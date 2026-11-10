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Παρά την ακρίβεια, τις πιέσεις στα εισοδήματα ελέω πληθωρισμού αλλά και τον γεωπολιτικό παράγοντα οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και την εφετινή χειμερινή περίοδο και μάλιστα πιο έντονα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, μεταξύ των 10 δημοφιλέστερων ευρωπαϊκών προορισμών για τον φετινό χειμώνα 2026/2027, η Ελλάδα διατηρεί και αυτή μια θέση, την 7η, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά ταυτίζεται με τις διακοπές «Ήλιου και θάλασσας».

Το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον για τους ελληνικούς προορισμούς παραμένει και κατά τους μήνες εκτός της υψηλής θερινής περιόδου πιθανότατα όσο ανεβαίνουν στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων και τα ταξίδια για σύντομες αποδράσεις city break.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιεί σε τριμηνιαία βάση η MINDHAUS για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (European Travel Commission – ETC). Η έρευνα καταγράφει τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων για την περίοδο Οκτωβρίου 2026 – Μαρτίου 2027 και βασίζεται σε στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 από 6.000 ερωτηθέντες σε 10 βασικές ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 76% των Ευρωπαίων σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι το επόμενο εξάμηνο, ποσοστό αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή έρευνα. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς, σε ποσοστό 56%, προγραμματίζουν δύο ή περισσότερα ταξίδια, έναντι 50% το 2025. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την ανθεκτικότητα της ταξιδιωτικής ζήτησης, παρά το γεγονός ότι το κόστος εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή προβληματισμού για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά κι ενώ παραμένει ο γεωπολιτικός παράγοντας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό παρουσιάζει η κατάταξη των δημοφιλέστερων χωρών για το επόμενο ταξίδι εντός Ευρώπης: Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 4% των προτιμήσεων, στο ίδιο επίπεδο με την Αυστρία και την Πορτογαλία. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, με 10% η καθεμία, ενώ ακολουθούν η Γερμανία με 8% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 5%. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ολλανδία και η Κροατία, με 3% αντίστοιχα. Παράλληλα, η Νότια Ευρώπη και ευρύτερα η Μεσόγειος εξακολουθεί να αποτελεί την προτιμώμενη περιοχή της Γηραιάς Ηπείρου για ταξίδια, συγκεντρώνοντας το 53% των προτιμήσεων. Η Δυτική Ευρώπη ακολουθεί με 23%, καταγράφοντας αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα city breaks και οι λιγότερο γνωστοί προορισμοί

Μία ακόμη τάση έχει να κάνει με τα city breaks– που ευνοούν και τη χώρα μας στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου ειδικά για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα- όπως και η στροφή σε ταξίδια με πολιτιστικό ενδιαφέρον, ένα ακόμη «ατού» για την Ελλάδα, ενώ καταγράφεται και στροφή προς λιγότερο γνωστούς προορισμούς.

Με βάση την έρευνα, τα ταξίδια τύπου city break συγκεντρώνουν το 19% των προτιμήσεων, ενώ οι πολιτιστικές διαδρομές και οι επισκέψεις σε προορισμούς ιστορικού ενδιαφέροντος ακολουθούν με 18%. Στο ίδιο ποσοστό, 18%, διατηρούνται οι διακοπές «ήλιου και θάλασσας», παρά τη χειμερινή περίοδο. Ακολουθούν οι ταξιδιωτικές εμπειρίες στη φύση και οι υπαίθριες δραστηριότητες με 14%, ενώ το 11% επιλέγει ταξίδια ευεξίας και χαλάρωσης.

Ως προς την αυξανόμενη προτίμηση σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, σύμφωνα με την έρευνα, το 54% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να επισκεφθεί λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, εκτός της πεπατημένης, έναντι 50% το προηγούμενο έτος.

Τα οικονομικά στο επίκεντρο

Πάντως, η διάθεση για περισσότερα ταξίδια δεν συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στη διάρκεια διαμονής ή στους προϋπολογισμούς των ταξιδιωτών κι εδώ είναι ένα σημείο που αποτυπώνει τις πιέσεις στις τσέπες των ταξιδιωτών: Ποσοστό 43% σχεδιάζει ταξίδια διάρκειας 4- 6 διανυκτερεύσεων, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το 2025. Ένα επιπλέον 32% προγραμματίζει διαμονή 7- 12 διανυκτερεύσεων, ενώ το 20% επιλέγει σύντομες αποδράσεις έως 3 διανυκτερεύσεων.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες, ποσοστό 49%, υπολογίζουν να διαθέσουν από 1.001 έως 2.500 ευρώ ανά άτομο για το επόμενο ταξίδι τους, συμπεριλαμβανομένων της διαμονής, των μεταφορών και των δραστηριοτήτων. Το 28% προβλέπει προϋπολογισμό από 501 έως 1.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό όσων σχεδιάζουν να ξοδέψουν έως 500 ευρώ υποχώρησε στο 13%, από 16% πέρυσι. Αντίθετα, το 10% προγραμματίζει δαπάνες άνω των 2.500 ευρώ.

Παρά την ισχυρή ταξιδιωτική διάθεση, οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν στην κορυφή των ανησυχιών, με το 37% των Ευρωπαίων να τις αναφέρει ως βασικό προβληματισμό για τα επόμενα ταξίδια. Ακολουθούν η γεωπολιτική αστάθεια με 23%, τα ακραία καιρικά φαινόμενα με 10% και ο υπερτουρισμός με 9%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, συνολικά, παράγοντες που συνδέονται με το κόστος του ταξιδιού συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος των προτιμήσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση ποιότητας και τιμής εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής.

Όταν καλούνται να επιλέξουν προορισμό, οι Ευρωπαίοι δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ασφάλεια, με ποσοστό 20%, ενώ ακολουθούν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες με 15% και οι οικονομικά ελκυστικές προσφορές με 14%.

Η αεροπορική μετακίνηση παραμένει η δημοφιλέστερη επιλογή για το 55% των ταξιδιωτών, έναντι 25% που προτιμά το αυτοκίνητο και 14% που επιλέγει το τρένο.