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Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καλύτερη συνδεσιμότητα, προσέλκυση επενδύσεων και ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων προορισμών είναι μερικά από τα σημαντικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα από τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί προϋποθέσεις για περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στις ελληνικές περιφέρειες, τα νησιά και τις ορεινές περιοχές, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με Έλληνες δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, η νέα στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό «αποτελεί ένα ιστορικό βήμα, καθώς για πρώτη φορά η Ευρώπη αποκτά ένα ολοκληρωμένο κοινό πλαίσιο πολιτικής για έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της».

«Ο τουρισμός είναι θεμέλιο της οικονομίας μας», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας σημειώνοντας ότι «αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ, στηρίζει περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και περίπου 5 εκατομμύρια επιχειρήσεις, σχεδόν όλες μικρομεσαίες. Για την Ελλάδα, η άμεση και έμμεση συμβολή του φτάνει έως και το 25% του ΑΕΠ». Την ίδια στιγμή, ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις: τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, τη γεωπολιτική αστάθεια, την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ενδεικτικά, μόλις το 13% των ευρωπαϊκών περιφερειών συγκεντρώνει το 50% των διανυκτερεύσεων. Ενώ στο εργατικό δυναμικό οι ελλείψεις ξεπερνούν τους 1 εκατομμύριο εργαζόμενους. «Κεντρικός μας στόχος είναι ένας ευρωπαϊκός τουρισμός: πιο ανταγωνιστικός, βιώσιμος, ισορροπημένος και ανθεκτικός, με οφέλη για τους ταξιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες, διατηρώντας την ηγετική θέση της Ευρώπης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως» ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας.

Εστιάζοντας στη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Τουρισμό σημείωσε ότι βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Συγκεκριμένα, ο πρώτος πυλώνας επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία σε ένα χρόνο από σήμερα Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τουρισμού με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εξειδικευμένο προσωπικό, την κατάρτιση των εργαζομένων και την προσέλκυση νέων επαγγελματιών στον κλάδο.

Η Ακαδημία θα υποστηρίζεται από ένα δίκτυο εθνικών τουριστικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Παράλληλα, δρομολογείται ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών για τις τουριστικές επιχειρήσεις και στήριξής τους στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων, με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τουρισμού (EU Tourism Observatory) και την ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων για τον Τουρισμό (Common European Tourism Data Space).

Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και στην καλύτερη κατανομή των τουριστικών ροών, τόσο γεωγραφικά όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προβλέπει, εντός του 2027, να ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου διαχείρισης του τουρισμού και να παρουσιάσει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου και μια εργαλειοθήκη με πρακτικές λύσεις για την καλύτερη κατανομή των τουριστικών ροών. Προβλέπεται επίσης η σύσταση Ευρωπαϊκού Δικτύου Συντονισμού Κρίσεων στον τουρισμό, για την καλύτερη αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ευρώπης. Μέσω της πρωτοβουλίας «Destination Europe», η Επιτροπή επιδιώκει να προωθήσει την Ευρώπη ως ασφαλή και ελκυστικό προορισμό, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες. Σημειώνεται ότι οι τρεις πυλώνες υποστηρίζονται από δύο οριζόντιες προτεραιότητες: την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, καθώς και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, των μεταφορικών υποδομών και της απρόσκοπτης κινητικότητας. Σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστα, «ο τουρισμός επωφελείται ήδη από 15 διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, μέσω των οποίων αναμένεται να διατεθούν περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου».

Παράλληλα, προσέθεσε ότι δημιουργείται μια νέα Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον Τουρισμό, με τη συμμετοχή κρατών μελών, περιφερειών, τοπικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα. «Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας ευρωπαϊκής προσπάθειας» ανέφερε ο κ. Τζιτζικώστας και συμπλήρωσε: «Η καλύτερη συνδεσιμότητα, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προσέλκυση επενδύσεων μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές νέες ευκαιρίες για τη χώρα μας, τις περιφέρειες, τα νησιά και τις ορεινές περιοχές της».