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Σε ρυθμό «άνω-κάτω» εξακολουθεί να βρίσκεται τόσο η ελληνική όσο και γενικότερα η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων εφοδιασμού και της αβεβαιότητας που προκαλεί η εκρηκτική γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Έτσι, με τα πολεμικά μέτωπα ανοιχτά σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία δεν διαφαίνεται προοπτική αλλαγής του κλίματος και ομαλοποίησης των τιμών, κάτι που σε συνδυασμό με την θεσμική καχεξία της Ε.Ε. να λάβει γενναίες αποφάσεις αλλά και με την επικείμενη έναρξη της χειμερινής περιόδου, δημιουργεί ασφυκτικό περιβάλλον για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

Σε αυτό το πλαίσιο και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας κινείται από το…ζεστό στο κρύο με καθημερινές ανατροπές στη χονδρεμπορική τιμή και με τις ΑΠΕ να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Για σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η τιμή της μεγαβατώρας ξεπερνά για τρίτη φορά εντός της εβδομάδας το όριο των 200 ευρώ, φτάνοντας στα 206,2 ευρώ, με αύξηση κατά 28,5% σε σχέση με χθες που ήταν στα 160,5 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα η τιμή βρισκόταν στα 218 ευρώ και την Τρίτη στα 224,6 ευρώ για να υποχωρήσει ραγδαία την Τετάρτη στα 139 ευρώ.

Όσον αφορά τη διακύμανση, η χαμηλότερη τιμή για σήμερα είναι μηδενική από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια, με την είσοδο στο σύστημα των (ακριβότερων) μονάδων φυσικού αερίου, «απογειώνεται» αγγίζοντας τα 350 ευρώ (349,6 ευρώ/MWh) νωρίς το πρωί και το απόγευμα, δηλαδή όταν η παραγωγή των ΑΠΕ είναι μειωμένη.

Ρυθμιστής οι ΑΠΕ

Σε κάθε περίπτωση, οι ΑΠΕ αναδεικνύονται στον ρυθμιστή των τιμών στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά. Έτσι, για σήμερα που η συμμετοχή τους στο ενεργειακό μίγμα είναι στο 53% διευρύνεται ο ρόλος του φυσικού αερίου με ποσοστό 29,9%, ασκώντας ανοδική πίεση στην τιμή, ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές με 6,11%, ο λιγνίτης με 5,87%, τα υδροηλεκτρικά με 4.03% και η αποθήκευση με 1,05%.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου που σημειώθηκε η χαμηλότερη τιμή της εβδομάδας (στα 139 ευρώ/MWh) η συμμετοχή των ΑΠΕ βρισκόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα περί το 68%. Την αμέσως προηγούμενη ημέρα, δηλαδή τη Δευτέρα όπου καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή της εβδομάδας (στα 224,6 ευρώ/MWh), οι ΑΠΕ είχαν περάσει στη δεύτερη θέση του ενεργειακού μίγματος με το φυσικό αέριο να κατακτά την πρώτη με ποσοστό 40%.

«Φωτιά» οι τιμές στην Ευρώπη

Παρά την αυξημένη χονδρεμπορική τιμή, για σήμερα η ελληνική αγορά κατατάσσεται στις φθηνότερες καθώς ο πήχης για τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές αγορές βρίσκεται στο «κόκκινο». Έτσι, η Βουλγαρία είναι στα 256,6 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 269,2 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 261,9 ευρώ/MWh, η Κροατία στα 249,7 ευρώ/MWh, η Ιταλία στα 222,6 ευρώ/MWh, η Γερμανία στα 210,7 ευρώ/MWh, η Γαλλία στα 212 ευρώ/MWh, η Ολλανδία στα 212,8 ευρώ/MWh, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν λίγο κάτω από τα 200 ευρώ, στα 193,8 ευρώ/MWh και στα 199,4 ευρώ/MWh, αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022. Στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Νοέμβριο έκλεισαν χθες στα 85,3 ευρώ/MWh, και δεν αναμένεται να υποχωρήσουν αισθητά το επόμενο διάστημα εάν δεν υπάρξουν σημαντικές κινήσεις αποκλιμάκωσης κυρίως στο μέτωπο της Μ. Ανατολής, που θα δώσουν το «σήμα» μιας γενικότερης ομαλοποίησης.

Παράλληλα, με την έναρξη της χειμερινής περιόδου στην Ευρώπη, που θα επιφέρει άνοδο της ζήτησης, σε συνδυασμό με τα χαμηλά αποθέματα και τα περιορισμένα φορτία LNG, όλα δείχνουν ότι οι τιμές του «γαλάζιου χρυσού» θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

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