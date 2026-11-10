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Στο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που καθιστά την Ελλάδα ελκυστικό τουριστικό προορισμό στάθηκε ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος Βασιλάκης, στο ετήσιο συνέδριο Greece Talks 2026, με τίτλο «NOSTALGIA: Memory, Connection & the Traveler» του Travel.gr, και του «Πρώτο Θέμα» επισημαίνοντας ότι η προσωπική επαφή των επισκεπτών με τους κατοίκους αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χώρας. «Πάντα το πλεονέκτημα της Ελλάδας ήταν η σχέση που μπορούσε να έχει ο επισκέπτης με τον ντόπιο, και πάντα ήταν ότι ο ντόπιος συμμετέχει στη διασκέδαση, στην ψυχαγωγία, στην εμπειρία», ανέφερε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι το 80% των επισκεπτών της χώρας προέρχεται από την Ευρώπη, τονίζοντας πως ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη μαζική τουριστική αγορά. «Οι επισκέπτες μας αυτή τη στιγμή είναι 80% Ευρωπαίοι, και όσο και να πιάσουμε καλύτερα το καλό κομμάτι, θα εξαρτόμαστε και από το μαζικό», σημείωσε. Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να εξυπηρετηθεί αυτή η ζήτηση χωρίς να αλλοιωθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των προορισμών. «Εκεί είναι η δυσκολία του πώς να υπηρετήσεις την ανάγκη αυτή με έναν τρόπο ο οποίος να κρατάει, κατά το δυνατόν, την αυθεντικότητα των σημείων», υπογράμμισε.

«Οι αεροπορικές μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, όχι μόνο για τον τουρισμό»

Η αεροπορική συνδεσιμότητα δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά τον τουρισμό, αλλά αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις των κατοίκων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, είπε ακόμη ο Ευτύχης Βασιλάκης, σημειώνοντας ότι «είμαστε μια χώρα στην οποία έχει πολύ μεγαλύτερη αξία η μεταφορά και για τον Έλληνα και για τον ξένο, γιατί δεν είναι μόνο για τον τουρισμό».

Όπως είπε, «στα νησιά μας η ενδοεπικοινωνία δεν μπορεί να γίνει με τρένα. Ακόμα κι αν είχαμε τα εκπληκτικότερα τρένα της Ευρώπης, δεν θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε κανένα».

«Νομίζω ότι η Αθήνα έκανε λίγο την κρίση ευκαιρία» είπε ακόμη ο κ. Βασιλακης. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπήρξε μια μεγάλη απομείωση της αξίας ακινήτων. Τα πράγματα ζορίστηκαν και η βιωσιμότητά τους έγινε οριακή, με αποτέλεσμα να υπάρξει αλλαγή, που έδωσε αναγέννηση στον αμιγώς τουριστικό ιστό.

Ειδικά για την Αθήνα, υποστήριξε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου, με παρεμβάσεις που θα δημιουργούν μια ενιαία διαδρομή γύρω από την Ακρόπολη. «Ιδιαίτερα για την Αθήνα, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε τον κύκλο του κέντρου, δηλαδή να πιάσουμε έναν κύκλο που να είναι γύρω γύρω από την Ακρόπολη», ανέφερε.

«Ο πλούτος από την ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες, κρίσιμος ο ρόλος του Δημοσίου»

Την ανάγκη η οικονομική ανάπτυξη να συνοδεύεται από ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες υπογράμμισε ακόμη ο πρόεδρος της AEGEAN προειδοποιώντας ότι διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί η κοινωνική αποδοχή των επενδύσεων. «Αν δεν ταυτίσουμε την παραγωγή του πλούτου με την επιστροφή προς την τοπική κοινωνία, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε ούτε θετική αντιμετώπιση στην ανάπτυξη γενικώς, είτε είναι βιομηχανική είτε είναι τουριστική. Ούτε και, βεβαίως, τις υπηρεσίες που χρειάζονται», τόνισε.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλάκης αναφέρθηκε στον ρόλο του κράτους, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση για κάθε αναπτυξιακή ανάγκη. «Δεν μπορεί φυσικά σε όλα τα πράγματα να είναι η λύση η παραχώρηση. Εγώ είμαι καπιταλιστής επιχειρηματίας και μου αρέσει πολύ περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας από τον δημόσιο, αλλά και ο δημόσιος έχει κρίσιμο ρόλο», υπογράμμισε.

Η διαφορά της Ελλάδας από τις άλλες χώρες είναι οι άνθρωποι

«Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα σε ένα περιβάλλον αεροπλάνου, οι δυνατότητες είναι σχετικά λίγες και η βασική διαφορά μεταξύ των εταιρειών είναι οι άνθρωποι. Όπως είναι και η διαφορά της Ελλάδας, η βασική, από τις άλλες χώρες, πιστεύω», είπε ο Ευτύχης Βασιλάκης.