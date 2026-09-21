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Τμήματα του εναέριου χώρου του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά από βλάβη εξοπλισμού στη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία, επηρεάζοντας ορισμένες εσωτερικές πτήσεις, αλλά και δρομολόγια προς τη δυτική πλευρά του Ατλαντικού.

Η National Air Traffic Services (NATS), η οποία διαχειρίζεται τον εναέριο χώρο της Βρετανίας, ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ένα απροσδιόριστο μέχρι στιγμής πρόβλημα στο επιχειρησιακό της κέντρο στο Prestwick της Σκωτίας.

Σύμφωνα με τη Eurocontrol, τον ευρωπαϊκό οργανισμό διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, η βλάβη οφείλεται σε πρόβλημα στην επεξεργασία δεδομένων πτήσεων. Η διαταραχή αναμενόταν να διαρκέσει έως τις 14:00 ώρα Λονδίνου.

Καθυστερήσεις σε British Airways και easyJet

Η British Airways, που ανήκει στον όμιλο IAG, και η easyJet επιβεβαίωσαν ότι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις πτήσεις τους.

«Για ακόμη μία φορά, μια τεχνική βλάβη στη NATS σημαίνει ότι ορισμένοι από τους πελάτες μας είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν προβλήματα στα ταξιδιωτικά τους σχέδια σήμερα», ανέφερε η British Airways.

Από την πλευρά της, η easyJet υποστήριξε ότι το νέο περιστατικό «θέτει για ακόμη μία φορά υπό αμφισβήτηση την ανθεκτικότητα των συστημάτων της NATS» και καταδεικνύει την ανάγκη για άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχες επαναλαμβανόμενες βλάβες.

Το τελευταίο περιστατικό δεν συνδέεται με τη βλάβη της 8ης Σεπτεμβρίου, η οποία προκλήθηκε από πρόβλημα λογισμικού και είχε οδηγήσει σε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Το Prestwick βρίσκεται δυτικά της Γλασκώβης, στη Σκωτία. Τα σημερινά προβλήματα επηρέασαν την εναέρια κυκλοφορία προς και από Εδιμβούργο, Γλασκώβη και Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Σκωτία αποτελεί επίσης σημαντικό διάδρομο για τις υπερατλαντικές πτήσεις, γεγονός που αυξάνει τον αντίκτυπο των προβλημάτων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις και ορισμένες ακυρώσεις καταγράφηκαν επίσης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

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