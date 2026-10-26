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Η αυξημένη επιβατική κίνηση δεν αρκεί πλέον για να προστατεύσει την κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών. Ακόμη και με τα αεροπλάνα να γεμίζουν και τους ταξιδιώτες να πληρώνουν ακριβότερα εισιτήρια, ο λογαριασμός των καυσίμων αποδεικνύεται ολοένα δυσκολότερο να καλυφθεί. Η Delta Air Lines αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας, καθώς αναγκάστηκε να περιορίσει αισθητά τις εκτιμήσεις της για τα ετήσια κέρδη, υπό το βάρος της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Η αμερικανική αεροπορική προβλέπει πλέον ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα κινηθούν μεταξύ 5,10 και 5,60 δολαρίων, σημαντικά χαμηλότερα από το προηγούμενο εύρος των 6,50 έως 7,50 δολαρίων.

Η αναθεώρηση αναδεικνύει τις πιέσεις που ασκεί στον κλάδο η ενεργειακή αναταραχή, η οποία συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη μεγάλη άνοδο των τιμών των αεροπορικών καυσίμων.

Παρά τη διατήρηση της ισχυρής ταξιδιωτικής ζήτησης και τις αυξήσεις στους ναύλους, οι πρόσθετες εισπράξεις δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους.

Λογαριασμός 6 δισ. δολαρίων από τα ακριβότερα καύσιμα

Το μέγεθος της πίεσης αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις της Delta για τις ετήσιες δαπάνες καυσίμων, οι οποίες αναμένεται να είναι αυξημένες κατά περίπου 6 δισ. δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο, η σχετική δαπάνη εκτινάχθηκε κατά 62%, φτάνοντας τα 4,1 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για μια αύξηση που απορρόφησε σημαντικό μέρος των πρόσθετων εσόδων από την επιβατική κίνηση και τα ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια.

Η εταιρεία διαθέτει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα έναντι άλλων αερομεταφορέων: το δικό της διυλιστήριο, από το οποίο αναμένει κέρδη περίπου 700 εκατ. δολαρίων.

Η δραστηριότητα αυτή προσφέρει έναν βαθμό προστασίας απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς καυσίμων, χωρίς όμως να μπορεί να εξουδετερώσει το σύνολο της επιβάρυνσης.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική σε επίπεδο κλάδου.

Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δαπάνησαν συνολικά 42,9 δισ. δολάρια για καύσιμα, ποσό αυξημένο κατά 13,2 δισ. δολάρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η συνολική κατανάλωση καυσίμων ήταν ελαφρώς μειωμένη.

Η συγκεκριμένη αντίφαση δείχνει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά η αύξηση της τιμής ανά μονάδα καυσίμου, η οποία μεταβάλλει σημαντικά την οικονομική εξίσωση των αεροπορικών εταιρειών.

Ακριβότερα εισιτήρια, αλλά χωρίς πλήρη κάλυψη του κόστους

Οι επιπτώσεις της ανόδου των τιμών έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές στους επιβάτες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αεροπορικοί ναύλοι αυξήθηκαν κατά περίπου 25% στο πεντάμηνο έως τον Αύγουστο, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να μεταφέρουν μέρος του πρόσθετου ενεργειακού κόστους στους ταξιδιώτες.

Ωστόσο, η περίπτωση της Delta αποδεικνύει ότι ακόμη και σημαντικές ανατιμήσεις στα εισιτήρια δεν διασφαλίζουν απαραίτητα τη διατήρηση των περιθωρίων κέρδους.

Οι αερομεταφορείς βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ένα δύσκολο δίλημμα.

Από τη μία πλευρά, η ισχυρή ζήτηση για ταξίδια προσφέρει περιθώρια για υψηλότερες τιμές, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ανακτούν μέρος της αύξησης των λειτουργικών δαπανών.

Από την άλλη, οι συνεχείς ανατιμήσεις ενδέχεται να δοκιμάσουν την οικονομική αντοχή των καταναλωτών και να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους για μελλοντικά ταξίδια.

Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνουν τις τιμές χωρίς να προκαλέσουν σημαντική επιβράδυνση των κρατήσεων.

Η εξέλιξη δημιουργεί αβεβαιότητα για τη τιμολογιακή στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα εάν η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί και οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διαχείριση της χωρητικότητας και των δρομολογίων αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς οι εταιρείες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις οικονομικές πιέσεις χωρίς να χάσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

Οι πιθανές επιπτώσεις στις πτήσεις προς την Ελλάδα

Η αύξηση του κόστους των αερομεταφορών δεν αφορά αποκλειστικά την αμερικανική αγορά, καθώς μπορεί να επηρεάσει και την πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν σημαντική αγορά εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα, με τους Αμερικανούς επισκέπτες να συνδέονται με υψηλή ταξιδιωτική δαπάνη.

Η Delta Air Lines συγκαταλέγεται στις εταιρείες που πραγματοποιούν αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ οι αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων επηρεάζουν συνολικά τις υπερατλαντικές μεταφορές.

Εφόσον οι τιμές παραμείνουν αυξημένες, οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να εξετάσουν νέες ανατιμήσεις εισιτηρίων, αλλά και προσαρμογές στη διαθέσιμη χωρητικότητα ή στο πρόγραμμα πτήσεων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει το κόστος των ταξιδιωτικών πακέτων και να επηρεάσει τον προγραμματισμό των επισκεπτών από μακρινές αγορές.

Για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο, το σημαντικότερο ερώτημα αφορά την πορεία των κρατήσεων για την επόμενη χρονιά και τον βαθμό στον οποίο οι ταξιδιώτες θα αποδεχθούν ενδεχόμενες πρόσθετες αυξήσεις στο κόστος μετακίνησης.

Προς το παρόν, η ισχυρή ζήτηση λειτουργεί υποστηρικτικά. Δεν εξαλείφει, όμως, τον κίνδυνο να περιοριστεί η διάθεση για ταξίδια εάν οι αεροπορικοί ναύλοι συνεχίσουν την ανοδική πορεία τους.

Η υποβάθμιση των προβλέψεων κερδοφορίας της Delta αποτελεί έτσι μια σαφή ένδειξη ότι η ενεργειακή αναταραχή έχει αρχίσει να επηρεάζει ουσιαστικά την οικονομική λειτουργία των αερομεταφορών.

Η πίεση δεν περιορίζεται πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά μεταφέρεται στα εταιρικά αποτελέσματα, στις στρατηγικές τιμολόγησης και τελικά στον προϋπολογισμό των ταξιδιωτών.

Εάν η περίοδος υψηλών τιμών παραταθεί, η εξίσωση θα γίνει ακόμη πιο απαιτητική τόσο για τις αεροπορικές εταιρείες όσο και για τους τουριστικούς προορισμούς που εξαρτώνται από τις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις.