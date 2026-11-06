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Νέες αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων το 2027 προαναγγέλλει η International Airlines Group (IAG), μητρική της British Airways, καθώς ο όμιλος ετοιμάζεται να μετακυλίσει στους επιβάτες το αυξημένο κόστος των καυσίμων, το οποίο έχει εκτοξευθεί μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

Η IAG αναθεώρησε την Παρασκευή προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τις δαπάνες καυσίμων του 2026, στα 8,9 δισ. ευρώ, από 8,3 έως 8,6 δισ. ευρώ που εκτιμούσε πριν από τρεις μήνες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο αντίστοιχος λογαριασμός για το 2027 θα είναι αισθητά υψηλότερος.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν ήδη μετακυλήσει μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμων στους ταξιδιώτες μέσα στο 2026, ανεβάζοντας τις τιμές των εισιτηρίων, μεταδίδουν οι Financial Times.

Ωστόσο, η IAG συγκαταλέγεται στους ομίλους που έχουν καταφέρει να μετακυλήσουν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στους πελάτες τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το ποσοστό μετακύλησης του κόστους καυσίμων στη British Airways πλησιάζει το 100%, ενώ στο σύνολο του ομίλου, στον οποίο περιλαμβάνονται επίσης η Iberia και η Aer Lingus, διαμορφώνεται περίπου στο 80%.

Μικρότερη προστασία από τα ακριβά καύσιμα το 2027

Ένα πρόσθετο πρόβλημα για την IAG είναι ότι την επόμενη χρονιά θα διαθέτει μικρότερη προστασία απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων.

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου (fuel hedging), μέσω των οποίων αγοράζουν καύσιμα εκ των προτέρων σε προκαθορισμένες τιμές, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε μελλοντικές ανατιμήσεις.

Όπως εξήγησε ο οικονομικός διευθυντής της IAG, Χοσέ Μπαριονουέβο, ο όμιλος έχει καλύψει μέσω τέτοιων συμβάσεων περίπου το 71% των αναγκών του για το 2026.

Για το 2027, όμως, το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται προς το παρόν μόλις στο 45%, και μάλιστα με συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε υψηλότερες τιμές.

«Ο συνολικός λογαριασμός καυσίμων θα είναι υψηλότερος από φέτος, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι, με βάση τα επίπεδα μετακύλησης του κόστους που έχουμε επιτύχει, θα μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής της επιβάρυνσης», δήλωσε την Παρασκευή ο Μπαριονουέβο.

Lufthansa και Ryanair προειδοποιούν για μεγάλες ανατιμήσεις

Η προειδοποίηση της IAG έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες εκτιμήσεις άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες προετοιμάζουν τους καταναλωτές για σημαντικά ακριβότερα ταξίδια το επόμενο έτος.

Η Lufthansa προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα ότι οι τιμές των εισιτηρίων ενδέχεται να καταγράψουν διψήφια ποσοστιαία αύξηση το 2027.

Από την πλευρά της, η Ryanair ανέφερε ότι οι ναύλοι της θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και κατά 20%.

Ο διευθύνων σύμβουλος της IAG, Λουίς Γκαγιέγο, δήλωσε ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να γίνουν συγκεκριμένες εκτιμήσεις σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων για ολόκληρο το 2027.

Ωστόσο, επισήμανε ότι οι ναύλοι παραμένουν «πολύ υψηλοί» στις κρατήσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι τιμές στις υπερατλαντικές διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, οι οποίες αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά για τον όμιλο.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στις πτήσεις προς την Ασία, όπου η ζήτηση από επαγγελματίες ταξιδιώτες παραμένει ισχυρή, καθώς πολλοί εξακολουθούν να αποφεύγουν τις ανταποκρίσεις μέσω αεροδρομίων του Κόλπου.

Πτώση κερδών 13%, αλλά έσοδα-ρεκόρ

Παρά την ισχυρή ζήτηση και την ικανότητα μετακύλησης του αυξημένου κόστους, η IAG καταγράφει πιέσεις στην κερδοφορία της.

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 13%, στα 1,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο όμιλος διαβεβαίωσε ότι το ετήσιο περιθώριο κέρδους θα παραμείνει υψηλότερο από τον στόχο του 12%.

Ο Τζέραλντ Κου, αναλυτής της Panmure Liberum, εκτίμησε ότι η μείωση της κερδοφορίας λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων μπορεί αρχικά να φαίνεται αρνητική σε σύγκριση με τις επιδόσεις ανταγωνιστικών εταιρειών.

Όπως σημείωσε, όμως, η απόδοση της IAG παραμένει σημαντικά ισχυρότερη σε απόλυτα μεγέθη και σε επίπεδο περιθωρίων κέρδους. Τα έσοδα του ομίλου κατά το τρίμηνο διαμορφώθηκαν στο ιστορικό υψηλό των 9,7 δισ. ευρώ, με την εταιρεία να επισημαίνει ότι η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στις υπερατλαντικές πτήσεις.

Παρά τις προειδοποιήσεις για το κόστος καυσίμων και τις πιέσεις στα κέρδη, η μετοχή της IAG ενισχυόταν κατά 1% στις πρωινές συναλλαγές της Παρασκευής.