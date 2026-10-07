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Η επιλογή ενός αεροπορικού εισιτηρίου στην Ευρώπη αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρη για τους επιβάτες από το καλοκαίρι του 2027, όταν τεθεί σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι χειραποσκευές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το πραγματικό κόστος μιας κράτησης. Η βασική επιδίωξη είναι ο ταξιδιώτης να γνωρίζει πριν ολοκληρώσει την αγορά τι ακριβώς περιλαμβάνει ο ναύλος του και ποιες υπηρεσίες χρεώνονται επιπλέον.

Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις αφορά το προσωπικό αντικείμενο. Κάθε επιβάτης θα δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν ένα μικρό αντικείμενο, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

Οι προβλεπόμενες μέγιστες διαστάσεις είναι 40 × 30 × 15 εκατοστά. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, μια μικρή τσάντα, ένα μικρό σακίδιο ή μια θήκη φορητού υπολογιστή, εφόσον χωρούν στον χώρο κάτω από το κάθισμα.

Για το συγκεκριμένο προσωπικό αντικείμενο δεν θα μπορεί να επιβάλλεται ξεχωριστή χρέωση πέραν της τιμής του εισιτηρίου.

Η βαλίτσα των 7 κιλών δεν γίνεται υποχρεωτικά δωρεάν

Ένα από τα σημεία που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη σύγχυση αφορά την κλασική βαλίτσα καμπίνας.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν προβλέπει έναν ενιαίο κανόνα σύμφωνα με τον οποίο όλες οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να προσφέρουν δωρεάν βαλίτσα καμπίνας βάρους 7 κιλών.

Το όριο των 7 κιλών και των 100 εκατοστών είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Δεν αποτελεί, ωστόσο, τον τελικό οριζόντιο κανόνα που θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Έτσι, η μεγαλύτερη χειραποσκευή, δηλαδή η βαλίτσα που τοποθετείται στον χώρο πάνω από τα καθίσματα, μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί ξεχωριστή παροχή και να συνδέεται με διαφορετικό τύπο ναύλου.

Με άλλα λόγια, το νέο καθεστώς κατοχυρώνει δωρεάν μικρό προσωπικό αντικείμενο για κάθε επιβάτη, αλλά δεν καθιστά υποχρεωτικά δωρεάν τη βαλίτσα καμπίνας των 7 κιλών.

Περισσότερη διαφάνεια στην τελική τιμή

Εξίσου σημαντική είναι η αλλαγή στον τρόπο παρουσίασης του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων.

Σήμερα, μια κράτηση μπορεί να ξεκινά από μια ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, η οποία αυξάνεται όσο ο επιβάτης προσθέτει υπηρεσίες, όπως επιλογή θέσης, χειραποσκευή ή άλλες παροχές.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να περιορίσει τέτοιες «εκπλήξεις» κατά το τελευταίο στάδιο της κράτησης. Ο επιβάτης θα πρέπει να έχει σαφέστερη εικόνα για το περιεχόμενο κάθε ναύλου και για το κόστος των πρόσθετων επιλογών πριν προχωρήσει στην πληρωμή.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να διατηρήσουν διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων και φθηνότερους ναύλους για όσους ταξιδεύουν μόνο με το μικρό προσωπικό τους αντικείμενο. Η βασική διαφορά είναι ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να συγκρίνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τι πληρώνει και τι παίρνει.

Πότε αλλάζουν οι κανόνες

Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν εφαρμόζονται ακόμη. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου, οι επιβάτες εξακολουθούν να ακολουθούν τους υφιστάμενους όρους κάθε αεροπορικής εταιρείας και του ναύλου που έχουν επιλέξει.

Η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση αναμένεται να εφαρμοστεί το καλοκαίρι του 2027, μετά την προβλεπόμενη περίοδο προσαρμογής.

Μέχρι τότε, επομένως, η αναφορά σε «χειραποσκευή» δεν σημαίνει απαραίτητα την ίδια παροχή σε όλες τις εταιρείες. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ελέγχουν ξεχωριστά διαστάσεις, βάρος και χρεώσεις, καθώς και αν η βαλίτσα καμπίνας περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο ναύλο.

Αλλαγές και στα δικαιώματα των επιβατών

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται στις αποσκευές. Περιλαμβάνει επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών, μεταξύ άλλων για οικογένειες με παιδιά, άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα και ασυνόδευτους ανηλίκους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση του λεγόμενου «no-show». Προβλέπεται περιορισμός της δυνατότητας μιας αεροπορικής εταιρείας να ακυρώνει αυτόματα το σκέλος επιστροφής ενός εισιτηρίου επειδή ο επιβάτης δεν χρησιμοποίησε την πτήση αναχώρησης.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις αποζημιώσεις σε περιπτώσεις σημαντικών καθυστερήσεων και ακυρώσεων, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Το νέο καθεστώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις οικογένειες που ταξιδεύουν αεροπορικώς. Οι νέες προβλέψεις διευρύνουν την προστασία σε περιπτώσεις όπου ταξιδεύουν μαζί γονείς και παιδιά, ενώ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις και για επιβάτες που χρειάζονται ειδική υποστήριξη κατά τη μετακίνησή τους.

Η λογική των αλλαγών είναι να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο στο τι περιλαμβάνει ένα εισιτήριο όσο και στα δικαιώματα που συνοδεύουν την αγορά του.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες

Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συνεχίσουν να ελέγχουν προσεκτικά τους όρους του εισιτηρίου τους. Η λέξη «χειραποσκευή» από μόνη της δεν αρκεί για να γνωρίζει κάποιος αν δικαιούται βαλίτσα στο ντουλαπάκι της καμπίνας.

Σημασία έχουν οι διαστάσεις, το επιτρεπόμενο βάρος και ο τύπος του ναύλου, καθώς οι εταιρείες εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές πολιτικές.

Από το 2027, πάντως, το μικρό προσωπικό αντικείμενο που χωρά κάτω από το κάθισμα θα αποτελεί κοινό δωρεάν δικαίωμα για όλους τους επιβάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μεγαλύτερη βαλίτσα καμπίνας δεν θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Το λεγόμενο «δώρο της βαλίτσας των 7 κιλών» δεν αποτελεί καθολική ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Η ουσιαστική αλλαγή βρίσκεται περισσότερο στη διαφάνεια της τιμολόγησης. Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει εξαρχής τι περιλαμβάνει ο ναύλος και ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος πριν ολοκληρώσει την αγορά.

Έτσι, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος από την αναζήτηση της χαμηλότερης αρχικής τιμής στη δυνατότητα του καταναλωτή να κάνει πραγματική σύγκριση του συνολικού κόστους ενός αεροπορικού ταξιδιού.

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