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Πόσες φορές ένα ταξίδι ζωής αναβάλλεται για τον επόμενο μήνα, την επόμενη χρονιά ή για όταν ολοκληρωθεί κάποια άλλη οικονομική ή προσωπική υποχρέωση; Για πολλούς, η διαρκής μετάθεση των μεγάλων ταξιδιωτικών σχεδίων καταλήγει να σημαίνει ότι ο προορισμός των ονείρων τους παραμένει για πάντα μια ανεκπλήρωτη επιθυμία.

Με στόχο να δώσει τέλος σε αυτή την αναβλητικότητα, το National Geographic παρουσιάζει τη λίστα του με τους 25 κορυφαίους προορισμούς που αξίζει να επισκεφθεί κανείς το 2027, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ταξιδιωτικές εμπειρίες και στις μοναδικές ευκαιρίες που προσφέρει η νέα χρονιά.

Η φετινή επιλογή συνδυάζει νέα αξιοθέατα, σημαντικές πολιτιστικές επετείους, ιστορικούς τόπους και περιοχές που γίνονται πλέον πιο εύκολα προσβάσιμες.

Ανάμεσα στις προτάσεις ξεχωρίζει το νέο Εθνικό Πάρκο Cape Froward στη Χιλή, αλλά και η Λειψία της Γερμανίας, όπου ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον Μπετόβεν θα τιμήσει τη συμπλήρωση 200 ετών από τον θάνατο του μεγάλου συνθέτη.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης πολιτιστικές διοργανώσεις, όπως ένα φεστιβάλ τεχνών στη φημισμένη «Χώρα του Χιονιού» της Ιαπωνίας, καθώς και προορισμοί που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δυσπρόσιτοι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Maya Ka’an στο Μεξικό, η οποία συνδέεται πλέον σιδηροδρομικά με το Κανκούν και το Τουλούμ, διευκολύνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επισκεπτών.

Ο Νέιθαν Λαμπ, διευθυντής σύνταξης του National Geographic, ξεχώρισε ορισμένους από τους προορισμούς που θεωρεί ιδιαίτερα ενδιαφέροντες για τη νέα ταξιδιωτική χρονιά.

Καλιφόρνια: Το θρυλικό οδικό ταξίδι στον Ειρηνικό

Η Pacific Coast Highway στην Καλιφόρνια αποτελεί μία από τις πιο διάσημες παράκτιες διαδρομές στον κόσμο και συγκαταλέγεται στα πιο εμβληματικά οδικά ταξίδια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είναι πιθανότατα το πιο χαρακτηριστικό road trip που μπορεί να πραγματοποιήσει κανείς στην Αμερική, με εξαίρεση τη Route 66», σημειώνει ο Λαμπ.

Η μεγάλη είδηση για τους ταξιδιώτες είναι ότι το ιδιαίτερα αγαπητό τμήμα της διαδρομής στην περιοχή Big Sur έχει ανοίξει ξανά, ύστερα από τρία χρόνια διακοπής της κυκλοφορίας.

Έτσι, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να απολαύσουν ολόκληρη την εντυπωσιακή παράκτια διαδρομή.

Ο Λαμπ προτείνει στους ταξιδιώτες να μην περιοριστούν μόνο στα φυσικά τοπία, αλλά να εξερευνήσουν και τις δημιουργικές κοινότητες των πόλεων που συναντούν κατά μήκος του δρόμου, όπως το Μεντοσίνο και η Λαγκούνα Μπιτς.

Η Καλιφόρνια προσελκύει εδώ και δεκαετίες καλλιτέχνες που αντλούν έμπνευση από τον ωκεανό και το φυσικό τοπίο, κάτι που αποτυπώνεται έντονα στην πολιτιστική ζωή των περιοχών αυτών.

Η τέχνη, η αρχιτεκτονική και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των παραθαλάσσιων κοινοτήτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας.

Βαλτιμόρη: Μια αμερικανική πόλη με ιστορία και νέα δυναμική

Η Βαλτιμόρη του Μέριλαντ ετοιμάζεται να γιορτάσει μια σημαντική ιστορική επέτειο.

Το 1827, πριν από 200 χρόνια, άνοιξε στην πόλη ο πρώτος εμπορικός σιδηρόδρομος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με αφορμή την επέτειο, το Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρομικής Ιστορίας και Καινοτομίας έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση ύψους 38 εκατ. δολαρίων, η οποία κορυφώνεται με το άνοιγμα της νέας πτέρυγας Innovation Hall στις αρχές του 2027.

Παρότι η Βαλτιμόρη συνδέεται παραδοσιακά με τη ναυτιλιακή της ιστορία, η ταυτότητά της δεν περιορίζεται στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τον Λαμπ, πρόκειται για μια πόλη με έντονη δραστηριότητα, η οποία συνεχίζει να ανανεώνεται και να μεταμορφώνεται με θετικό τρόπο.

Οι επενδύσεις στον πολιτισμό και στην ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς προσφέρουν νέους λόγους για να την ανακαλύψουν οι επισκέπτες.

Πουέρτο Ρίκο: Πολιτισμός, μουσική και η κληρονομιά των Ταΐνο

Το Πουέρτο Ρίκο βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μετά την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl LX.

Η παρουσία του καλλιτέχνη έδωσε σε εκατομμύρια θεατές την ευκαιρία να γνωρίσουν στοιχεία της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Ωστόσο, το Πουέρτο Ρίκο έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει από τις διάσημες παραλίες του.

Η μουσική, ο χορός και η γαστρονομία του αντανακλούν έναν μοναδικό συνδυασμό αφρικανικών, αυτόχθονων και ισπανικών επιρροών.

Για όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν την ιστορία του νησιού, η Διαδρομή των Ταΐνο (Taíno Route) προσφέρει πρόσβαση σε ιστορικούς οικισμούς, ιερές σπηλιές και βραχογραφίες ηλικίας πολλών αιώνων.

Πρόκειται για μια διαφορετική πλευρά της Καραϊβικής, που συνδυάζει την τροπική ομορφιά με τη βαθιά πολιτιστική κληρονομιά.

Γρενάδα: Το καρναβάλι Spicemas συμπληρώνει 150 χρόνια

Η Γρενάδα, γνωστή ως «Νησί των Μπαχαρικών» χάρη στην παραγωγή μοσχοκάρυδου, γαρίφαλου και άλλων αρωματικών προϊόντων, αποτελεί μία ακόμη επιλογή του National Geographic.

Το 2027 συμπληρώνονται 150 χρόνια από το Spicemas, το μεγάλο ετήσιο καρναβάλι που πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο.

Ο Λαμπ περιγράφει τη Γρενάδα ως ένα πανέμορφο, καταπράσινο νησί και επισημαίνει ότι η περίοδος του καρναβαλιού είναι ιδανική για επίσκεψη.

Η μουσική, οι παρελάσεις και τα υπαίθρια πάρτι δημιουργούν μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, το νησί προσφέρει πολλές επιλογές για όσους ενδιαφέρονται για ευεξία και δραστηριότητες στη φύση.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα λουτρά με ηφαιστειακή λάσπη στο River Sallee, αλλά και τα οργανωμένα μαθήματα γιόγκα στους καταρράκτες Royal Mount Carmel, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους υψηλότερους του νησιού.

Σανταντέρ: Η νέα πολιτιστική πρωτεύουσα της βόρειας Ισπανίας

Η Σανταντέρ, στη βόρεια ακτή της Ισπανίας, ενισχύει την παρουσία της στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη, χάρη σε δύο σημαντικές μουσειακές εξελίξεις.

Το Faro Santander, που άνοιξε τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζει την εκτενή συλλογή έργων τέχνης της Banco Santander, στην οποία περιλαμβάνονται δημιουργίες των Τιτσιάνο, Βελάσκεθ και Γκόγια.

Το 2027 αναμένεται επίσης να ανοίξει στην πόλη παράρτημα του σημαντικού μουσείου Reina Sofía της Μαδρίτης, με συλλογή που περιλαμβάνει 138.000 πίνακες, γλυπτά και χειρόγραφα.

Στις πολιτιστικές εξελίξεις προστίθεται και το Μουσείο Προϊστορίας και Αρχαιολογίας της Σανταντέρ, το οποίο μεταφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις, ύψους 56 εκατ. δολαρίων.

Το νέο κτίριο έχει σχεδιαστεί από το βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Mendoza Partida, με έδρα τη Βαρκελώνη.

Ο συνδυασμός σημαντικών συλλογών, νέων μουσείων και της ιστορικής φυσιογνωμίας του λιμανιού καθιστά τη Σανταντέρ έναν ανερχόμενο προορισμό για τους λάτρεις της τέχνης.

Κουέλαπ, Περού: Ένας αρχαιολογικός θησαυρός μακριά από τα συνηθισμένα

Για όσους αναζητούν λιγότερο γνωστούς προορισμούς, το Κουέλαπ (Kuélap), στην περιοχή Τσατσαπόγιας του βόρειου Περού, αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση.

Πρόκειται για μια αρχαία οχυρωμένη πόλη, η οποία χτίστηκε από τον πολιτισμό των Τσατσαπόγια γύρω στο 500 μ.Χ.

«Αν πηγαίνατε εκεί, πιθανότατα θα ήσασταν οι πρώτοι από τους φίλους σας που θα την είχαν επισκεφθεί», σχολιάζει ο Λαμπ.

Τον Ιούνιο του 2027 αναμένεται να ανοίξει ένα νέο μονοπάτι, το οποίο θα οδηγεί σε τμήμα των ερειπίων Malcapampa, μιας αρχαιολογικής περιοχής που μέχρι σήμερα δεν ήταν προσβάσιμη στους επισκέπτες.

Η νέα διαδρομή θα επιτρέπει στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν από κοντά μια ενεργή αρχαιολογική ανασκαφή και το έργο των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται εκεί.

Όσοι συνεχίσουν την εξερεύνησή τους πέρα από το Κουέλαπ μπορούν να ανακαλύψουν ακόμη πιο ασυνήθιστα αρχαιολογικά ευρήματα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι ανθρωπόμορφες σαρκοφάγοι των Τσατσαπόγια, οι οποίες περιέχουν μούμιες και είναι τοποθετημένες σε απόκρημνους βράχους.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αρχαιολογικό θέαμα, που αποκαλύπτει τις ταφικές παραδόσεις ενός από τους σημαντικούς αρχαίους πολιτισμούς της περιοχής.

Λούξορ: Η ολική έκλειψη Ηλίου και τα μεγάλα εγκαίνια του 2027

Το Λούξορ της Αιγύπτου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος στις 2 Αυγούστου 2027, όταν μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Ηλίου θα γίνει ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η πόλη της νότιας Αιγύπτου θα απολαύσει τη μεγαλύτερη διάρκεια ολικότητας του φαινομένου.

Η επιλογή του Λούξορ αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Ήλιος κατείχε κεντρική θέση στην κοσμολογία και στις θρησκευτικές αντιλήψεις των αρχαίων Αιγυπτίων.

Ο Λαμπ υπογραμμίζει ότι η περιοχή διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ιστορικών θησαυρών της αρχαίας Αιγύπτου, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία να συνδυάσουν ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο με την εξερεύνηση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων.

Το ενδιαφέρον ενισχύεται και από νέες τουριστικές υποδομές.

Το ιστορικό ξενοδοχείο Winter Palace, στο οποίο ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακοίνωσε το 1922 την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών, αναμένεται να επαναλειτουργήσει τον Ιούλιο του 2027 με την ονομασία Mandarin Oriental Winter Palace.

Παράλληλα, οι κρουαζιέρες στον Νείλο εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους εξερεύνησης της περιοχής.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το ιστορικό Steam Ship Sudan, το οποίο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι «Έγκλημα στον Νείλο».

Το 2027 οι ταξιδιώτες θα αποκτήσουν ακόμη μία επιλογή μετακίνησης, καθώς προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο πολυτελές τουριστικό νυχτερινό τρένο της Αιγύπτου, με την ονομασία Guardian of the Nile.

Το τρένο θα συνδέει το Κάιρο με το Ασουάν, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο Λούξορ.

Η πλήρης λίστα με τους 25 προορισμούς του National Geographic για το 2027

Η λίστα Best of the World 2027 περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιοχές και πόλεις:

Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, ΗΠΑ Pacific Coast Highway, Καλιφόρνια, ΗΠΑ Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία, Καναδάς Νότια Όζαρκ, Μιζούρι και Αρκάνσας, ΗΠΑ Πουέρτο Ρίκο Γρενάδα, Καραϊβική Cape Froward, Χιλή Κουέλαπ, Τσατσαπόγιας, Περού Ντάμφρις και Γκάλογουεϊ, Σκωτία Λειψία, Γερμανία Νορμανδία, Γαλλία Σανταντέρ, Ισπανία Transcaucasian Trail, Αρμενία Τρίπολη (Tricity), Πολωνία Βέστλαντ, Νορβηγία Λούξορ, Αίγυπτος Μαλάουι Τσενγκντού, Κίνα Νιιγκάτα, Ιαπωνία Τζαϊπούρ, Ινδία Μελβούρνη, Αυστραλία Μάντισον, Ουισκόνσιν, ΗΠΑ Maya Ka’an, Μεξικό Σαλβαδόρ, Μπαΐα, Βραζιλία Πενάνγκ, Μαλαισία

Από ιστορικές ευρωπαϊκές πόλεις και τροπικά νησιά μέχρι απομονωμένες αρχαιολογικές τοποθεσίες και μοναδικά φυσικά φαινόμενα, οι επιλογές του National Geographic για το 2027 αναδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία των βιωματικών ταξιδιών, με επίκεντρο τον πολιτισμό, τη φύση και τις εμπειρίες που συνδέονται με συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.