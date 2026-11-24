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Ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης της κυβερνοανθεκτικότητας παραμένει η άμεση εφαρμογή των ενημερώσεων ασφαλείας που ανακοινώνονται. Όταν όμως γίνεται χωρίς έλεγχο και υπό καθεστώς χρονικής πίεσης μπορεί να προκαλέσει η ίδια προβλήματα ακόμη και τη διακοπή λειτουργίας των συστημάτων που επιδιώκει να αποτρέψει.

Τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν διεθνώς, κυρίως στις ΗΠΑ, διαδοχικές σοβαρές διακοπές σε υπηρεσίες νέφους, τράπεζες, αερομεταφορές και κρατικά δίκτυα, όπως αναφέρει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με τις αρχικές ενημερώσεις, οι περισσότερες σχετίζονται με αλλαγές στα ίδια τα συστήματα, όπως ενημερώσεις λογισμικού, αναβαθμίσεις υποδομών και εργασίες συντήρησης, και ουδόλως συνδέονται με κυβερνοεπιθέσεις. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, η αστοχία επεκτάθηκε αλυσιδωτά πέρα από το σύστημα όπου έγινε η αναβάθμιση.

Δεδομένου ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνουν σημαντικά τον εντοπισμό ευπαθειών λογισμικού ο όγκος των διορθώσεων που απαιτείται να εφαρμοστούν άμεσα αυξάνεται συμπαρασύροντας την πίεση στις ομάδες πληροφορικής να εγκαταστήσουν γρήγορα τις όποιες ενημερώσεις.

Η απάντηση στο πρόβλημα δεν είναι η καθυστέρηση των ενημερώσεων, αλλά η εφαρμογή τους με σχέδιο. <

Για τις Βασικές και Σημαντικές οντότητες του ν. 5160/2024, η διαχείριση ευπαθειών και η ασφάλεια κατά τη συντήρηση των συστημάτων είναι μέρος των υποχρεωτικών μέτρων διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Τα μέτρα αυτά εξειδικεύονται στο Εθνικό Πλαίσιο Απαιτήσεων Κυβερνοασφάλειας (ΚΥΑ 1689/2025, Β΄ 2186).

Η ΕΑΚ δεδομένων των συνθηκών αυτών συνιστά:

Ιεράρχηση: πρώτα οι ευπάθειες που αξιοποιούνται ήδη ενεργά και όσες αφορούν συστήματα εκτεθειμένα στο διαδίκτυο.

πρώτα οι ευπάθειες που αξιοποιούνται ήδη ενεργά και όσες αφορούν συστήματα εκτεθειμένα στο διαδίκτυο. Δοκιμή στο βαθμό που είναι εφικτό πριν την εφαρμογή: ελέγξτε τις ενημερώσεις σε περιβάλλον δοκιμών, όσο το επιτρέπει ο βαθμός κινδύνου.

ελέγξτε τις ενημερώσεις σε περιβάλλον δοκιμών, όσο το επιτρέπει ο βαθμός κινδύνου. Σταδιακή εφαρμογή: ξεκινήστε από μικρό αριθμό συστημάτων και επεκτείνετε σταδιακά, αντί για ταυτόχρονη εγκατάσταση σε όλα.

ξεκινήστε από μικρό αριθμό συστημάτων και επεκτείνετε σταδιακά, αντί για ταυτόχρονη εγκατάσταση σε όλα. Σχέδιο επαναφοράς: πριν από κάθε αλλαγή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ενημερωμένα αντίγραφα ασφαλείας και δοκιμασμένος τρόπος επιστροφής (role back) στην προηγούμενη κατάσταση.

πριν από κάθε αλλαγή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ενημερωμένα αντίγραφα ασφαλείας και δοκιμασμένος τρόπος επιστροφής (role back) στην προηγούμενη κατάσταση. Διαχωρισμός περιβαλλόντων: τα περιβάλλοντα δοκιμών και ανάκαμψης από καταστροφή δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής χωρίς έλεγχο.

τα περιβάλλοντα δοκιμών και ανάκαμψης από καταστροφή δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα παραγωγής χωρίς έλεγχο. Προσωρινά μέτρα μετρίασης: όταν μια διόρθωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, περιορίστε την έκθεση του συστήματος ως την εγκατάστασή της.

όταν μια διόρθωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, περιορίστε την έκθεση του συστήματος ως την εγκατάστασή της. Γνώση των συστημάτων: τεκμηριώστε την αρχιτεκτονική και τις εξαρτήσεις των κρίσιμων συστημάτων και διατηρήστε την τεχνική γνώση μέσα στον οργανισμό.

Σε δηλώσεις του ο Διοικητής της ΕΑΚ Μιχάλης Μπλέτσας εντοπίζει πιθανό ντόμινο τεχνικών δυσλειτουργιών σε συστήματα που εκ των πραγμάτων αναβαθμίζονται γρήγορα χωρίς προηγούμενη δοκιμαστική χρήση σε εικονικό περιβάλλον.



«Η μετάβαση σε ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον μπορεί βραχυπρόθεσμα να συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο τεχνικών αστοχιών. Η ταχύτητα και ο έλεγχος ωστόσο δεν είναι δύο αντίθετοι στόχοι. Μια καλά οργανωμένη διαδικασία επιτρέπει την άμεση εφαρμογή διορθώσεων χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών», τονίζει ο Διοικητής της ΕΑΚ Μιχάλης Μπλέτσας.