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Στις νέες αεροπορικές συνδέσεις, τα νέα ξενοδοχεία και την καλή διαχείριση του covid αλλά και το έργο του Ελληνικού έδωσε έμφαση ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, στο ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler» του Travel.gr, και του «Πρώτο Θέμα» . «Άνοιξαν εστιατόρια, μπουτίκ ξενοδοχεία, εκδηλώσεις. Η πρόκληση είναι πώς σε αυτό το city break duration που έχει δημιουργηθεί να προσθέτουμε μια επιπλέον ημέρα».

Στόχος της LAMDA Development είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, ανέφερε αρχικά ο Οδυσσέας Αθανασίου. Σε αυτό το πλαίσιο, το ανατολικό terminal θα αποκτήσει νέα χρήση, αποτελώντας πολιτιστικό σημείο αναφοράς της μεγάλης ανάπλασης. «Το πρώτο που θα διατηρήσουμε είναι το ανατολικό terminal, από το οποίο έφευγαν και έρχονταν όλες οι διεθνείς πτήσεις. Θα είναι το πολιτιστικό σημείο του Ελληνικού, θα έχει μουσείο μέσα»,σημείωσε.

Ο ίδιος μίλησε για τις προσωπικές αναμνήσεις που συνδέουν χιλιάδες ανθρώπους με το παλιό αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι αποτελούσε τόπο αναχωρήσεων, επιστροφών και συναντήσεων. «Ήταν το μέρος που άλλοι έφευγαν για να πάνε για ένα ταξίδι αναψυχής, αλλά πολλοί έφευγαν για δουλειές τότε. Άλλοι για σπουδές, όπως εγώ», σημείωσε, εξηγώντας ότι η διατήρηση αυτών των αναμνήσεων αποτέλεσε βασική παράμετρο κατά τον σχεδιασμό του master plan.

«Την άνοιξη ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Ελληνικού – Είναι έργο ιστορικής σημασίας»

Στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης του Ελληνικού την άνοιξη του 2027 αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, περιγράφοντας τις αλλαγές που θα είναι πλέον ορατές στην παραλιακή ζώνη και στο μέτωπο προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Όπως εξήγησε, η πρώτη αυτή φάση περιλαμβάνει την «καρδιά του Ελληνικού», δηλαδή ολόκληρη την παραλιακή ζώνη και την περιοχή που εκτείνεται προς τη Βουλιαγμένης.

«Φτάνουμε την άνοιξη σε αυτό που εγώ λέω ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, που είναι η καρδιά του Ελληνικού», ανέφερε, τονίζοντας ότι όσοι κινούνται στην παραλιακή θα αντικρίσουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατοικίες θα έχουν ήδη αποκτήσει ενοίκους, η μαρίνα του Αγίου Κοσμά θα υποδέχεται επισκέπτες και η Riviera Galleria θα είναι έτοιμη, ενώ το αθλητικό πάρκο έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει σημαντική δραστηριότητα. «Θα είναι σπίτια που θα κατοικούνται, θα είναι άνθρωποι που θα πίνουν καφέ στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, θα είναι η Riviera Galleria έτοιμη», σημείωσε.

Παράλληλα εκτίμησε ότι η επένδυση στο Ελληνικό θα αποτελέσει έργο ιστορικής σημασίας. Αναφερόμενος στα εμπορικά κέντρα, στις μαρίνες και στις υποδομές που έχει αναπτύξει η εταιρεία, υποστήριξε ότι το Ελληνικό αποτελεί την κορύφωση αυτής της πορείας.

«Το Ελληνικό, νομίζω, είναι κάτι που θα σφραγίσει όχι μόνο τα νότια προάστια και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά την Ελλάδα. Γιατί μας αναδεικνύει σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε. Ο ίδιος θυμήθηκε την περίοδο 2013-2015, όταν ξεκινούσε η προσπάθεια υλοποίησης της επένδυσης, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κρίσης και των σεναρίων περί Grexit.

Όπως είπε, εκείνη η δύσκολη συγκυρία αποτέλεσε πρόσθετο κίνητρο για την ομάδα του. «Αυτό μας έδωσε ένα πάθος να την βάλουμε στον χάρτη με τον τρόπο που της άξιζε σαν χώρα», σημείωσε.

«Θέλουμε το Ελληνικό να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς με σύγχρονα αρχιτεκτονικά τοπόσημα»

Τη φιλοδοξία να αποκτήσει η Ελλάδα σύγχρονα αρχιτεκτονικά τοπόσημα διεθνούς εμβέλειας, τα οποία θα προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development.

«Η Ακρόπολη είναι ένα μνημείο τεράστιας ιστορικής σημασίας και πολιτιστικής σημασίας, όχι μόνο για τους Έλληνες και την Ελλάδα, αλλά για όλο τον κόσμο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να περάσουμε και στη σύγχρονη εποχή αρχιτεκτονικά και να φτιάξουμε αρχιτεκτονικά τοπόσημα που θα κάνουν τον κόσμο να θέλει να έρθει στην Ελλάδα, όχι μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι σύγχρονο και να το κάνουμε καλά».

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι η LAMDA Development επέλεξε να συνεργαστεί με κορυφαία διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία για την ανάπλαση του Ελληνικού, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη Foster & Partners για τον ουρανοξύστη, τη Sasaki για τον σχεδιασμό του πάρκου και τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kengo Kuma. Στόχος είναι η δημιουργία έργων που θα αποκτήσουν διεθνή αναγνωρισιμότητα και θα παράγουν πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη σε βάθος χρόνου.

Ο κ. Αθανασίου συνέδεσε αυτή τη στρατηγική και με τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία της επένδυσης, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία σημαντικής αξίας απαιτεί χρόνο και ενδέχεται στα πρώτα χρόνια να συνοδεύεται ακόμη και από ζημιές. «Η κερδοφορία του Ελληνικού είναι ένα παράγωγο πραγμάτων που δημιουργούν αξία και που στα πρώτα χρόνια δημιουργούν και ζημιές και που θα φέρουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά οφέλη στο μέλλον», εξήγησε.

«Σκεφτείτε μόνο πόσα μνημεία υπάρχουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, στη Γαλλία, στην Ιταλία, που έγιναν εκατοντάδες χρόνια πριν και πόσο πλούτο φέρνουν αυτά τα μνημεία στις χώρες τους, στο παρόν», ανέφερε, εξηγώντας ότι στόχος είναι «να κάνουμε το Ελληνικό σημείο αναφοράς σε όλο τον κόσμο, για να πει ο ξένος: “Θα έρθω και θα πάω να δω τον καινούριο ουρανοξύστη, το καινούριο κτίριο”».

Η πρόκληση του Ελληνικού και η προσωπική παρακαταθήκη

Αναφερόμενος στην προσωπική του διαδρομή, σημείωσε ότι πάντοτε επιθυμούσε να δημιουργήσει κάτι δικό του και ότι τον συνάρπαζαν οι μεγάλες προκλήσεις. «Το Ελληνικό μού έδωσε την πρόκληση και ο Σπύρος Λάτσης μού έδωσε την ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την πορεία υλοποίησης της επένδυσης, στάθηκε στα βασικά στάδια που έχουν προηγηθεί, από την ανάληψη και την αδειοδότηση του έργου έως τον σχεδιασμό του master plan και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Όπως επισήμανε, την άνοιξη ολοκληρώνεται η πρώτη φάση, που αποτελεί την καρδιά του Ελληνικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αθλητικό πάρκο, όπου, όπως σημείωσε, υπάρχει ήδη έντονη δραστηριότητα. Μιλώντας για την προσωπική του παρακαταθήκη, τόνισε ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση θα είναι να βλέπει ανθρώπους κάθε ηλικίας και διαφορετικότητας, από τους νεότερους έως τους ηλικιωμένους, να απολαμβάνουν τις υποδομές και τους χώρους του Ελληνικού.

Τέλος, αναφέρθηκε σε όσα εξακολουθούν να τον συναρπάζουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα, δίνοντας έμφαση στον συνδυασμό τεχνολογίας και κατασκευής, στη δύναμη των ιδεών και στη συνεργασία με επιχειρηματικές ομάδες, με στόχο τη μετατροπή των σχεδίων σε πραγματικά έργα.

Αθανασίου: Να προσθέσουμε μία ημέρα στην παραμονή των τουριστών και έναν μήνα στη σεζόν

Τη μεταμόρφωση της Αθήνας σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό περιέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, επισημαίνοντας ότι η πρωτεύουσα πέρασε από μια περίοδο σημαντικής υποχώρησης των αφίξεων στη σημερινή δυναμική ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, ενώ τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 η Αθήνα υποδεχόταν περίπου 5 εκατομμύρια τουρίστες, ο αριθμός είχε περιοριστεί στα 2,5 εκατομμύρια όταν ξεκινούσε η επένδυση στο Ελληνικό. «Τότε λέγαμε, μακάρι να φτάσουμε ξανά τα 4 και τα 5 εκατομμύρια, και τώρα έχουμε φτάσει στα νούμερα που ξέρετε», σημείωσε.

Ο κ. Αθανασίου απέδωσε την ανάκαμψη στην ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων, τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων, τη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και την ανάπτυξη μικρότερων επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρεί τη συμβολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, της νυχτερινής ζωής, της ασφάλειας και της φιλοξενίας των κατοίκων.

Για το επόμενο διάστημα έθεσε δύο στόχους: την αύξηση της μέσης παραμονής των επισκεπτών και την περαιτέρω επέκταση της τουριστικής περιόδου. «Τώρα η πρόκληση για μένα είναι πώς σε αυτό το city break duration, που είναι δύο-τρεις μέρες, Σαββατοκύριακο, να προσθέτουμε άλλη μια μέρα και ίσως άλλον ένα μήνα στο seasonality που έχει μεν αυξηθεί», τόνισε.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στις υπηρεσίες και στις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τον τουρισμό, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ο κ. Αθανασίου, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, υπογράμμισε τη συνέχιση της συμβολής της Lamda Development στην ανάπτυξη της Αθήνας, με αιχμή το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία έχει ήδη εισαγάγει νέες υποδομές και δραστηριότητες στη χώρα, όπως οι μαρίνες και τα εμπορικά κέντρα.

Όπως ανέφερε, το Ελληνικό αποτελεί ένα έργο που θα αφήσει το αποτύπωμά του όχι μόνο στην Αθήνα και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, αλλά και στο σύνολο της Ελλάδας. Υπενθύμισε μάλιστα ότι την περίοδο 2014-2015, όταν η χώρα βρισκόταν στο επίκεντρο της διεθνούς αβεβαιότητας λόγω του κινδύνου Grexit, η επένδυση συνέβαλε στην επανατοποθέτησή της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.