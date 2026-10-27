Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Από μια θρυλική παραθαλάσσια διαδρομή στην Καλιφόρνια μέχρι τους αρχαίους ναούς της Αιγύπτου και τις λιγότερο εξερευνημένες γωνιές της Νότιας Αμερικής, το 2027 διαμορφώνεται σε μια χρονιά γεμάτη ταξιδιωτικές αφορμές. Νέα αξιοθέατα, ιστορικές επέτειοι, πολιτιστικές διοργανώσεις και προορισμοί που γίνονται πλέον πιο προσβάσιμοι δημιουργούν ευκαιρίες για ταξίδια πέρα από τις συνηθισμένες επιλογές.

Το National Geographic παρουσιάζει την ετήσια λίστα Best of the World 2027, συγκεντρώνοντας 25 προορισμούς από διαφορετικές ηπείρους που ξεχωρίζουν για τις εμπειρίες που μπορούν να προσφέρουν.

Η φετινή επιλογή δεν περιορίζεται σε δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα. Περιλαμβάνει περιοχές που αποκτούν νέα δυναμική, πόλεις που επενδύουν στον πολιτισμό και προορισμούς όπου η ιστορία, η φύση και οι τοπικές παραδόσεις δημιουργούν ιδιαίτερες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Ανάμεσα στις προτάσεις βρίσκεται το Εθνικό Πάρκο Κάμπο Φόργουορντ στη Χιλή, ένας νέος προορισμός που ανοίγει για τους επισκέπτες, αλλά και η Λειψία της Γερμανίας, όπου το 2027 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 200 ετών από τον θάνατο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, με σχετικές μουσικές εκδηλώσεις.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης πολιτιστικές διοργανώσεις στη λεγόμενη «Χώρα του Χιονιού» της Ιαπωνίας, καθώς και η Μάγια Κάαν στο Μεξικό, η οποία γίνεται ευκολότερα προσβάσιμη χάρη στη νέα σιδηροδρομική σύνδεση με το Κανκούν και το Τουλούμ.

Ο αρχισυντάκτης του National Geographic, Νέιθαν Λαμπ (Nathan Lump), ξεχωρίζει ορισμένους από τους προορισμούς για τις ιδιαίτερες αλλαγές και εμπειρίες που αναμένεται να προσφέρουν την επόμενη χρονιά.

Οι 25 προορισμοί του National Geographic για το 2027

Η λίστα Best of the World 2027 περιλαμβάνει:

Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, ΗΠΑ Pacific Coast Highway, Καλιφόρνια, ΗΠΑ Χάλιφαξ, Νέα Σκωτία, Καναδάς Νότια Όζαρκς, Μιζούρι και Αρκάνσας, ΗΠΑ Πουέρτο Ρίκο Γρενάδα Κάμπο Φόργουορντ, Χιλή Κουελάπ, Τσατσαπόγιας, Περού Ντάμφρις και Γκάλογουεϊ, Σκωτία Λειψία, Γερμανία Νορμανδία, Γαλλία Σανταντέρ, Ισπανία Transcaucasian Trail, Αρμενία Τριπόλη, Πολωνία Βέστλαν, Νορβηγία Λούξορ, Αίγυπτος Μαλάουι Τσενγκντού, Κίνα Νιιγκάτα, Ιαπωνία Τζαϊπούρ, Ινδία Μελβούρνη, Αυστραλία Μάντισον, Ουισκόνσιν, ΗΠΑ Μάγια Κάαν, Μεξικό Σαλβαδόρ, Μπαΐα, Βραζιλία Πενάνγκ, Μαλαισία

Pacific Coast Highway: Η θρυλική διαδρομή της Καλιφόρνιας επιστρέφει

Ο Pacific Coast Highway παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες οδικές διαδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδυάζοντας εντυπωσιακά παράκτια τοπία, μικρές πόλεις και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με τον Νέιθαν Λαμπ, πρόκειται «πιθανότατα για το πιο εμβληματικό οδικό ταξίδι που μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιος στην Αμερική, με εξαίρεση τη Route 66».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαναλειτουργία του τμήματος της διαδρομής στο Μπιγκ Σερ (Big Sur), το οποίο παρέμενε κλειστό για τρία χρόνια. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στους ταξιδιώτες να απολαύσουν ξανά ολόκληρη τη διαδρομή.

Πέρα από τη θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό, η εμπειρία περιλαμβάνει στάσεις σε δημιουργικές κοινότητες και παραθαλάσσιες πόλεις, όπως το Μεντοσίνο και το Λαγκούνα Μπιτς.

Η Καλιφόρνια προσελκύει εδώ και δεκαετίες καλλιτέχνες που αντλούν έμπνευση από τη φύση και τον ωκεανό, στοιχείο που αποτυπώνεται στην πολιτιστική ζωή των περιοχών κατά μήκος του δρόμου.

Βαλτιμόρη: Μια ιστορική επέτειος και επένδυση 38 εκατ. δολαρίων

Η Βαλτιμόρη του Μέριλαντ ετοιμάζεται να γιορτάσει το 2027 μια σημαντική επέτειο, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου εμπορικού σιδηροδρόμου των ΗΠΑ, το 1827.

Με αφορμή την επέτειο, το Εθνικό Μουσείο Σιδηροδρομικής Ιστορίας και Καινοτομίας της πόλης έχει αναβαθμιστεί μέσω επένδυσης 38 εκατ. δολαρίων.

Η σημαντικότερη προσθήκη είναι ο νέος εκθεσιακός χώρος Innovation Hall, ο οποίος θα επικεντρώνεται στις τεχνολογίες του μέλλοντος και αναμένεται να εγκαινιαστεί στις αρχές του 2027.

Η Βαλτιμόρη, γνωστή και με το προσωνύμιο Charm City, συνδέεται παραδοσιακά με τη ναυτική ιστορία της, ωστόσο διαθέτει μια πολύ ευρύτερη πολιτιστική ταυτότητα.

Ο Λαμπ τη χαρακτηρίζει μια πόλη με έντονη ζωή και δυναμισμό, που εξακολουθεί να εξελίσσεται και να ανανεώνεται, προσφέροντας περισσότερες εμπειρίες από όσες συνήθως περιμένουν οι επισκέπτες.

Πουέρτο Ρίκο: Η μουσική, η γαστρονομία και η κληρονομιά των Ταΐνο

Το Πουέρτο Ρίκο αποκτά νέα δυναμική ως ταξιδιωτικός προορισμός, με τη διεθνή προβολή του πολιτισμού του να ενισχύεται μετά την εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl LX.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έδωσε στο παγκόσμιο κοινό μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Ωστόσο, το Πουέρτο Ρίκο έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα από τις παραλίες και το τροπικό του τοπίο.

Η μουσική, ο χορός και η γαστρονομία του αποτελούν ένα ιδιαίτερο μείγμα αφρικανικών, αυτόχθονων και ισπανικών επιρροών, που έχει διαμορφώσει τις τοπικές παραδόσεις.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η κληρονομιά των Ταΐνο, των αυτόχθονων κατοίκων της περιοχής.

Η ιστορία τους μπορεί να ανακαλυφθεί μέσα από τη Διαδρομή των Ταΐνο, η οποία περιλαμβάνει αρχαίους οικισμούς, ιερά σπήλαια και βραχογραφίες που χρονολογούνται από προηγούμενους αιώνες.

Γρενάδα: Καρναβάλι 150 ετών στο «Νησί των Μπαχαρικών»

Η Γρενάδα, γνωστή ως «Νησί των Μπαχαρικών», αποτελεί ακόμη μία επιλογή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 2027.

Η ονομασία της συνδέεται με την παραγωγή μοσχοκάρυδου, γαρίφαλου και άλλων αρωματικών φυτών, που αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της τοπικής οικονομίας και ταυτότητας.

Την επόμενη χρονιά συμπληρώνονται 150 χρόνια από την έναρξη του Spicemas, του ετήσιου καρναβαλιού που πραγματοποιείται τον Αύγουστο.

Η διοργάνωση γεμίζει το νησί με μουσική, παρελάσεις, υπαίθριες γιορτές και χορό, δημιουργώντας μια από τις πιο ζωντανές περιόδους για επίσκεψη.

Πέρα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, η Γρενάδα διαθέτει πλούσια τροπική βλάστηση και επιλογές δραστηριοτήτων ευεξίας.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα λουτρά ηφαιστειακής λάσπης στο River Sallee και οι οργανωμένες συνεδρίες γιόγκα στους καταρράκτες Royal Mount Carmel, που συγκαταλέγονται στους ψηλότερους του νησιού.

Σανταντέρ: Η ισπανική πόλη-λιμάνι που επενδύει στον πολιτισμό

Στις βόρειες ακτές της Ισπανίας, το Σανταντέρ ετοιμάζεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη, χάρη σε νέες μουσειακές υποδομές.

Η ιστορική πόλη-λιμάνι πρόκειται να αποκτήσει δύο σημαντικούς χώρους τέχνης, ενώ παράλληλα προχωρά και η αναβάθμιση του αρχαιολογικού της μουσείου.

Το Faro Santander, που άνοιξε τον προηγούμενο μήνα, φιλοξενεί τη μεγάλη συλλογή έργων τέχνης της Banco Santander.

Στα εκθέματά του περιλαμβάνονται δημιουργίες σημαντικών καλλιτεχνών, όπως ο Τιτσιάνο, ο Βελάσκεθ και ο Γκόγια.

Το 2027 αναμένεται επίσης να λειτουργήσει στην πόλη παράρτημα του περίφημου Museo Reina Sofia της Μαδρίτης, με συλλογή που αριθμεί 138.000 πίνακες, γλυπτά και χειρόγραφα.

Την ίδια στιγμή, το Μουσείο Προϊστορίας και Αρχαιολογίας του Σανταντέρ πρόκειται να μεταφερθεί σε νέο κτίριο αξίας 56 εκατ. δολαρίων.

Τον σχεδιασμό του έχει αναλάβει το βραβευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Mendoza Partida, με έδρα τη Βαρκελώνη.

Οι νέες επενδύσεις ενισχύουν την εικόνα του Σανταντέρ ως ανερχόμενου προορισμού για ταξιδιώτες που αναζητούν πολιτιστικές εμπειρίες πέρα από τα καθιερωμένα ισπανικά τουριστικά κέντρα.

Κουελάπ: Ένας αρχαιολογικός θησαυρός στο βόρειο Περού

Το Κουελάπ, στην περιοχή Τσατσαπόγιας του βόρειου Περού, απευθύνεται κυρίως σε όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν λιγότερο γνωστούς αρχαιολογικούς προορισμούς.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αρχαίο οχυρωμένο συγκρότημα, το οποίο κατασκευάστηκε περίπου το 500 μ.Χ. από τον λαό των Τσατσαπόγια.

Όπως επισημαίνει ο Νέιθαν Λαμπ, ένας ταξιδιώτης που θα επισκεπτόταν την περιοχή θα ήταν πιθανότατα ο πρώτος ανάμεσα στους φίλους του που θα είχε γνωρίσει αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να ενισχυθεί τον Ιούνιο του 2027, με το προγραμματισμένο άνοιγμα ενός νέου μονοπατιού που θα προσφέρει πρόσβαση σε τμήμα των ερειπίων της Μαλκαπάμπα.

Ο αρχαιολογικός χώρος ήταν μέχρι σήμερα δύσκολα προσβάσιμος, ενώ η νέα διαδρομή θα δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν από κοντά τις ανασκαφές και τους αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Η ευρύτερη περιοχή προσφέρεται επίσης για πεζοπορία και εξερεύνηση ιδιαίτερων ταφικών μνημείων.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι χαρακτηριστικές ανθρωπόμορφες σαρκοφάγοι των Τσατσαπόγια, οι οποίες περιέχουν μούμιες και έχουν τοποθετηθεί σε απόκρημνα βραχώδη σημεία.

Η σπάνια αυτή εικόνα αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της αρχαιολογικής κληρονομιάς της περιοχής.

Λούξορ: Η μεγάλη ηλιακή έκλειψη και οι νέες εμπειρίες πολυτελούς ταξιδιού

Η Λούξορ της Αιγύπτου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος στις 2 Αυγούστου 2027, χάρη σε ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο.

Η πόλη θα προσφέρει τη μεγαλύτερη διάρκεια της ολικής φάσης της ηλιακής έκλειψης, η οποία θα είναι ορατή σε περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Ήλιος κατείχε κεντρική θέση στη θρησκευτική και κοσμολογική αντίληψη των αρχαίων Αιγυπτίων.

Η Λούξορ διαθέτει ήδη μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αρχαιολογικών θησαυρών στον κόσμο, αποτελώντας βασικό προορισμό για όσους ενδιαφέρονται για τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό.

Το 2027 αναμένονται, ωστόσο, και νέες προσθήκες στις τουριστικές της υποδομές.

Το ιστορικό ξενοδοχείο Winter Palace, όπου ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακοίνωσε το 1922 την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών, πρόκειται να επαναλειτουργήσει τον Ιούλιο του 2027 ως Mandarin Oriental Winter Palace.

Παράλληλα, οι κρουαζιέρες στον Νείλο παραμένουν ένας ιδιαίτερος τρόπος εξερεύνησης της περιοχής.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά πλοία βρίσκεται το θρυλικό Steam Ship Sudan, που συνδέεται με την έμπνευση της Άγκαθα Κρίστι για το μυθιστόρημα «Έγκλημα στον Νείλο».

Μια ακόμη ταξιδιωτική επιλογή αναμένεται να προστεθεί το 2027, με την έναρξη λειτουργίας του Guardian of the Nile, του πρώτου πολυτελούς τουριστικού νυχτερινού τρένου της Αιγύπτου.

Το νέο τρένο θα συνδέει το Κάιρο με το Ασουάν, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στη Λούξορ.

Ο συνδυασμός του σπάνιου αστρονομικού φαινομένου, της αρχαιολογικής κληρονομιάς και των νέων επιλογών πολυτελούς διαμονής και μετακίνησης καθιστά τη Λούξορ έναν από τους πλέον ιδιαίτερους προορισμούς της λίστας για το 2027.