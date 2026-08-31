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Η σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο Wi-Fi αποτελεί πλέον βασική ανάγκη για τα περισσότερα νοικοκυριά, καθώς εργασία, ψυχαγωγία και επικοινωνία περνούν σε μεγάλο βαθμό μέσα από το διαδίκτυο.

Ωστόσο, ακόμη και μια γρήγορη σύνδεση μπορεί ξαφνικά να παρουσιάσει καθυστερήσεις, να «κολλάει» ένα βίντεο ή να εμφανίζει σημεία μέσα στο σπίτι όπου το σήμα σχεδόν εξαφανίζεται.

Η αιτία δεν βρίσκεται πάντοτε στον πάροχο ή στο ίδιο το router. Μέσα σε ένα σπίτι υπάρχουν αντικείμενα και συσκευές που μπορούν, χωρίς να το γνωρίζουμε, να παρεμβαίνουν στα ραδιοκύματα, να απορροφούν μέρος του σήματος ή ακόμη και να το ανακλούν προς διαφορετική κατεύθυνση.

Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς τους απρόσμενους «εχθρούς» του Wi-Fi είναι αντικείμενα καθημερινής χρήσης που δύσκολα θα υποψιαζόταν κανείς. Ο εντοπισμός τους, όμως, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση της ασύρματης σύνδεσης και στον περιορισμό των λεγόμενων «νεκρών ζωνών».

Φούρνοι μικροκυμάτων

Χρειάστηκαν 17 ολόκληρα χρόνια για να λυθεί ένα περίεργο μυστήριο που απασχολούσε αστρονόμους στην Αυστραλία. Άγνωστα ραδιοσήματα εμφανίζονταν στις παρατηρήσεις τους, με ορισμένους να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να συνδέονται με ηλιακές εκλάμψεις, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο ευφάνταστες θεωρίες περί εξωγήινης προέλευσης.

Τελικά, η εξήγηση ήταν πολύ πιο καθημερινή: τα τηλεσκόπια κατέγραφαν εκρήξεις ενέργειας από φούρνους μικροκυμάτων, κυρίως τις ώρες του μεσημεριανού γεύματος.

Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τα επιστημονικά τηλεσκόπια. Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να δημιουργήσουν προβλήματα και στο οικιακό Wi-Fi, καθώς και οι δύο τεχνολογίες χρησιμοποιούν ραδιοκύματα.

Οι περισσότερες ραδιοσυχνότητες δεσμεύονται από τις κυβερνήσεις για συγκεκριμένες υπηρεσίες και δραστηριότητες, όπως οι επικοινωνίες των Αρχών, ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας και οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, και συχνότητες που διατίθενται ελεύθερα για δημόσια χρήση χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια.

Μία από τις συχνότερες είναι αυτή των 2,4 GHz, στην οποία λειτουργούν πολλά δίκτυα Wi-Fi αλλά και συσκευές Bluetooth. Στην ίδια περιοχή συχνοτήτων λειτουργούν και οι φούρνοι μικροκυμάτων προκειμένου να θερμάνουν το φαγητό.

Κανονικά, οι συγκεκριμένες συσκευές διαθέτουν κατάλληλη θωράκιση ώστε η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια να παραμένει στο εσωτερικό τους. Ένας παλιός ή φθαρμένος φούρνος μικροκυμάτων, όμως, μπορεί να επιτρέψει διαρροές που προκαλούν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο. Παρόμοιο αποτέλεσμα μπορεί να εμφανιστεί υπό ορισμένες συνθήκες και από λαμπτήρες φθορισμού ή συστήματα ανάφλεξης αυτοκινήτων.

Ενυδρεία

Ένας ακόμη απροσδόκητος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει το Wi-Fi βρίσκεται σε αρκετά σπίτια: το ενυδρείο. Τα ραδιοσήματα εξασθενούν φυσιολογικά όσο αυξάνεται η απόσταση από τον πομπό, ενώ η παρουσία ορισμένων αντικειμένων στη διαδρομή τους μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο την ισχύ τους.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «σκίαση» και το νερό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για τα ασύρματα σήματα.

Τα μόρια του νερού μπορούν να απορροφήσουν μέρος της ενέργειας των ραδιοκυμάτων. Έτσι, όταν ένα μεγάλο ενυδρείο βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στο router και στη συσκευή που επιχειρεί να συνδεθεί, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα σημείο όπου η κάλυψη του Wi-Fi είναι αισθητά ασθενέστερη.

Η σκίαση, πάντως, δεν προκαλείται μόνο από το νερό. Αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα στα οικιακά ασύρματα δίκτυα, καθώς τα ραδιοκύματα πρέπει καθημερινά να διαπερνούν διαφορετικά υλικά.

Το ξύλο και οι γυψοσανίδες συνήθως επιτρέπουν στο σήμα να περάσει με σχετικά μικρές απώλειες. Αντίθετα, πυκνότερα δομικά υλικά, όπως τούβλα και σκυρόδεμα, μπορούν να μειώσουν αισθητά την έντασή του. Όσο περισσότερα τέτοια εμπόδια παρεμβάλλονται ανάμεσα στον χρήστη και το router, τόσο δυσκολότερη γίνεται η μετάδοση.

Σημαντικό ρόλο παίζει φυσικά και η απόσταση. Μία από τις απλούστερες κινήσεις είναι η τοποθέτηση του router σε κεντρικό και σχετικά ψηλό σημείο του σπιτιού, ώστε το σήμα να διανέμεται όσο γίνεται πιο ομοιόμορφα.

Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ενισχυτής Wi-Fi για την επέκταση της κάλυψης. Μια διαφορετική λύση είναι η εγκατάσταση δικτύου mesh, το οποίο χρησιμοποιεί περισσότερες μικρές συσκευές τοποθετημένες σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού για αποτελεσματικότερη κατανομή του σήματος. Έτσι, το ενυδρείο μπορεί να παραμείνει στη θέση του χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν τα ψάρια.

Καθρέφτες και τηλεοράσεις

Εάν οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορούν να δημιουργήσουν παρεμβολές και το νερό να απορροφήσει μέρος του σήματος, υπάρχει ακόμη ένας μηχανισμός που επηρεάζει το Wi-Fi: η αντανάκλαση των ραδιοκυμάτων.

Τα ραδιοκύματα αποτελούν μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και, όπως συμβαίνει με το φως όταν συναντά μια ανακλαστική επιφάνεια, μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση όταν προσκρούσουν σε συγκεκριμένα υλικά.

Ένας μεγάλος καθρέφτης μπορεί επομένως να επηρεάσει τη διάδοση του ασύρματου σήματος. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με άλλες μεγάλες και επίπεδες επιφάνειες, όπως μια τηλεόραση, αλλά και με μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται μέσα στους τοίχους ή αποτελούν μέρος των δομικών υλικών ενός κτιρίου.

Εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού όπου η σύνδεση είναι μόνιμα προβληματική, αξίζει να εξετάσετε τη νοητή ευθεία ανάμεσα στη συσκευή και το router. Ένας καθρέφτης, μια μεγάλη τηλεόραση ή μια μεταλλική επιφάνεια ενδέχεται να επηρεάζει τη διαδρομή του σήματος.

Η αλλαγή της θέσης ενός τέτοιου αντικειμένου μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Εάν, όμως, δεν θέλετε να αλλάξετε τη διαρρύθμιση του χώρου, ένας ενισχυτής Wi-Fi ή ένα σύστημα mesh μπορούν να περιορίσουν το πρόβλημα.

Βαρύς χειμώνας και καύσωνες

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες μπορούν επίσης να επηρεάσουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αν και συνήθως όχι με τον τρόπο που φανταζόμαστε. Η βροχή από μόνη της δεν αναμένεται να διακόψει ένα οικιακό Wi-Fi, εκτός εάν το ασύρματο δίκτυο καλύπτει διαφορετικά κτίρια και το σήμα πρέπει να διασχίσει ανοιχτό χώρο.

Τα σοβαρά προβλήματα εμφανίζονται κυρίως όταν η κακοκαιρία πλήττει τις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η σύνδεση.

Η έντονη χιονόπτωση και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στον εξοπλισμό που εξυπηρετεί ένα σπίτι, μια γειτονιά ή ακόμη και μεγαλύτερη περιοχή. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν μεταλλικά εξαρτήματα και καλώδια, ενώ η συσσώρευση χιονιού είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα στη λήψη δορυφορικών σημάτων.

Αντίστοιχα, και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες ενός καύσωνα μπορούν να επιβαρύνουν τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο δυσλειτουργιών.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένας πολύ πιο απλός λόγος για τον οποίο μια σύνδεση μπορεί να φαίνεται πιο αργή όταν όλοι βρίσκονται στο σπίτι. Ακόμη και χωρίς προβλήματα στο δίκτυο ή ακραία καιρικά φαινόμενα, η ταυτόχρονη χρήση πολλών συσκευών μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τη διαθέσιμη σύνδεση.

Όταν, για παράδειγμα, αρκετά μέλη ενός νοικοκυριού παρακολουθούν ταυτόχρονα βίντεο υψηλής ανάλυσης στο YouTube, ταινίες μέσω streaming ή πραγματοποιούν βιντεοκλήσεις, το διαθέσιμο εύρος ζώνης μοιράζεται μεταξύ των συσκευών. Το αποτέλεσμα μπορεί να μοιάζει με πρόβλημα του Wi-Fi, παρότι στην πραγματικότητα η αιτία είναι απλώς η αυξημένη χρήση της σύνδεσης.

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