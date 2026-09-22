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Με ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η παρουσία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. μέσω του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Παναγιώτη Γ. Αναστασόπουλου στο Las Palmas, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της MedCruise, του Seatrade Cruise Med Expo και του CLIA Ports & Destinations Dialogue.

Κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. πραγματοποίησε στοχευμένες επαφές με εταιρείες κρουαζιέρας, εκπροσώπους λιμένων και στελέχη του διεθνούς cruise planning, παρουσιάζοντας την Πάτρα ως νέο προορισμό με στρατηγική θέση στη Δυτική Ελλάδα και άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύτερο τουριστικό και πολιτιστικό απόθεμα.

Οι επαφές αυτές έχουν πλέον περάσει σε πιο ώριμο στάδιο, καθώς οι πρώτες προσεγγίσεις για το 2028 έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό εταιρειών του κλάδου, δημιουργώντας για πρώτη φορά έναν σαφή χρονικό ορίζοντα για την οργανωμένη παρουσία της Πάτρας στη διεθνή αγορά κρουαζιέρας.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. για μετατροπή του Λιμανιού της Πάτρας σε πολυτροπικό λιμάνι με την εφαρμογή του εγκεκριμένου Master Plan και για ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με άμεσο αποτύπωμα στην τοπική, περιφερειακή αλλά και εθνική οικονομία.

Το διάστημα έως το 2028 θα αποτελέσει περίοδο προετοιμασίας και ωρίμανσης, τόσο σε επίπεδο λιμενικών υποδομών και επιχειρησιακής ετοιμότητας όσο και σε επίπεδο συνολικής εμπειρίας προορισμού.

Παράλληλα, ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. θα προχωρήσει στον αναγκαίο συντονισμό με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης και της Περιφέρειας, ώστε η άφιξη των πρώτων προγραμματισμένων calls να μεταφραστεί σε ουσιαστικό οικονομικό όφελος για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα.

Στόχος είναι από το 2028 να ξεκινήσει μια σταθερή παρουσία της Πάτρας στους διεθνείς προγραμματισμούς της κρουαζιέρας, με συνέχεια, συνέπεια και μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα για την περιοχή αλλά και την χώρα.

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