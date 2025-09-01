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Ο μέτοχος της Τhrivest Holdings Αλέξανδρος Εξάρχου μιλάει στο «business stories» για το σχέδιο εξαγοράς της HSBC Μάλτας από την Credia Bank. Αναφέρεται στη σημασία που έχει η συγκεκριμένη επιχειρηματική συμφωνία, στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη και το επόμενο στάδιο που ξεκινά την 5η Σεπτεμβρίου, ημέρα που ολοκληρώνεται το due diligence. Εξηγεί πως αν αποκτηθεί η HSBC Μάλτας, το συνολικό ενεργητικό της Credia Bank από 7,5 δισ. ευρώ σήμερα θα φτάσει τα 15,3 δισ., το χαρτοφυλάκιο δανείων από 4,4 δισ. θα αυξηθεί στα 7,3 δισ., ενώ το Tangible Book Value της τράπεζας σχεδόν θα διπλασιαστεί. Τονίζει ότι το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπερταμείου διασφαλίζει την επένδυσή του, καθώς η αξία της φτάνει σήμερα γύρω στα 850 εκατ. και υπογραμμίζει ότι είναι η πρώτη φορά που το Δημόσιο θα πάρει πίσω όλα τα χρήματα που έβαλε μέσω του ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής. Ακόμη, μιλάει για τα πρόσφατα δημοσιεύματα για υποβολή ερωτημάτων σε σχέση με το deal στις εποπτικές αρχές Ελλάδας και Μάλτας και δηλώνει ότι έγιναν με σκοπιμότητα που δεν μπορεί να είναι άλλη από το να δημιουργήσουν κωλύματα στην ολοκλήρωση της συναλλαγής με την HSBC Μάλτας.

– Στις 15/8/25 ανακοινώθηκε η έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων της Credia Bank για την εξαγορά της HSBC Μάλτας. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για την τράπεζα και την ελληνική οικονομία;

Η HSBC Μάλτας είναι τράπεζα που λειτουργεί στη Μάλτα και εισηγμένη στο τοπικό χρηματιστήριο, οπότε τα οικονομικά της στοιχεία είναι γνωστά. Σε περίπτωση που η Credia Bank αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της HSBC Μάλτας, θα διπλασιάσει τα μεγέθη της, ενδεικτικά αναφέρω πως θα διπλασιαστεί το Tangible Book Value της τράπεζας. Με την εξαγορά ουσιαστικά μεγαλώνει εντυπωσιακά η Credia Bank σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πλέον θα είναι μια τράπεζα σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με σήμερα, ενδεχομένως σε θέση να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες τέσσερις συστημικές τράπεζες, αλλά κυρίως σε καλύτερη θέση να επιτελέσει το έργο της, δηλαδή να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

– Από την πλευρά της Thrivest, την οποία και εκπροσωπείτε, πώς αξιολογείτε την κίνηση αυτή και τι σημαίνει για τη Thrivest ως κύριος μέτοχος της τράπεζας;

Η τράπεζα έχει δύο βασικούς μετόχους, τη Thrivest Holdings και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ. Αν αποκτηθεί η HSBC Μάλτας, το συνολικό ενεργητικό της Credia Bank, από 7,5 δισ. ευρώ σήμερ,α θα φτάσει τα 15,3 δισ. Ταυτόχρονα, το χαρτοφυλάκιο δανείων που είναι σήμερα 4,4 δισ. θα φτάσει τα 7,3 δισ. Ο διπλασιασμός σχεδόν του Tangible Book Value θα δικαιολογεί τη σημερινή αποτίμηση της τράπεζας που ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αυξηθεί και άλλο με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι μέτοχοι θα μπορούν να πωλήσουν μεγάλα πακέτα κοντά στην τιμή του ταμπλό. Το 36% των 2,5 δισ. είναι 850 εκατ. για το Δημόσιο, μέσω της συμμετοχής που είχε με το ΤΧΣ. Χωρίς να εισφέρει επιπλέον χρήματα το ΤΧΣ, σήμερα το Υπερταμείο διπλασιάζει την αξία της επένδυσής του, καθώς αυτή θα αποτιμάται γύρω στα 850 εκατ. Το 36% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Υπερταμείου οδηγεί σε μια αξία η οποία υπερβαίνει την επένδυση που είχε κάνει εξαρχής το ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής. Θέλω να υπογραμμίσω πως είναι η πρώτη φορά που το Δημόσιο θα πάρει πίσω όλα τα χρήματα που έβαλε μέσω του ΤΧΣ στην Τράπεζα Αττικής. Και μάλιστα αυτό θα συμβεί εντός ενός έτους από τη στιγμή που διέθεσε τα κεφάλαια, και μάλιστα με κέρδος, ενώ το αρχικό πλάνο ανάκτησης των κεφαλαίων ήταν 10ετές. Προφανώς και για τη Thrivest Holdings, που κατέχει το 54% των μετοχών της Credia Bank, είναι μια προσοδοφόρος επένδυση.

– Η εξέλιξη με την HSBC Μάλτας αιφνιδίασε την αγορά. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι εσείς συμμετείχατε ενεργά στις διαπραγματεύσεις σε Λονδίνο και Μάλτα. Εχει βάση αυτό; Πόσο καιρό το δούλευε το σχέδιο η Credia Bank; Ποιο είναι το παρασκήνιο αυτής της εξαγοράς;

Είναι αλήθεια ότι συμμετείχα κι εγώ στις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του βασικού μετόχου, με σκοπό να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, τον κύριο ρόλο είχε η κυρία Ελένη Βρεττού και η ομάδα της τράπεζας. Πάντα σε αυτές τις διαδικασίες υπάρχει παρασκήνιο, που αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ σκόπιμο να αναφερθεί. Πάντως υπήρχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν στη διαδικασία προσφορών, αλλά για διάφορους λόγους, κυρίως κανονιστικής φύσεως, δεν ήταν εύκολο να προχωρήσει η εξαγορά από εκείνους. Γνωρίζω επίσης ότι εκτός δύο τραπεζών που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον, υπήρχε ενδιαφέρον και από επιχειρηματίες στη Μάλτα. Κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε κάτι που άλλοι δεν θα μπορούσαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και ολοκληρώθηκαν, όπως ξέρετε, στις 15 Αυγούστου ακριβώς. Υπήρξε πίεση που ασκήσαμε στην άλλη πλευρά, δηλαδή να μπορέσουμε είτε να ολοκληρώσουμε γρήγορα τη διαδικασία, είτε να μην αναμειχθούμε καθόλου. Και φτάσαμε σήμερα στο ευτυχές αποτέλεσμα να είμαστε πλέον preferred bidder και να θεωρούμε ότι απομένει ένα confirmatory due diligence προκειμένου να κλείσει η εξαγορά. Αναμένουμε η διαδικασία του due diligence να ολοκληρωθεί έως τις 5/9/25.

-Η Credia Bank με την κίνηση αυτή ανεβαίνει κατηγορία, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γράφοντας ταυτόχρονα και σημαντικές υπεραξίες. Οταν η Thrivest έγινε κύριος μέτοχος της Τράπεζας Αττικής ασκήθηκε κριτική για τους όρους της διαδικασίας και τη συμμετοχή του Δημοσίου μέσω του ΤΧΣ. Τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή για τη συμμετοχή του ΤΧΣ ως μετόχου;

Ο διπλασιασμός του Tangible Book Value ενισχύει την υφιστάμενη κεφαλαιοποίηση της τράπεζας, η οποία σήμερα είναι της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ και, όπως προανέφερα, με το 36% που κατέχει το ΤΧΣ τού αποδίδει ποσό σημαντικά μεγαλύτερο αυτού που επένδυσε. Αρα, όσοι έναν χρόνο πριν ισχυρίζονταν ότι το Ελληνικό Δημόσιο έκανε μια συμφωνία που όχι μόνο εξυπηρετούσε τη διάσωση των Τραπεζών Παγκρήτιας και Αττικής, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να προσδοκά και σημαντικά οφέλη από τη μετοχική συμμετοχή του στο νέο σχήμα αποδεικνύονται αληθείς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Συνεπώς, εκτός των οικονομικών ωφελειών για το Δημόσιο έχουμε και μια έμπρακτη απόδειξη αξιοπιστίας και σοβαρότητας των χειρισμών.

– Εχουμε δει τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα που αναφέρουν την υποβολή ερωτημάτων στις εποπτικές αρχές Ελλάδας και Μάλτας για τη συμφωνία από ελληνική ιστοσελίδα. Μάλιστα, υπάρχουν και δημοσιεύματα που μιλούν για σκοπιμότητες πίσω από την υποβολή των ερωτημάτων. Εχετε κάτι να σχολιάσετε;

Ο καθένας δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα στις εποπτικές αρχές. Και δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα, ούτε θα θεωρούσα περίεργο το γεγονός ότι κάποιος θέλει να απευθύνει ερωτήματα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, όταν το θέμα αφορά έναν εποπτευόμενο οργανισμό όπως η Credia Bank. Και το περιεχόμενο των ερωτημάτων δεν θα ήταν αντικείμενο σχολιασμού αν απευθύνονταν εκεί που έπρεπε, δηλαδή στις εποπτικές αρχές που ελέγχουν την Credia Bank. H εξαγορά, όπως γνωρίζετε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ανακοινώθηκε με σαφήνεια από την τράπεζα ότι πρόκειται για μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη, για την οποία μέχρι να ολοκληρωθεί οι εποπτικές αρχές της Μάλτας δεν έχουν καμία συμμετοχή, καμία πληροφόρηση και καμία γνώση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Credia Bank.

Το γεγονός ότι δύο θέματα, τα οποία είναι γνωστά στις ελληνικές εποπτικές αρχές και έχουν εποπτικά αξιολογηθεί τόσο από την ΤτΕ όσο και από την ECB, αποτελούν αντικείμενο ερωτημάτων σε εποπτική αρχή άλλης χώρας, η οποία δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή ή και γνώση για τα αναφερόμενα θέματα, δεν μπορεί να ερμηνευτεί παρά μόνο ως μια έμμεση προσπάθεια αυτού που συνέταξε τα ερωτήματα να ενημερώσει τις εποπτικές αρχές της Μάλτας προτού αυτές τουλάχιστον μπορέσουν να πάρουν θεσμικά την πληροφορία, που ούτως ή άλλως θα ζητήσουν προκειμένου να αποδώσουν το fit & proper για την εξαγορά αυτή. Η σπουδή και ο χρόνος, αλλά και οι παραλήπτες των ερωτημάτων μού προκαλούν απορίες. Αλλωστε, το θέμα έγινε γνωστό στη Μάλτα κυρίως από ερωτήματα που έγιναν από γνωστό μέσο ενημέρωσης της χώρας, το οποίο είχε γνώση των ερωτημάτων και πού αυτά είχαν απευθυνθεί. Για ποιον λόγο να γίνει κάτι τέτοιο; Τι περίμενε κανείς δηλαδή να πάρει από εκεί ως απαντήσεις προκειμένου η έρευνά του να είναι ενδελεχής;

Σε κάθε περίπτωση, και τα δύο βασικά θέματα των ερωτημάτων είναι προσωπικής φύσεως και άπαντες γνωρίζουν εδώ και έναν χρόνο ότι έχει ενημερωθεί γι’ αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος. Εχουν κριθεί τόσο από αυτήν όσο και από τον SSM που έχει χορηγήσει fit & proper τόσο στη Thrivest και προσωπικά στους μετόχους αυτής (έπειτα από εξονυχιστικό έλεγχο που διήρκεσε πολλούς μήνες ) και φυσικά και στην κυρία Βρεττού ως διευθύνουσα σύμβουλο της Credia Bank. Το γεγονός ότι επανέρχεται κανείς σε αυτά θα ήταν αδιάφορο, αλλά γίνεται αντικείμενο σχολιασμού και γεννά απορίες το γεγονός ότι απευθύνονται σε εποπτικές αρχές που δεν έχουν μέχρι στιγμής χρειαστεί να ασχοληθούν με την Credia Bank, τη Βρεττού, τον Εξάρχου και την Thrivest, άρα δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στη δημοσιογραφική αυτή έρευνα. Το μόνο που είχε ως αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί θόρυβος στο επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό περιβάλλον της Μάλτας, οι οποίοι φυσικά αναζήτησαν πληροφορίες από Ελληνες συναδέλφους τους και το θέμα πήρε τις διαστάσεις που πήρε. Δημιουργεί ερωτήματα ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε το ζήτημα της συζυγικής σχέσεώς μου με την κυρία Βρεττού, αλλά και της εμπλοκής μου στη δικαστική διερεύνηση της σύμβασης 717. Μιας εμπλοκής άκρως περιφερειακής και χρονικά περιορισμένης, αφού σε ένα συνολικό διάστημα εννέα ετών, από το 2014 έως το 2023 που διήρκεσε η σύμβαση και για το οποίο γίνεται η διερεύνηση, η δική μου εμπλοκή αφορά αποκλειστικά περίοδο ενάμισι έτους λόγω της θεσμικής μου θέσης ως διευθύνοντος συμβούλου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και μέλους της κοινοπραξίας. Την ιδιότητα αυτή διατήρησα από τον Οκτώβριο του 2019 έως τις 27 Ιανουαρίου 2021. Μάλιστα, προ της αποχώρησής μου, υπέγραψα την πλήρη παραχώρηση του υπολειπόμενου έργου στο άλλο μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο ανέλαβε πλέον την υλοποίηση του έργου έως την ολοκλήρωσή του, χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα για την AΚΤΩΡ ATE. Και αφού το περιεχόμενο των ανακρίσεων στην Ελλάδα είναι μυστικό, απορώ πώς ο συντάκτης του ερωτήματος το γνωρίζει, αν γνωρίζει, και από ποιον έμαθε τη δική μου εμπλοκή; Από τον Τύπο; Και θεώρησε ότι επαρκεί η πληροφορία που έχει πάρει από κάποια δημοσιεύματα στον Τύπο για να ενημερώσει τις εποπτικές αρχές ξένου κράτους;

Τα ερωτήματα λοιπόν αυτά δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω παρά μόνο ότι υπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Τα ερωτήματα, όχι οι απαντήσεις. Διότι δεν θεωρώ ότι περίμενε κανείς απαντήσεις επί αυτών των ερωτημάτων από θεσμικά όργανα τα οποία δεν έχουν καμία γνώση σε αυτή τη φάση. Ούτε φυσικά για τη συζυγική σχέση με την κυρία Βρεττού, ούτε βεβαίως για την εμπλοκή μου σε μια δικαστική υπόθεση στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει ακόμα υπαχθεί στη Δικαιοσύνη, με την έννοια ότι δεν έχω παραπεμφθεί σε δίκη. Συνεπώς, δικαίως με ενοχλεί να κυκλοφορούν χαρτιά δεξιά και αριστερά και να με ονομάζουν κατηγορούμενο για εγκλήματα κατά της Ευρωπαϊκής Ενωσης – και προσέξτε στον πληθυντικό, παρακαλώ, όχι ένα αλλά παραπάνω. Οπότε, ναι, δικαιούμαι να ασκώ κριτική.

Βεβαίως και συμφωνώ ότι οι δημοσιογράφοι δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήματα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι όπως οι δημοσιογράφοι δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήματα όπου θέλουν, έτσι και τα υποκείμενα της έρευνάς τους δικαιούνται να έχουν άποψη για το αν τα ερωτήματα από μόνα τους είναι δυσφημιστικά ή όχι. Δικαιούμαι να κάνω κριτική για τον τρόπο με τον οποίον ασκεί κάποιος το επάγγελμά του, όπως οι δημοσιογράφοι συχνά κάνουν κριτική για το πώς ασκούν το επάγγελμά τους οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι πολιτικοί κ.ά.

Και λέω ότι τα ερωτήματα αυτά είχαν σκοπιμότητα. Και η σκοπιμότητα δεν μπορεί να είναι άλλη από το να δημιουργήσουν κωλύματα στην ολοκλήρωση της συναλλαγής με την HSBC Μάλτας. Για ποιον λόγο συνέβη αυτό και ποιος ήταν εκείνος ή εκείνοι οι οποίοι είχαν όφελος από μια τέτοια εξέλιξη; Αυτά είναι νομίζω τα ερωτήματα που δημιουργούνται από αυτήν την κατάσταση και τα οποία φυσικά δεν θα απαντηθούν. Νομίζω πάντως ότι όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε ή να υποθέσουμε επιτυχώς τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

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