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Ο MSCI εντείνει τον έλεγχο στην τουρκική χρηματιστηριακή αγορά μετά την κρίση που έχει ξεσπάσει στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, παγώνοντας ορισμένες αλλαγές στους δείκτες της και προειδοποιώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση ακόμη και το καθεστώς της Τουρκίας ως αναδυόμενης αγοράς.

Ο πάροχος χρηματιστηριακών δεικτών ανακοίνωσε ότι θέτει σε άμεση ισχύ και μέχρι νεωτέρας «πάγωμα» σε συγκεκριμένες αλλαγές που σχετίζονται με τους τουρκικούς μετοχικούς δείκτες. Η απόφαση συνδέεται με ανησυχίες για πιθανές συντονισμένες συναλλαγές που αφορούν συμμετοχές επενδυτικών κεφαλαίων σε ορισμένες μικρότερες εισηγμένες εταιρείες.

Ο MSCI έθεσε παράλληλα ένα σαφές χρονικό ορόσημο. Εάν έως τον Ιούνιο του 2027 δεν έχει καταγραφεί επαρκής πρόοδος, θα εξετάσει πρόσθετα μέτρα, μεταξύ των οποίων και διαβούλευση για ενδεχόμενη υποβάθμιση των δεικτών MSCI Turkey από κατηγορία αναδυόμενης αγοράς σε συνοριακή (frontier) ή αυτόνομη αγορά.

Η αντίδραση στην τουρκική αγορά ήταν άμεση. Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχώρησε την Παρασκευή έως και 3%, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει χάσει περίπου 17%.

Η κρίση των τουρκικών funds

Η κίνηση του MSCI έρχεται στον απόηχο μιας σοβαρής κρίσης που έχει πλήξει την τουρκική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι εποπτικές Αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους σε επενδυτικές εταιρείες που είχαν καταγράψει εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, συγκεντρώνοντας τις τοποθετήσεις τους σε μη ρευστές μετοχές με χαμηλή ελεύθερη διασπορά. Η πρακτική αυτή τροφοδότησε καταγγελίες ότι οι τιμές ορισμένων μετοχών ενδέχεται να είχαν τεχνητά διογκωθεί.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κρίσης, οι τουρκικές Αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 131 funds, τα οποία είχαν περισσότερους από 455.000 ιδιώτες επενδυτές, ενώ δεκάδες στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου συνελήφθησαν.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης αφαίρεσε τον περασμένο μήνα 27 μετοχές από τον βασικό δείκτη BIST 100, μεταξύ των οποίων και τίτλους που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης των funds.

Η αναταραχή ξεκίνησε, μεταξύ άλλων, μετά την αυστηροποίηση των κανόνων από τις τουρκικές εποπτικές Αρχές, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις επενδυτών για ύποπτες συναλλαγές στην αγορά.

Στο επίκεντρο η ελεύθερη διασπορά των μετοχών

Τους τελευταίους μήνες οι τουρκικές Αρχές έχουν προχωρήσει επίσης σε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της ελεύθερης διασποράς (free float) των μετοχών, καθώς και στις απαιτήσεις για λεπτομερέστερη γνωστοποίηση των στοιχείων ιδιοκτησίας.

Παρά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, ο MSCI επισημαίνει ότι οι επενδυτές χρειάζονται να δουν αξιόπιστη και διαρκή εφαρμογή των κανόνων κατά των συντονισμένων συναλλαγών, αλλά και πρότυπα δημοσιοποίησης στοιχείων που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επαλήθευση των επιπέδων free float.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετη πίεση στην τουρκική αγορά, καθώς το καθεστώς μιας χώρας στους διεθνείς δείκτες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις αποφάσεις μεγάλων θεσμικών επενδυτών και τις ροές κεφαλαίων.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η τελευταία ανακοίνωση δείχνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν θεωρούνται ακόμη επαρκή ή αρκετά σαφή από τον MSCI.

Προειδοποίηση και από FTSE Russell

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στον MSCI. Ήδη από τον Ιούνιο ο MSCI είχε προειδοποιήσει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, ενώ αντίστοιχους προβληματισμούς έχει εκφράσει και η FTSE Russell, με επίκεντρο τα στοιχεία για την ελεύθερη διασπορά των μετοχών.

Η FTSE Russell διατήρησε πάντως την Τουρκία στην κατηγορία της advanced emerging market, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε συζητήσεις με το Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης και την αρμόδια εποπτική Αρχή για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Η αυστηρότερη στάση του MSCI δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί ήδη απόφαση για υποβάθμιση της Τουρκίας. Η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων, εφόσον δεν διαπιστωθεί επαρκής πρόοδος μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Παράλληλα, η επιβολή κυρώσεων στα εγχώρια funds που κατηγορούνται για χειραγώγηση τιμών αποτελεί, σύμφωνα με αναλυτές, ένδειξη ότι οι τουρκικές εποπτικές Αρχές έχουν πρόθεση να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί.

Το επόμενο διάστημα θα είναι επομένως κρίσιμο για την Τουρκία, καθώς η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά και η ενίσχυση της διαφάνειας θα αποτελέσουν βασικές προϋποθέσεις για να αποφευχθεί μια πιθανή αλλαγή του διεθνούς επενδυτικού της καθεστώτος.

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