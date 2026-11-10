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Οι πράκτορες (agents) τεχνητής νοημοσύνης μπορούν, θεωρητικά, να «κλείσουν» τις διακοπές σας για λογαριασμό σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό συμβαίνει συχνά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbnb, Μπράιαν Τσέσκι, δηλώνει ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το «Muse» της Meta ή το «Instinct AI», να αποσπούν επισκεψιμότητα, αναφέροντας τον χαμηλό αριθμό κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω αυτών των πρακτόρων μέχρι στιγμής.

Από τις σχεδόν μισό εκατομμύριο κρατήσεις που πραγματοποιούνται καθημερινά στο Airbnb, ένας «πολύ ασήμαντος» αριθμός προέρχεται από το Muse ή το Instinct, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος. Προσέθεσε ότι η επισκεψιμότητα από τους πράκτορες έφτασε στο αποκορύφωμά της στις αρχές Οκτωβρίου και δεν έχει αυξηθεί έκτοτε.

Η Airbnb ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street και ανακοίνωσε αύξηση 19% στα έσοδα του τριμήνου σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέγραψε την ταχύτερη αύξηση εσόδων των τελευταίων τριών ετών και ότι «επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης».

Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως προσωπικοί βοηθοί έγιναν ανάρπαστοι αυτό το καλοκαίρι, όταν το πρόγραμμα της Instinct, διαθέσιμο μόνο κατόπιν πρόσκλησης, έγινε viral στη Silicon Valley, περίπου την ίδια περίοδο που η Meta λάνσαρε τη δική της έκδοση με την ονομασία Muse.

Ο Τσέσκι δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης δεν είναι η καλύτερη επιλογή για κρατήσεις ταξιδιών και ότι οι άνθρωποι θα στρέφονται όλο και περισσότερο προς εξειδικευμένους πράκτορες, αντί να χρησιμοποιούν έναν μόνο πράκτορα για να κάνει τα πάντα.

Γι’ αυτό, όπως είπε, η Airbnb σχεδιάζει να αρχίσει να κυκλοφορεί τον δικό της agent τεχνητής νοημοσύνης κατά το α’ εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο πράκτορας θα σχεδιαστεί ειδικά για ταξίδια και στοχεύει να προσφέρει στους επισκέπτες μια εξατομικευμένη εμπειρία.

Ο Τσέσκι ανέφερε ότι το 80% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει τον χρόνο που αφιερώνει στον προγραμματισμό των ταξιδιών και ότι θέλει να βλέπει φωτογραφίες, να συγκρίνει καταλύματα και να λαμβάνει αποφάσεις μαζί με τους συνταξιδιώτες του.

Στελέχη της Booking.com και της Expedia ανέφεραν επίσης ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης είχαν μέχρι στιγμής αποφέρει ελάχιστη επισκεψιμότητα. Ο διευθύνων σύμβουλος της DoorDash, Τόνι Ζου, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι agents τρίτων είχαν δημιουργήσει «συνολικά αρκετές εκατοντάδες παραγγελίες».