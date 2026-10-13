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Μια νέα σελίδα με οργανωτικές αλλαγές που είχαν προαναγγελθεί προ εξαμήνου και ολοκληρώνονται τώρα ανοίγει η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, με τις επίσημες ανακοινώσεις χθες για την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση του ομίλου.

Ο μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Γερογιάννης, έχοντας κλείσει έναν 20ετη κύκλο στο τιμόνι της AEGEAN, δίνει τη θέση του στον κ. Μιχάλη Κουβελιώτη, ο οποίος κατείχε από τις αρχές του 2025 τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy CEO) στην εταιρεία.

Η μεγάλη αλλαγή που ανακοινώθηκε χθες δεν ήρθε αιφνιδιαστικά: Τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών ο πρόεδρος του ομίλου κ. Ευτύχης Βασιλάκης είχε μιλήσει για τη νεότερη γενιά που θα έρθει να παίξει πιο καίριο ρόλο για τα επόμενα 10-15 χρόνια «και να αποδείξει ότι η εταιρεία μπορεί να αναγεννιέται μέσα από την εξέλιξη των ανθρώπων της».

Και πράγματι το τελευταίο διάστημα στην AEGEAN έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην ομάδα των στελεχών της αφού πρίν ακόμη τις χθεσινές ανακοινώσεις, προ ημέρων, ανακοινώθηκαν δύο ακόμη κινήσεις σε διοικητικό επίπεδο.

Από τις αρχές Οκτωβρίου, η κ. Στέλλα Δημαράκη, έχοντας κλείσει σχεδόν 20 χρόνια (από το 2007) από την ένταξή της στην AEGEAN, ανέλαβε καθήκοντα Chief Financial Officer έχοντας προηγουμένως τη θέση της Deputy Chief Financial Officer.

Επιπλέον, ο κ. Ηλίας Μανδρούκας ανέλαβε καθήκοντα Chief Commercial Officer, επίσης από τις αρχές Οκτωβρίου 2026, έχοντας έως σήμερα τη θέση του Deputy Chief Commercial Officer. Ο ίδιος είχε ενταχθεί στον όμιλο από το ξεκίνημά του, το 1999, έχοντας εργαστεί στην πάροδο των ετών σε διαφορετικές διευθυντικές θέσεις.

Από το ξεκίνημά της, το 1999 βρίσκεται στον όμιλο και ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Γερογιάννης, ο οποίος πάντως θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εταιρεία στην μετάβασή της στην επόμενη γενιά στελεχών, ως σύμβουλος διοίκησης με εποπτεία στην Τεχνική Βάση και το Εκπαιδευτικό Κέντρο, τη νέα κατεύθυνση ανάπτυξης του ομίλου.

Η χθεσινή δήλωση του προέδρου της AEGEAN κ. Ευτύχιου Βασιλάκη δίνει και το στίγμα της απερχόμενης διοίκησης: «Ο Δημήτρης Γερογιάννης μαζί με τον Θεόδωρο Βασιλάκη, διαμόρφωσαν την κουλτούρα ποιότητας και εξυπηρέτησης προς τον επιβάτη, αλλά και της εσωτερικής αξιοκρατίας και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων στην εταιρεία. Ο Δημήτρης έχει το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει την τεχνοκρατική κατάρτιση με την ανθρώπινη προσέγγιση. Για όλους εμάς, είναι συνιδρυτής και συν δημιουργός της εταιρείας, ιδιότητες που δεν αλλάζουν με την παράδοση της θέσης του CEO».

Σημειωτέον ότι χθες γνωστοποιήθηκε και η παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Καλαμάτα από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της AEGEAN και η εκλογή ως μέλους της κ. Σεμίραμις Παληού, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Diana Shipping Inc..

Τώρα ο κ. Μιχάλης Κουβελιώτης έρχεται να αναλάβει σε μία συγκυρία που δεν είναι και η πιο εύκολη για τον κλάδο, εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής κρίσης και συνακόλουθα της αύξησης τιμών των καυσίμων που συνεπάγεται πιο συνετή στρατηγική συνολικά για τις αεροπορικές πανευρωπαϊκά και όχι μόνο για την AEGEAN.

Πριν από λίγες εβδομάδες ο ίδιος ο κ. Βασιλάκης στην ενημέρωση των αναλυτών ανέφερε ότι «ο χειμώνας θα είναι δύσκολος» και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο η αεροπορική προχωρά σαφώς πιο συντηρητικά για τη χειμερινή περίοδο 2026- 2027.

Σε σχέση με τη χωρητικότητα των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων της χειμερινής περιόδου το ανώτατο επίπεδο που θα πρέπει να αναμένεται είναι η διατήρησή της σε σταθερά επίπεδα από το -1% έως το +1% «αλλά σίγουρα όχι υψηλότερα», σύμφωνα με τη διοίκηση της αεροπορικής.

Ο σχεδιασμός του ομίλου, ο οποίος, ενδεικτικά, διαθέτει μερίδιο 43,3% της κίνησης στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας (ΔΑΑ), θα επανεξετάζεται κάθε εβδομάδα, με πολύ ταχύτερες προσαρμογές από ό,τι στο παρελθόν, δεδομένου ότι η παρούσα συγκυρία αντιμετωπίζεται ως μια εξαιρετική κατάσταση, στην οποία μπορεί να χρειαστούν αλλαγές ανάλογα με τη ζήτηση και τη διάρθρωση του κόστους κάθε δρομολογίου.

Η Volotea

Μέσα σε αυτό το σκηνικό η εταιρεία παρακολουθεί και τις δύσκολες εξελίξεις στη Volotea, την ισπανική αεροπορική μικρότερων αποστάσεων στην οποία επένδυσε το 2024 η AEGEAN, έχοντας καταβάλει συνολικά (Αύγουστος 2024, Οκτώβριος 2024 και Σεπτέμβριος 2025) 32,2 εκατ. ευρώ με συμμετοχή άνω του 20%. Η αεροπορική βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση στην 15ετή ιστορία της, έχοντας εισέλθει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της, στο πλαίσιο προσυμφωνημένης διαδικασίας προστασίας από την πτώχευση.

Βασική αιτία, η επιβάρυνση ύψους 150 εκατ. ευρώ από το αυξημένο κόστος καυσίμων που την αναγκάζει να περιορίσει τον στόλο της, να προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας, επανεξετάζοντας και το ευρωπαϊκό δίκτυο δρομολογίων της.

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει επισήμως διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της και έχει καταθέσει αίτηση προστασίας σε εμπορικό δικαστήριο της Βαρκελώνης, επιδιώκοντας την αναδιάρθρωση του χρέους της και την αποφυγή μιας πλήρους πτωχευτικής διαδικασίας. Οι συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, την ισπανική κρατική εταιρεία συμμετοχών SEPI και τους επιχειρησιακούς συνεργάτες της αναμένεται να συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο.

Στο επίκεντρο του σχεδίου αναδιάρθρωσης βρίσκεται η σημαντική συρρίκνωση του στόλου: Η Volotea διαθέτει σήμερα 44 αεροσκάφη Airbus A319 και A320, ωστόσο σχεδιάζει να περιορίσει τον αριθμό τους σε 30 έως 35, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην απόσυρση έως και 14 αεροσκαφών από την επιχειρησιακή της δραστηριότητα. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση περίπου 50 θέσεων εργασίας, κυρίως στα γραφεία της εταιρείας στη Βαρκελώνη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 71 εκατ. ευρώ και την ανακοίνωση ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου προγράμματος για το 2026, το οποίο προέβλεπε περίπου 14 εκατ. διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις και περισσότερα από 430 δρομολόγια. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ο στόλος της Volotea αναμενόταν να αριθμεί 44 έως 46 αεροσκάφη.

Από πλευράς της η AEGEAN έχει βρεθεί και αυτή στο επίκεντρο φημών στην Ισπανία περί ανάληψης της διοίκησης της εταιρείας, ωστόσο η πλευρά Βασιλάκη έχει ξεκαθαρίσει ότι κάτι τέτοιο δεν εξετάζεται ως ενδεχόμενο. Στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών η διοίκηση επανέλαβε τη θέση της, βγάζοντας για μία ακόμη φορά τον όμιλο από το κάδρο των εξελίξεων σε ό,τι έχει να κάνει με την ισπανική αεροπορική.

Η AEGEAN, σύμφωνα με τη διοίκησή της, ουδέποτε έχει προτείνει την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στη Volotea ή την ανάληψη του ελέγχου της διοίκησής της. Καθώς η Volotea είναι ιδιωτική εταιρεία, αρμόδια να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική της σύνθεση, τη λειτουργία και τα μελλοντικά της σχέδια είναι η ίδια η διοίκησή της.

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