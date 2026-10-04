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Με τον Γιάννη Χατζή στη θέση του προέδρου συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 στο Electra Palace Athens.

Στο νέο Δ.Σ. προβλέπεται αναλυτική κατανομή αρμοδιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η στρατηγική ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξωστρέφεια, η εκπαίδευση, η βιωσιμότητα και οι ειδικές μορφές τουρισμού.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.

Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος

Στυλιανός Κριαράς, Α΄ Αντιπρόεδρος Στρατηγικής Ανάπτυξης

Ηρακλής Τσιτλακίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος Μικρών και Πολύ Μικρών Οικογενειακών Ξενοδοχείων

Γεράσιμος Τιμοθεάτος, Γ΄ Αντιπρόεδρος Οικονομικών

Αντώνης Παγώνης, Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Κυριακάκης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Εντεταλμένος Σύμβουλος Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας

Ιωάννης Λασπάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας

Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Έρευνας

Χαράλαμπος Βούλγαρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ιορδάνης Μιχαηλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Ακριτικών και Απομακρυσμένων Περιοχών

Ευάγγελος Κατσαράς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σοφία Φλέγκα, Εντεταλμένη Σύμβουλος Ειδικών Μορφών Τουρισμού.