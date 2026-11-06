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Νέες επιβαρύνσεις στο κόστος των αεροπορικών ταξιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα και άλλους δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς αναμένονται από την 1η Απριλίου 2027, εξαιτίας της αναπροσαρμογής του βρετανικού φόρου αεροπορικών επιβατών (Air Passenger Duty – APD).

Η αλλαγή επηρεάζει εκατομμύρια επιβάτες που αναχωρούν από βρετανικά αεροδρόμια και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς η βρετανική αγορά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές εισερχόμενων ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Express, οι νέες χρεώσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Απριλίου 2027 έως τις 31 Μαρτίου 2028, με το ύψος τους να εξαρτάται από τη διάρκεια της διαδρομής, όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόσταση, και την κατηγορία θέσης.

Πώς επηρεάζει ο βρετανικός φόρος την τιμή του εισιτηρίου

Ο Air Passenger Duty αποτελεί φόρο που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες στη βρετανική φορολογική αρχή HMRC για τους επιβάτες που αναχωρούν από αεροδρόμια της χώρας.

Παρότι η φορολογική υποχρέωση αφορά τις εταιρείες, στην πράξη το κόστος συνήθως ενσωματώνεται στην τελική τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου.

Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές στους συντελεστές μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένες τιμές για τους ταξιδιώτες, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας.

Οι νέες χρεώσεις για πτήσεις με προορισμό την Ελλάδα

Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία περιλαμβάνονται στην κατηγορία Α του βρετανικού συστήματος, η οποία αφορά αεροπορικές διαδρομές έως 2.000 μίλια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπονται οι ακόλουθες επιβαρύνσεις:

15,49 στερλίνες για τους επιβάτες της οικονομικής θέσης.

33,04 στερλίνες για όσους ταξιδεύουν σε υψηλότερες κατηγορίες θέσεων.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις αφορούν τις αναχωρήσεις από τη Βρετανία και όχι γενικά όλες τις πτήσεις προς και από την Ελλάδα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της τουριστικής περιόδου του 2027, καθώς ενδεχόμενη αύξηση των τελικών τιμών μπορεί να επηρεάσει το κόστος των διακοπών για τους Βρετανούς επισκέπτες.

Τι αλλάζει στις πτήσεις εσωτερικού και στα μακρινά ταξίδια

Αναπροσαρμογές προβλέπονται και για τις αεροπορικές μετακινήσεις εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις πτήσεις εσωτερικού, ο φόρος για την οικονομική θέση αναμένεται να αυξηθεί από 8 σε 8,26 στερλίνες, ενώ στις υψηλότερες κατηγορίες θα διαμορφωθεί στις 16,52 στερλίνες, από 16 σήμερα.

Σημαντικότερα ποσά καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιβάτες που πραγματοποιούν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Για πτήσεις μεταξύ 2.001 και 5.500 μιλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται προορισμοί όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία, η χρέωση στην οικονομική θέση αυξάνεται από 102 σε 105,33 στερλίνες.

Για τις υψηλότερες κατηγορίες θέσεων, ο φόρος θα φτάσει τις 251,95 στερλίνες ανά επιβάτη.

Ακόμη υψηλότερες είναι οι επιβαρύνσεις για πτήσεις που ξεπερνούν τις 5.500 μίλια, όπως εκείνες με προορισμό την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ταϊλάνδη.

Στις συγκεκριμένες διαδρομές, ο φόρος προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 109,50 στερλίνες για την οικονομική θέση και σε 261,25 στερλίνες για τις ακριβότερες κατηγορίες.

Ξεχωριστό καθεστώς εφαρμόζεται στις ιδιωτικές και επιχειρηματικές πτήσεις, όπου οι υψηλότερες φορολογικές χρεώσεις μπορούν να υπερβαίνουν τις 1.100 στερλίνες ανά επιβάτη.

Γιατί η Βρετανία επιβάλλει φόρο στα αεροπορικά ταξίδια

Ο φόρος Air Passenger Duty εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1994 και αποτελεί διαχρονικά πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία.

Το ύψος της επιβάρυνσης διαφοροποιείται ανάλογα με την απόσταση του προορισμού και την κατηγορία ταξιδιού, με το φορολογικό σύστημα να συνδέεται επίσης με την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αερομεταφορών.

Για την Ελλάδα, η αναπροσαρμογή έχει πρόσθετη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος μετακίνησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιλογή τουριστικού προορισμού.

Το εάν και σε ποιον βαθμό οι νέες επιβαρύνσεις θα επηρεάσουν τη ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς θα εξαρτηθεί κυρίως από το πόσο από το αυξημένο φορολογικό κόστος θα μετακυλίσουν οι αεροπορικές εταιρείες στους επιβάτες.

Τα ποσά και η ημερομηνία εφαρμογής επιβεβαιώνονται από τους επίσημους πίνακες της βρετανικής φορολογικής αρχής HMRC.