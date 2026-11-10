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Στην ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη προτεραιοποίηση των υποδομών, επιστροφή των οφελών της οικονομικής ανάπτυξης και του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στο ρόλο του δημοσίου σε κρίσιμες υποδομές εστίασε ο πρόεδρος της AEGEAN Ευτύχης Βασιλάκης από το βήμα του συνεδρίου του Greece Talks.

«Πρέπει να βρούμε ένα γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο να προτεραιοποιούμε τα θέματα των υποδομών και να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αν δεν ταυτίσουμε την παραγωγή του πλούτου με την επιστροφή προς την τοπική κοινωνία, δεν θα μπορούμε να διατηρήσουμε τη θετική αντιμετώπιση στην ανάπτυξη γενικώς, είτε είναι βιομηχανική είτε είναι τουριστική. Ούτε και, βεβαίως, τις υπηρεσίες που χρειάζονται», τόνισε χαρακτηριστικά. Εξακολουθεί και υπάρχει μία δυσκολία σε σχέση με τον τουρισμό στο πώς επιστρέφουν τα πλεονεκτήματα σε μία περιοχή».

Ο ίδιος σχολίασε και το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Δημοσίου γενικότερα σε κρίσιμες υποδομές: ««Δεν μπορεί σε όλα τα πράγματα να είναι η λύση η παραχώρηση και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Εγώ είμαι καπιταλιστής επιχειρηματίας και μου αρέσει πολύ περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας ωστόσο και ο δημόσιος έχει κρίσιμο ρόλο. Θα πρέπει η δημόσια διοίκηση να βρίσκεται παρούσα σε κρίσιμες υποδομές και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος -πέραν της ψηφιακής προόδου που έχει ήδη γίνει- στο κομμάτι της οργάνωσης, του ανθρώπινου δυναμικού, των αμοιβών των ανθρώπων του Δημοσίου ή της αποχώρησης».

Στη συζήτηση για την Αθήνα και την τουριστική της εικόνα, ο ίδιος ανέφερε ότι η πρωτεύουσα πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια να κάνει την κρίση ευκαιρία με μεγάλη βελτίωση της εικόνας της, ενώ τη δεδομένη στιγμή είναι πολύ σημαντικό «να ολοκληρώσουμε τον κύκλο του κέντρου, γύρω από την Ακρόπολη και παράλληλα να συνεχίσει η πόλη τη διάχυση προς το θάλασσα θάλασσα».

Σε σχέση με τις αερομεταφορές και τις υποδομές στο ερώτημα αν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας έχει αγγίξει τα όρια της χωρητικότητάς του, ο κορωνοϊός, όπως ανέφερε «καθυστέρησε την επέκταση του αεροδρομίου της Αθήνας, όμως, το βασικό πρόβλημα δεν είναι τελικά το πόσο μεγάλο είναι το τερμιναλ αλλά η εναέρια κυκλοφορία. Κι εδώ είναι η ευθύνη της Πολιτιείας κι έστω κι αν γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια την τελευταία διετία, ωστόσο, εξακολουθεί και υπάρχει ζήτημα στην εναέρια κυκλροφορία με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις. Κι αν πράγματι δεν είμαστε η μοναδική χώρα όπου υπάρχει πρόβλημα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, ωστόσο είμαστε μία χώρα για την οποία είναι πολύ σημαντική η αεροπορική κίνηση».

Η αεροπορική συνδεσιμότητα δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά τον τουρισμό, αλλά αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις των κατοίκων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές «Είμαστε μια χώρα στην οποία έχει πολύ μεγαλύτερη αξία η μεταφορά και για τον Έλληνα και για τον ξένο, γιατί δεν είναι μόνο για τον τουρισμό», επεσήμανε ο πρόεδρος της AEGEAN.

Ο ίδιος τόνισε και τον ανθρώπινο παράγοντα ως βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την Ελλάδα από άλλους τουριστικούς προορισμούς και την άμεση επαφή των επισκεπτών με τους κατοίκους που αποτελεί διαχρονικό, αυθεντικό πλεονέκτημα της χώρας. «Διαμορφώνοντας όμως μαζικό προϊόν- γιατί κακά τα ψέματα το προϊόν μας απευθύνεται και στο μαζικό προϊόν με 80% των επισκεπτών προέρχεται από την Ευρώπη- η δυσκολία έγκειται στην προσπάθεια ακριβώς να διατηρηθεί το αυθεντικό στοιχείο».