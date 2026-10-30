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Την ώρα που το Wi-Fi 7 δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκτήσει σημαντική παρουσία στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η βιομηχανία τεχνολογίας στρέφει ήδη το ενδιαφέρον της στην επόμενη γενιά ασύρματης συνδεσιμότητας. Το Wi-Fi 8 αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του, με βασική επιδίωξη όχι απλώς την αύξηση των ταχυτήτων, αλλά κυρίως τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας των ασύρματων συνδέσεων.

Η νέα τεχνολογία φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες, όπως η εξασθένηση του σήματος σε δωμάτια που βρίσκονται μακριά από το router, οι διακοπές κατά τη μετακίνηση μέσα σε μεγάλους χώρους και η επιβράδυνση του δικτύου όταν συνδέονται ταυτόχρονα πολλές συσκευές.

Οι πρώτες ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η νέα αγορά έχουν ήδη εμφανιστεί. Στην έκθεση IFA 2026, η TP-Link παρουσίασε το router Archer 8 Ultra και το σύστημα mesh Deco 8 Ultra, τα οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελούν την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Wi-Fi 8 παγκοσμίως.

Η παρουσίαση των νέων συσκευών σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας για την επόμενη τεχνολογική μετάβαση. Ωστόσο, απέχει ακόμη αρκετά η στιγμή κατά την οποία το Wi-Fi 8 θα αποτελεί συνηθισμένη επιλογή για τους περισσότερους καταναλωτές.

Και αυτό διότι η αναβάθμιση ενός ασύρματου δικτύου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την αντικατάσταση του router. Απαιτείται αντίστοιχη υποστήριξη και από τις συσκευές που συνδέονται σε αυτό, όπως smartphones, φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις και άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Επιπλέον, το ίδιο το τεχνολογικό πρότυπο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, με την οριστικοποίησή του να προγραμματίζεται για το 2028.

Προτεραιότητα η αξιόπιστη σύνδεση και όχι μόνο οι υψηλές ταχύτητες

Το νέο πρότυπο ασύρματης δικτύωσης φέρει την τεχνική ονομασία IEEE 802.11bn και αναπτύσσεται με βασικό προσανατολισμό την έννοια Ultra High Reliability, δηλαδή την εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία.

Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη αντίληψη ότι κάθε νέα γενιά Wi-Fi συνδέεται κυρίως με εντυπωσιακά υψηλότερες ταχύτητες, το Wi-Fi 8 επιχειρεί να βελτιώσει την πραγματική εμπειρία σύνδεσης στις καθημερινές συνθήκες χρήσης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρήση ενός smartphone μέσα στο σπίτι. Όταν η συσκευή βρίσκεται δίπλα στο router, η σύνδεση μπορεί να επιτυγχάνει πολύ υψηλές ταχύτητες. Ωστόσο, η απόδοση συχνά μειώνεται αισθητά όταν ο χρήστης μετακινηθεί δύο ή τρία δωμάτια μακριά.

Ανάλογες δυσκολίες εμφανίζονται όταν πραγματοποιείται μια βιντεοκλήση και την ίδια στιγμή άλλες συσκευές καταναλώνουν μεγάλο μέρος της διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύου.

Επιπλέον, η λειτουργία ασύρματων δικτύων σε γειτονικά διαμερίσματα μπορεί να δημιουργεί παρεμβολές, επηρεάζοντας την ποιότητα και τη σταθερότητα της σύνδεσης.

Το Wi-Fi 8 σχεδιάζεται ώστε να περιορίσει αυτές τις αδυναμίες, προσφέροντας καλύτερη επικοινωνία με συσκευές που βρίσκονται στα όρια της ασύρματης κάλυψης και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Στις σχεδιαζόμενες δυνατότητές του περιλαμβάνεται και ο πιο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ διαφορετικών σημείων ασύρματης πρόσβασης.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μεγάλες κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους ή κτίρια όπου χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα access points. Στόχος είναι ο χρήστης να μπορεί να μετακινείται από τον έναν χώρο στον άλλον με λιγότερες διακοπές και μικρότερες διακυμάνσεις στην ποιότητα της σύνδεσής του.

Έως 25% καλύτερη απόδοση σε δύσκολες συνθήκες σήματος

Σύμφωνα με την Qualcomm, οι τεχνικοί στόχοι του Wi-Fi 8 περιλαμβάνουν βελτίωση τουλάχιστον 25% στην απόδοση μεταφοράς δεδομένων υπό δύσκολες συνθήκες λήψης σήματος.

Παράλληλα, επιδιώκεται η μείωση κατά 25% των χαμένων πακέτων δεδομένων, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση μιας συσκευής από ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης σε κάποιο άλλο.

Οι βελτιώσεις αυτές μπορούν να αποκτήσουν πρακτική σημασία σε εφαρμογές που απαιτούν συνεχή και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων, όπως οι βιντεοκλήσεις και οι υπηρεσίες που επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της ποιότητας του δικτύου.

Ωστόσο, χρειάζεται μια βασική διευκρίνιση: οι στόχοι αυτοί δεν σημαίνουν ότι κάθε σύνδεση Wi-Fi 8 θα προσφέρει αυτομάτως 25% υψηλότερη ταχύτητα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Τα ποσοστά αφορούν συγκεκριμένες τεχνικές συνθήκες και περιπτώσεις λειτουργίας, στις οποίες το νέο πρότυπο επιδιώκει να εμφανίσει καλύτερα αποτελέσματα.

Η αυξημένη αξιοπιστία ενδιαφέρει τόσο τους οικιακούς χρήστες όσο και τις επιχειρήσεις.

Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, μάλιστα, η σταθερότητα των ασύρματων συνδέσεων μπορεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, ιδιαίτερα όταν το δίκτυο χρησιμοποιείται για εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού, συνδεδεμένα μηχανήματα και άλλες κρίσιμες λειτουργίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποφυγή διακοπών και απώλειας δεδομένων μπορεί να είναι σημαντικότερη από την επίτευξη της μέγιστης θεωρητικής ταχύτητας.

Archer 8 Ultra και Deco 8 Ultra: Οι πρώτες προτάσεις της TP-Link

Η παρουσίαση των πρώτων προϊόντων Wi-Fi 8 δίνει μια αρχική εικόνα των τεχνικών δυνατοτήτων που επιδιώκουν να προσφέρουν οι κατασκευαστές.

Η TP-Link αναφέρει ότι το Archer 8 Ultra υποστηρίζει συνολικές ονομαστικές ασύρματες ταχύτητες έως 19 Gbps, ενώ για το σύστημα mesh Deco 8 Ultra η αντίστοιχη τιμή φτάνει έως τα 22 Gbps.

Και οι δύο συσκευές διαθέτουν επίσης δυνατότητα ενσύρματης συνδεσιμότητας 10 Gbps.

Οι αριθμοί αυτοί, αν και εντυπωσιακοί, δεν πρέπει να συγχέονται με τις πραγματικές ταχύτητες που θα απολαμβάνει ένας μεμονωμένος χρήστης.

Οι αναφερόμενες ασύρματες ταχύτητες αποτελούν το άθροισμα των θεωρητικών δυνατοτήτων των διαφορετικών ζωνών συχνοτήτων που μπορεί να χρησιμοποιεί ο εξοπλισμός.

Δεν αντιστοιχούν, επομένως, στην ταχύτητα με την οποία ένα smartphone ή ένας φορητός υπολογιστής θα κατεβάζει ένα αρχείο από το διαδίκτυο.

Η πραγματική απόδοση εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής, οι συνθήκες του ασύρματου δικτύου και η ταχύτητα της διαθέσιμης σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Qualcomm, Broadcom και MediaTek μπαίνουν στην κούρσα του Wi-Fi 8

Η ανάπτυξη του νέου προτύπου δεν περιορίζεται στους κατασκευαστές routers.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες σχεδιασμού επεξεργαστών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ασύρματης επικοινωνίας έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζουν τις δικές τους τεχνολογικές λύσεις για το Wi-Fi 8.

Η Broadcom, η οποία προμηθεύει το chipset του Archer 8 Ultra, έχει ανακοινώσει λύσεις που απευθύνονται τόσο σε εξοπλισμό δικτύωσης όσο και σε φορητές συσκευές.

Από την πλευρά της, η Qualcomm έχει παρουσιάσει το FastConnect 8800, μια λύση που προορίζεται για smartphones και άλλες συνδεδεμένες συσκευές, καθώς και νέες πλατφόρμες για routers.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η MediaTek, η οποία παρουσίασε στην έκθεση CES 2026 την οικογένεια προϊόντων Filogic 8000.

Οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν ότι η ανάπτυξη του οικοσυστήματος Wi-Fi 8 έχει ήδη ξεκινήσει σε επίπεδο κατασκευαστών εξοπλισμού και προμηθευτών τεχνολογίας.

Ωστόσο, η ύπαρξη των πρώτων chipsets και εμπορικών συσκευών δεν συνεπάγεται ότι το νέο πρότυπο θα αποκτήσει σύντομα μαζική παρουσία στην αγορά.

Γιατί η μαζική υιοθέτηση θα καθυστερήσει

Παρά τις ανακοινώσεις και τις παρουσιάσεις των πρώτων συσκευών, η μετάβαση στο Wi-Fi 8 αναμένεται να είναι σταδιακή και να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι αρχικές υλοποιήσεις εμφανίζονται πριν από την τελική έγκριση και οριστικοποίηση του προτύπου, η οποία προγραμματίζεται για το 2028.

Επιπλέον, θα απαιτηθεί χρόνος μέχρι η νέα τεχνολογία να ενσωματωθεί σε περισσότερες κατηγορίες συσκευών και να γίνει διαθέσιμη σε ευρύτερο φάσμα τιμών.

Η Qualcomm έχει τοποθετήσει την εμφάνιση εμπορικών προϊόντων που θα αξιοποιούν τις νέες πλατφόρμες της στα τέλη του 2026. Πρόκειται, ωστόσο, για τα πρώτα βήματα της μετάβασης και όχι για άμεση γενικευμένη υιοθέτηση.

Καθοριστικό ρόλο παίζει επίσης η συμβατότητα του εξοπλισμού.

Ένα smartphone ή laptop που υποστηρίζει Wi-Fi 6 θα μπορεί να συνδεθεί κανονικά σε ένα νέο router Wi-Fi 8, αλλά η επικοινωνία θα πραγματοποιείται με βάση τις τεχνολογικές δυνατότητες της παλαιότερης γενιάς που υποστηρίζει η συγκεκριμένη συσκευή.

Για την πλήρη αξιοποίηση των νέων χαρακτηριστικών απαιτείται, επομένως, συμβατότητα Wi-Fi 8 τόσο στο router όσο και στις συσκευές που συνδέονται σε αυτό.

Αυτό σημαίνει ότι η αναβάθμιση ολόκληρου του οικιακού ή επαγγελματικού οικοσυστήματος συνδεσιμότητας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη μία ημέρα στην άλλη.

Τα στοιχεία της Ookla: Μόλις 1,8% η παρουσία του Wi-Fi 7 παγκοσμίως

Μια ενδεικτική εικόνα για τον ρυθμό με τον οποίο διαδίδονται οι νέες γενιές ασύρματης δικτύωσης προσφέρει η έκθεση Global State of Wi-Fi 2026 της Ookla.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα οποία βασίζονται σε εκατομμύρια μετρήσεις Speedtest από συσκευές Android, το Wi-Fi 7 αντιπροσώπευε μόλις το 1,8% των παγκόσμιων δειγμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Την ίδια περίοδο, το Wi-Fi 6 κατείχε ποσοστό 26,7%, ενώ οι παλαιότερες τεχνολογίες εξακολουθούσαν να κυριαρχούν.

Ειδικότερα, το Wi-Fi 5 αντιστοιχούσε στο 38,3% των δειγμάτων, ενώ το ακόμη παλαιότερο Wi-Fi 4 διατηρούσε ποσοστό 33,2%.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι, παρά την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, σημαντικό μέρος των χρηστών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ασύρματα δίκτυα προηγούμενων γενεών.

Χρειάζεται, πάντως, να σημειωθεί ότι τα ποσοστά αφορούν συνδέσεις που καταγράφηκαν κατά τις μετρήσεις Speedtest και όχι τις πωλήσεις νέων συσκευών.

Επομένως, δεν αποτελούν άμεση αποτύπωση των αγοραστικών τάσεων, αλλά παρέχουν μια εικόνα των τεχνολογιών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι για μεγάλο μέρος των καταναλωτών η αναβάθμιση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη αφορά τη μετάβαση στο Wi-Fi 6.

Αντίστοιχα, το Wi-Fi 7 παραμένει σε πρώιμη φάση διάδοσης, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα εμπορικά routers της συγκεκριμένης γενιάς εμφανίστηκαν ήδη από το 2023.

Η Βόρεια Αμερική προηγείται, αλλά το Wi-Fi 6 παραμένει κυρίαρχο

Ακόμη και στις αγορές όπου η υιοθέτηση των νεότερων τεχνολογιών πραγματοποιείται με ταχύτερους ρυθμούς, το Wi-Fi 7 δεν έχει αποκτήσει μαζική παρουσία.

Η Βόρεια Αμερική καταγράφει τη μεγαλύτερη διείσδυση του Wi-Fi 7 μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών που εξετάζει η Ookla.

Ωστόσο, ακόμη και εκεί, το ποσοστό του νέου προτύπου διαμορφώνεται μόλις στο 6,8% των δειγμάτων.

Την ίδια στιγμή, το Wi-Fi 6 αντιπροσωπεύει το 57,5%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι της νεότερης γενιάς.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η εμφάνιση μιας καινούργιας τεχνολογίας δεν οδηγεί αυτομάτως και στην ταχεία αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Η μετάβαση πραγματοποιείται σταδιακά, καθώς οι καταναλωτές ανανεώνουν τις συσκευές τους και οι κατασκευαστές ενσωματώνουν τις νεότερες δυνατότητες σε περισσότερα προϊόντα.

Πότε θα έχει νόημα η αναβάθμιση για τους καταναλωτές

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών Wi-Fi είναι η διάρκεια ζωής του οικιακού εξοπλισμού δικτύωσης.

Σε αντίθεση με τα smartphones, τα οποία αρκετοί καταναλωτές αντικαθιστούν σχετικά συχνά, ένα router συνήθως παραμένει σε χρήση για αρκετά χρόνια.

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ο εξοπλισμός παρέχεται από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο όταν προκύψει ανάγκη τεχνικής αναβάθμισης ή αλλαγής υπηρεσίας.

Παράλληλα, ακόμη και όταν εγκατασταθεί ένα νέο router, οι υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα πρότυπα ασύρματης δικτύωσης που υποστηρίζουν.

Κατά συνέπεια, η πλήρης αξιοποίηση του Wi-Fi 8 θα απαιτήσει όχι μόνο τη διάθεση νέων routers, αλλά και τη σταδιακή ανανέωση ενός μεγάλου αριθμού smartphones, laptops, τηλεοράσεων και άλλων συνδεδεμένων συσκευών.

Η ευρεία χρήση του Wi-Fi 8 τοποθετείται, επομένως, αρκετά αργότερα από την πρώτη εμπορική εμφάνιση των σχετικών προϊόντων.

Για τους περισσότερους καταναλωτές, η επόμενη ουσιαστική αναβάθμιση του οικιακού ασύρματου δικτύου τους είναι πιθανότερο να αφορά το Wi-Fi 6 ή το Wi-Fi 7, τεχνολογίες που βρίσκονται ήδη στην αγορά και υποστηρίζονται από ολοένα περισσότερες συσκευές.

Το Wi-Fi 8 αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών, με έμφαση στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότερη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Ωστόσο, η μετάβαση στη νέα εποχή της ασύρματης συνδεσιμότητας θα είναι μια διαδικασία ετών και όχι μηνών.