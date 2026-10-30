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Για συνθήκες απομόνωσης του νησιού εν όψει της χειμερινής περιόδου κάνουν λόγο οι επαγγελματίες της Σαντορίνης υποστηρίζοντας ότι η τακτική και αξιόπιστη ακτοπλοϊκή σύνδεση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί θεμελιώδες για τη νησιωτική χώρα.

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης στο υπουργείο Ναυτιλίας και την εταιρεία Blue Star με κοινοποίηση στους βουλευτές Κυκλάδων, τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, το Δήμαρχο Θήρας, κάνοντας λόγο για λόγο για απαράδεκτο σχεδιασμό που αποκόπτει το νησί από την Παροναξία τα Σαββατοκύριακα, καταργεί τα απογευματινά δρομολόγια από τον Πειραιά και επιβάλλει εξοντωτικές ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων μέσα στη νύχτα. «Η Σαντορίνη δεν είναι προορισμός «δύο ταχυτήτων», να αντιμετωπίζεται ως πυλώνας κερδοφορίας τη θερινή περίοδο και να εγκαταλείπεται στην απομόνωση το χειμώνα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Ενωσης κ. Αντώνης Παγώνης, η εξέλιξη αυτή πλήττει καίρια την καθημερινότητα των κατοίκων, τα άτομα που μετακινούνται για λόγους υγείας, την τροφοδοσία του νησιού, αλλά και τη δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων των Κυκλάδων.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην επιστολή διαμαρτυρίας «η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης εκφράζει την έκδηλη και σοβαρή ενόχληση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών του νησιού, μετά και την επίσημη ανακοίνωση του χειμερινού προγράμματος δρομολογίων της εταιρείας. Δεν πρόκειται πλέον για φήμες, αλλά για μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται εξαιρετικά δυσμενής: η πλήρης απουσία ακτοπλοϊκών δρομολογίων και η διακοπή της σύνδεσης της Σαντορίνης με την Παροναξία τα Σαββατοκύριακα, σε συνδυασμό με την κατάργηση των απογευματινών δρομολογίων από τον Πειραιά, αποκόπτει ουσιωδώς το νησί μας από τον εθνικό και νησιωτικό ιστό.

Επιπλέον, οι απαράδεκτες ώρες δρομολογίων που ανακοινώθηκαν —με αφίξεις στο λιμάνι του Πειραιά και της Σαντορίνης τις πρώτες μεταμεσονύκτιες και εξαιρετικά πρώτες πρωινές ώρες— συνιστούν αδιανόητη ταλαιπωρία και υποτίμηση των ταξιδιωτών. Η διακίνηση ηλικιωμένων, ασθενών που μεταβαίνουν στην Αθήνα για λόγους υγείας, οικογενειών με μικρά παιδιά, αλλά και η τροφοδοσία του νησιού υπό αυτές τις συνθήκες είναι απαράδεκτη.

Ταυτόχρονα, καταφέρεται καίριο πλήγμα στα αθλητικά σωματεία όλων των Κυκλάδων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ), καθιστώντας αδύνατη τη συμμετοχή των αθλητών και των ομάδων στις υποχρεώσεις των πρωταθλημάτων κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω της παντελούς έλλειψης δρομολογίων το Σαββατοκύριακο.

Η Σαντορίνη δεν είναι προορισμός «δύο ταχυτήτων», να αντιμετωπίζεται ως πυλώνας κερδοφορίας τη θερινή περίοδο και να εγκαταλείπεται στην απομόνωση το χειμώνα. Η τακτική, αξιοπρεπής και καθημερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση αποτελεί κοινωνικό αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα των νησιωτών».

Οι επαγγελματίες του νησιού ζητούν την άμεση αναθεώρηση και τροποποίηση των ανακοινωθέντων δρομολογίων, με την επαναφορά των ακτοπλοϊκών συνδέσεων τα Σαββατοκύριακα και τη διασφάλιση της σύνδεσης με την Παροναξία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας καθώς και τη διόρθωση των δρομολογίων ώστε οι ώρες άφιξης και αναχώρησης να ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις συνθήκες ανθρώπινης μετακίνησης.