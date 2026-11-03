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Η Ελλάδα αναδείχθηκε «Star Destination for Families» (Καλύτερος Προορισμός για Οικογένειες) στα Travel Bulletin Star Awards 2026, κατόπιν ψηφοφορίας των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2026, στο κεντρικό Λονδίνο.

Τα βραβεία «Travel Bulletin Star Awards», απονέμονται από το 2000, αποτελούν έναν καταξιωμένο θεσμό αναγνώρισης της τουριστικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου και διοργανώνονται από το επαγγελματικό περιοδικό Travel Bulletin. Στη διαδικασία ψηφοφορίας συμμετέχουν ετησίως περισσότεροι από 30.000 επαγγελματίες του τουρισμού (travel agents), οι οποίοι αξιολογούν και αναδεικνύουν τους κορυφαίους προορισμούς, τις αεροπορικές εταιρείες, τις ξενοδοχειακές αλυσίδες και άλλους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία και τις συνεργασίες τους κατά το προηγούμενο έτος.

Στη φετινή διοργάνωση, η Ελλάδα ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Star Destination for Families», στην οποία και διακρίθηκε, ενώ η Μύκονος περιλαμβανόταν μεταξύ των υποψηφιοτήτων στην κατηγορία «Star LGBTQ+ Friendly Destination».

Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας Αγγελική Τζίφα.

Η νέα σημαντική διάκριση αναγνωρίζει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό οικογενειακών διακοπών και αναδεικνύει τη διαχρονική απήχηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη βρετανική αγορά. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ικανότητα της χώρας μας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προσδοκίες των οικογενειών, προσφέροντας με ασφάλεια ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών και αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία, φυσική ομορφιά, ελληνική φιλοξενία και βιώσιμο τουρισμό. Η βράβευση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς προέρχεται από τους επαγγελματίες της βρετανικής τουριστικής αγοράς, οι οποίοι διαμορφώνουν τις ταξιδιωτικές επιλογές.

Οι οικογενειακές διακοπές, αποτελούν σημαντικό τμήμα της εξερχόμενης τουριστικής ζήτησης στη Βρετανία και η Ελλάδα διατηρεί διαχρονική παρουσία, μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2025 οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 4,89 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,6% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ οι αντίστοιχες ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 3,74 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,4%. Η θετική δυναμική συνεχίζεται και στο πρώτο οκτάμηνο του 2026. Οι αφίξεις Βρετανών επισκεπτών ανήλθαν σε 3,4 εκατ., καταγράφοντας περαιτέρω αύξηση 3,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στοιχεία της βρετανικής αγοράς

Η σημασία του οικογενειακού τουρισμού στη βρετανική αγορά αποτυπώνεται στην ετήσια έρευνα Holiday Habits 2025–2026 της ABTA, σύμφωνα με την οποία το 76% των οικογενειών με παιδιά κάτω των 5 ετών και το 75% των οικογενειών με μεγαλύτερα παιδιά δήλωσαν πρόθεση πραγματοποίησης διακοπών στο εξωτερικό κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αξιοποιώντας την ευρεία αεροπορική συνδεσιμότητα με το Ηνωμένο Βασίλειο, την ποικιλία οργανωμένων τουριστικών πακέτων και οικογενειακών καταλυμάτων, καθώς και τον συνδυασμό παραθαλάσσιων διακοπών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αυθεντικών εμπειριών για όλες τις ηλικίες. Η δυνατότητα διακοπών εκτός της περιόδου αιχμής, ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα της χώρας μας στη βρετανική αγορά.