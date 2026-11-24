Ένα όνομα αγαπημένου ποδοσφαιριστή, μια απλή ακολουθία αριθμών ή μια λέξη από δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι μπορεί να αρκούν για να ανοίξουν την πόρτα σε κυβερνοεγκληματίες. Κι όμως, παρά τις αυξανόμενες ψηφιακές απειλές και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα συστήματα προστασίας, εκατομμύρια χρήστες εξακολουθούν να επιλέγουν κωδικούς πρόσβασης που μπορούν να παραβιαστούν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Η ευκολία απομνημόνευσης φαίνεται ότι παραμένει ισχυρότερο κριτήριο από την ασφάλεια. Από το διαχρονικό «123456» μέχρι ονόματα αθλητών και χαρακτήρων της ποπ κουλτούρας, οι επιλογές των χρηστών αποκαλύπτουν πόσο προβλέψιμη εξακολουθεί να είναι η διαδικτυακή τους συμπεριφορά.

Νέα ανάλυση δεδομένων από πρόσφατες παραβιάσεις ασφαλείας καταγράφει τους πιο διαδεδομένους κωδικούς παγκοσμίως, αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ειδικών.

Στην κορυφή βρίσκεται ξανά ο «123456», ο οποίος έχει καταλάβει την πρώτη θέση στις επτά από τις τελευταίες οκτώ ετήσιες κατατάξεις. Ακολουθούν οι κωδικοί «admin» και «12345678», ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως και η ίδια η λέξη «password».

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αυξανόμενη εξάρτηση από τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη βελτίωση των συνηθειών κυβερνοασφάλειας.

Από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μέχρι το Roblox

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή κωδικών που παραπέμπουν σε αγαπημένους αθλητές, βιντεοπαιχνίδια και χαρακτήρες της δημοφιλούς κουλτούρας.

Παρότι τα βιντεοπαιχνίδια και τα anime συγκεντρώνουν μεγαλύτερη ποικιλία διαφορετικών κωδικών, οι αθλητικές αναφορές εμφανίζονται συχνότερα στη χρήση.

Πρώτος στη συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται ο αστέρας του NBA, ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ ακολουθούν ο Λιονέλ Μέσι, ο Φρανκ Λάμπαρντ και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Αντίθετα, ονόματα όπως του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Τράβις Κέλσι και του Τομ Μπρέιντι δεν συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιλογές της σχετικής κατάταξης.

Ανάμεσα στους συνηθισμένους κωδικούς συναντώνται επίσης λέξεις όπως «Savage», «Roblox», «Skibidi», «Covid» και «Impostor».

Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι πρόκειται για οικείες και εύκολα προβλέψιμες επιλογές. Όσο δημοφιλές κι αν είναι ένα όνομα, δεν αποτελεί ασφαλή κωδικό μόνο και μόνο επειδή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χρήστη.

Η δημοφιλία ενός χαρακτήρα ή ενός αθλητή μπορεί να διευκολύνει την αναζήτησή του από συστήματα που δοκιμάζουν μαζικά συνηθισμένους κωδικούς.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τις ψηφιακές απειλές

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προσθέτει μία ακόμη διάσταση στο πρόβλημα, καθώς μπορεί να επιταχύνει και να βελτιώσει ορισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση κωδικών πρόσβασης.

Οι κυβερνοεγκληματίες μπορούν επίσης να αξιοποιούν εργαλεία AI για να δημιουργούν πιο πειστικές απόπειρες εξαπάτησης και υποκλοπής στοιχείων σύνδεσης.

Οι μαζικές διαρροές δεδομένων αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο, εκθέτοντας μεγάλο αριθμό λογαριασμών σε πιθανούς κινδύνους.

Παρότι πολλές υπηρεσίες αποθηκεύουν τους κωδικούς σε προστατευμένη μορφή, η αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών εξαρτάται και από την ισχύ των κωδικών που επιλέγουν οι ίδιοι οι χρήστες.

Οι απλές αριθμητικές ακολουθίες και οι κοινές λέξεις παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες, ακόμη κι όταν χρησιμοποιούνται από άτομα που θεωρούν ότι οι λογαριασμοί τους προστατεύονται επαρκώς.

Η εικόνα προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία αν αναλογιστεί κανείς ότι πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες απαιτούν πλέον συνδυασμούς κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων.

Ωστόσο, η τήρηση αυτών των τυπικών προϋποθέσεων δεν εγγυάται από μόνη της ότι ένας κωδικός είναι πραγματικά ισχυρός.

Οι τέσσερις κινήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια

Η ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών και επαγγελματικών λογαριασμών ξεκινά από τη δημιουργία μεγάλων και μοναδικών κωδικών πρόσβασης.

Μια ισχυρή επιλογή μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 χαρακτήρες, με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, αποφεύγοντας προβλέψιμες λέξεις ή αριθμητικά μοτίβα.

Εξίσου σημαντικό είναι να μη χρησιμοποιείται ο ίδιος κωδικός σε περισσότερες από μία υπηρεσίες. Διαφορετικά, η παραβίαση ενός λογαριασμού μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση και σε άλλους, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Μία ακόμη σημαντική δικλίδα προστασίας είναι η επαλήθευση πολλαπλών παραγόντων (MFA), η οποία απαιτεί πρόσθετη επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη κατά τη σύνδεση.

Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν ένας κωδικός διαρρεύσει, η πρόσβαση στον λογαριασμό μπορεί να παραμείνει προστατευμένη από ένα δεύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα passkeys, τα οποία επιτρέπουν τη σύνδεση χωρίς την πληκτρολόγηση παραδοσιακού κωδικού. Η ταυτοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω βιομετρικών στοιχείων ή με τον μηχανισμό ξεκλειδώματος της συσκευής.

Παράλληλα, οι εφαρμογές διαχείρισης κωδικών, γνωστές ως password managers, προσφέρουν τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας και ασφαλούς αποθήκευσης διαφορετικών, σύνθετων κωδικών για κάθε υπηρεσία.

Έτσι, περιορίζεται η ανάγκη απομνημόνευσης πολλών κωδικών, χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια για χάρη της ευκολίας.

Παρά τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο, η χρήση προβλέψιμων passwords αποδεικνύει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αδυναμίες της ψηφιακής προστασίας.