύξησης, αλλά δύσκολα θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις ισορροπίες

Ο βασικός λόγος είναι ότι η ζήτηση για μνήμες και προηγμένα τσιπ από τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πολύ ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα για τους παραγωγούς.

Οι κατασκευαστές ημιαγωγών μπορούν να αποκομίσουν υψηλότερα έσοδα κατευθύνοντας παραγωγική δυναμικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται για data centers και εφαρμογές AI, αντί να την αξιοποιούν για εξαρτήματα που προορίζονται για συσκευές χαμηλού κόστους.

Αυτό περιορίζει το κίνητρο για μεγάλες επενδύσεις σε πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα για τα φθηνότερα προϊόντα. Επομένως, ακόμη και αν η σημερινή έλλειψη μνήμης μειωθεί, η αγορά των οικονομικών smartphones μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει δομικά υψηλότερο κόστος.

Για τους καταναλωτές, η συνέπεια είναι μια σταδιακή αλλαγή στο σημείο εισόδου της αγοράς smartphone. Για τους κατασκευαστές, η απάντηση είναι η μετατόπιση προς συσκευές υψηλότερης αξίας.

Και για την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας, η εξέλιξη αποκαλύπτει μια ευρύτερη αλλαγή: η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν επηρεάζει μόνο τα data centers και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά φτάνει πλέον μέχρι το κινητό που αγοράζει ο καταναλωτής.

Διαβάστε ακόμη

Η Τουρκία σε τροχιά υποβάθμισης – Καμπανάκι από τον MSCI

Στράτος Δεσπύρης (Navios Partners): «Η ναυτιλιακή αγορά έχει τιμολογήσει την τελειότητα» – Το μήνυμα πίσω από τις υψηλές αξίες των πλοίων

Ρεύμα: Ξανά πάνω από τα 200 ευρώ η μεγαβατώρα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ