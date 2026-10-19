Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα σελίδα για το ιστορικό ξενοδοχείο “Astir” το μεγαλύτερο της αχαϊκής πρωτεύουσας με παρουσία από το 1973 στην πόλη. Το ξενοδοχείο, μετά από δύο χρόνια εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης και μια επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ από τη Vassiikos House of Hospitality επανατοποθετείται στην ξενοδοχειακή αγορά της πόλης υπό το διεθνές σήμα Mercure του γαλλικού ομίλου Accor.

«Η Πάτρα έχει μεγάλες δυνατότητες να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια ως αστικός προορισμός με ανάπτυξη και στο κομμάτι του επαγγελματικού τουρισμού» δηλώνει ο προέδρος της Vassiikos House of Hospitality κ. Αλέξανδρος Βασιλικός. «Αυτό που μας έκανε να επενδύσουμε ξανά στην Πάτρα, είναι η προοπτική της πόλης, πέραν φυσικά και των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται λόγω της προηγούμενης παρουσίας μας στην περιοχή. Ηδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 όταν αγοράστηκε το Αchaia Βeach πιστεύουμε ως οικογένεια στην περιοχή και θεωρούμε έχει εξέλιξη μπροστά- είναι μία μεγάλη υπόσχεση.

Το νέο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 116 δωματίων που εγκαινιάστηκε την περασμένη Παρασκευή, αποτελεί την τρίτη μονάδα του ομίλου στην πόλη, μετά το Achaia Beach και το Patra Smart Hotel, ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα των τριών ξενοδοχείων στα 252 δωμάτια. Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με την οικογένεια Μετζελόπουλου, στην οποία ανήκει το ακίνητο, με τον όμιλο Βασιλικού, ο οποίος έχει αναλάβει τη λειτουργία του μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 25 ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 15 χρόνια. Ο όμιλος Βασιλικού ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ποντάροντας στις προοπτικές ανάπτυξης του επαγγελματικού, συνεδριακού αλλά και τουριστικού ρεύματος προς την Πάτρα.

Η απόκτηση του πρώην ξενοδοχείου «Αστέρας» πραγματοποιήθηκε το 2024 από την οικογένεια Μετζελόπουλου, με τις εργασίες ανακαίνισης να ξεκινούν αμέσως μετά. Όπως επισημαίνεται από την πλευρά της επένδυσης, η ανακατασκευή ενός κτιρίου που χρονολογείται από το 1973 αποτέλεσε ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα, καθώς δεν περιορίστηκε σε αισθητικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, αλλά επεκτάθηκε στον φέροντα οργανισμό και στις βασικές υποδομές του ακινήτου.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικό, ο οποίος έχει ως γνωστόν και το θεσμικό ρόλο του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος «ήταν δύο χρόνια δύσκολης ανακαίνισης, που όμως καταλήγουν στη δημιουργία σημαντικής υπεραξίας». Ενδεικτικά, εγκαταστάθηκαν διπλά δίκτυα ύδρευσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης νερού για επιλεγμένες ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας του ξενοδοχείου, ενώ αντίστοιχη έμφαση δόθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας, με την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού, τα οποία λειτουργούν σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας.

To Mercure Patras Astir, με θέα στο λιμάνι, παρέχει εύκολη πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο της Πάτρας, στα σημαντικότερα αξιοθέατα και στους βασικούς συγκοινωνιακούς κόμβους, αποτελώντας ιδανική επιλογή για επαγγελματικούς λόγους και αναψυχή. Διαθέτει 116 δωμάτια και σουίτες με θέα στην πόλη ή στη θάλασσα, 8 ευέλικτες αίθουσες συνεδρίων (700+ τ.μ. / έως 440 σύνεδροι), rooftop με μπαρ και εποχική πισίνα, εστιατόριο με θέα στον Πατραϊκό γυμναστήριο, διαθέσιμες θέσεις parking και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Παρότι το νέο Mercure διαθέτει προδιαγραφές πεντάστερου ξενοδοχείου, θα λειτουργεί στην κατηγορία των τεσσάρων αστέρων, επιλογή που συνδέεται με την εμπορική τοποθέτησή του στην αγορά της Πάτρας.

Η νέα επένδυση αποτελεί συνέχεια μιας παρουσίας που ξεκίνησε πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν ο όμιλος Βασιλικού απέκτησε το Achaia Beach το 2001. Ακολούθησε το 2010 η προσθήκη του Patra Smart Hotel, ενώ με το νέο Mercure η ξενοδοχειακή δραστηριότητα του ομίλου στην πόλη αποκτά μεγαλύτερη κλίμακα και διευρυμένο προφίλ πελατείας.

Όπως επισημαίνεται από την πλευρά του ομίλου, η απόφαση για νέα επένδυση στην Πάτρα δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στις οικονομίες κλίμακας που προκύπτουν από τη λειτουργία περισσότερων μονάδων στην ίδια περιοχή, αλλά κυρίως στην εκτίμηση ότι η πόλη διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αχαϊκής πρωτεύουσας περιλαμβάνονται η γεωγραφική της θέση, οι οδικές συνδέσεις με την υπόλοιπη Ελλάδα, η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και η λειτουργία ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, με ακτοπλοϊκές συνδέσεις προς την Ιταλία και τα νησιά του Ιονίου.

Η βελτίωση των μεταφορικών υποδομών και η σταδιακή ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας δημιουργούν προϋποθέσεις για ποιοτικότερη ανάπτυξη του προορισμού τα επόμενα χρόνια και δεν ήταν τυχαίο, όπως αναφέρει ο κ. Βασιλικός, ότι η πρώτη επιλογή του ομίλου για συνεργασία μέσω συμφωνίας franchise με διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα πραγματοποιείται στην Πάτρα. Μέσω της συνεργασίας με την Accor και της ένταξης του νέου ξενοδοχείου στο δίκτυο Mercure, επιδιώκεται η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μονάδας στις διεθνείς αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγελματικά ταξίδια και στον συνεδριακό τουρισμό.

Ηδη καταγράφεται ισχυρό ενδιαφέρον για τη διοργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, ενώ η ύπαρξη τριών ξενοδοχειακών μονάδων του ίδιου ομίλου στην πόλη δημιουργεί δυνατότητες συνεργειών, τόσο ως προς τη φιλοξενία συνέδρων όσο και ως προς την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων διοργανώσεων. «Ο συνεδριακός τουρισμός έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και αποτελεί κλειδί όχι μόνο για την ανάπτυξη της δικής μας πελατείας, αλλά και συνολικά για την τουριστική εξέλιξη της Πάτρας». Το νέο Mercure, με 116 δωμάτια, έρχεται να συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει το τετράστερο Achaia Beach των 85 δωματίων και το Patra Smart Hotel των 51 δωματίων.

Η διαφοροποίηση των τριών μονάδων επιτρέπει στον όμιλο να απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες επισκεπτών, από επαγγελματίες και συνέδρους έως ταξιδιώτες αναψυχής και επισκέπτες που αναζητούν παραθαλάσσια διαμονή. Μάλιστα, παράλληλα με τις εργασίες στον πρώην «Αστέρα», πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις ανακαίνισης και στο Achaia Beach, στο πλαίσιο της συνολικότερης αναβάθμισης του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου στην περιοχή.

Σημαντικό, όπως ανέφερε ο κ. Βασιλικός, είναι και το αποτύπωμα της επένδυσης στην τοπική απασχόληση. Σε πλήρη ανάπτυξη, το νέο ξενοδοχείο προβλέπεται να απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους, με τον αριθμό να προσεγγίζει τους 60 με επιστροφή ακόμη και Πατρινών που εργάζονταν εκτός της πόλης και εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν.

Η ζήτηση στην Πάτρα

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία των άλλων δύο ξενοδοχείων του ομίλου αποτυπώνει διαφορετικά χαρακτηριστικά ζήτησης: Το Patra Smart Hotel εμφανίζει σχετικά σταθερή πληρότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τις συνήθεις εποχικές διακυμάνσεις, καθώς απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε επισκέπτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους. Αντίθετα, το Achaia Beach, λόγω της παραθαλάσσιας θέσης του, παρουσιάζει εντονότερη εποχικότητα, με πολύ υψηλές πληρότητες κατά τους θερινούς μήνες και χαμηλότερη ζήτηση τον χειμώνα.

Σήμερα, η ξενοδοχειακή αγορά της Πάτρας στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην επαγγελματική κίνηση, στη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών και στις αθλητικές διοργανώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ομίλου, αρχίζει να διαμορφώνεται σταδιακά και μια νέα κατηγορία επισκεπτών που επιλέγουν την πόλη για αναψυχή. Ενδεικτική θεωρείται η αυξανόμενη τουριστική κίνηση μέσω του αεροδρομίου του Αράξου.

Όπως επισημαίνεται, ενώ μέχρι πρόσφατα η σχετική ζήτηση κατευθυνόταν κυρίως σε παραθεριστικά ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής, πλέον καταγράφεται ενδιαφέρον και για διαμονή στην ίδια την Πάτρα. «Πριν από δύο χρόνια δεν βλέπαμε στον ίδιο βαθμό αυτή την κίνηση. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι αρχίζει να διαμορφώνεται και ζήτηση για αστικό τουρισμό στην Πάτρα», ανέφερε ο κ. Βασιλικός.