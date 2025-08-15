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Σε μια κίνηση με εθνικό πρόσημο προχώρησε η Credia Bank (πρώην Αττικής), με την συμφωνία εξαγοράς της HSBC Μάλτας που ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η HSBC Μάλτας οι δύο πλευρές ξεκίνησαν αποκλειστικές συζητήσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του 70,03% που ελέγχει η HSBC Holding στην HSBC Μάλτας με το υπόλοιπο ποσοστό να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση της Credia Bank, η οποία ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας, μόλις έναν χρόνο μετά την εξυγίανση από την Thrivest Ηolding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, που είναι και ο κύριος μέτοχος και από το ΤΧΣ.

Η HSBC Μάλτας έχει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, το μεριδιο αγοράς της φτάνει το 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για την Credia Bank η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο άλμα. Έαν αναλογιστεί κανείς ότι πριν την απόφαση εξυγίανσης της οι προοπτικές ήταν ομιχλώδεις και οι κεφαλαιακές της ανάγκες μεγάλες, ενώ σήμερα έχει τριπλασιάσει τα μεγέθη της με αυξανόμενη κερδοφορία.

Σημειώνεται επίσης ότι η μετοχική συμμετοχή του ΤΧΣ στην τράπεζα, σε έναν μόνο χρόνο, έχει αξία ίση με το σύνολο της επένδυσης του, γεγονός πρωτοφανές για τα μέχρι τώρα δεδομένα συμμετοχής του ΤΧΣ σε όλες τις τράπεζες που έχει επενδύσει. Και είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την Credia Bank θα κάνει exit με σημαντική κερδοφορία, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί ένα χρόνο πριν όταν έγινε η συγχώνευση της τράπεζας με την Παγκρήτια.

Η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έτρεξαν σε Μάλτα και Λονδίνο, με εμπιστευτικότητα και ταχύτητα, από την πλευρά της τράπεζας η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού και από την πλευρά των κύριων μετόχων ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί καταλύτη στην ανάπτυξη του μεγέθους της τράπεζας και δικαιώνει πλήρως όσους εμπιστεύθηκαν την δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία εξυγίανσης της, αλλά κυρίως το τολμηρό επιχειρηματικό εγχείρημα του Αλέξανδρου Εξάρχου της Thrivest Holding και πλέον βλέπουν τις σημαντικές υπεραξίες που δημιουργούνται (με σχεδόν διπλασιασμό της αξίας των μετοχών της Credia Bank) και τα κέρδη που προκύπτουν.

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).

Κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής.

Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε τα εξής: «Υποστηρίζουμε θερμά τη συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα και για τα δύο ιδρύματα και για ένα ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, που αποδεικνύει τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

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Αποτελεί επίσης ένα απτό παράδειγμα των ευκαιριών που δημιουργεί η Τραπεζική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -διευκολύνοντας τις διασυνοριακές επενδύσεις, την υγιή συγκέντρωση δυνάμεων και την ανάδειξη ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών τραπεζών. Πέρα από τη χρηματοοικονομική διάσταση, η συναλλαγή αυτή ενδυναμώνει τους δεσμούς Ελλάδας και Μάλτας, εμβαθύνοντας τις διμερείς μας σχέσεις και συμβάλλοντας σε στενότερη συνεργασία στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία της Credia Bank θα αποφέρει οφέλη για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις οικονομίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Μάλτας, ενισχύοντας παράλληλα τα θεμέλια μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς».

Ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας καλωσορίζει την επικείμενη εξαγορά

Ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας Κλάιντ Καρουάνα καλωσόρισε την είδηση της επικείμενης εξαγοράς της HSBC από την CrediaBank, δηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή θα «ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό» και θα θωρακίσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μάλτας.

Χαρακτηρίζοντας την είδηση ως «σημαντική εξέλιξη», ο Καρουάνα δήλωσε στην Times of Malta ότι η εξεύρεση αγοραστή που να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της HSBC όσο και της Μάλτας «ήταν μια σύνθετη διαδικασία».

«Η συμμετοχή του αγοραστή στο Ευρωσύστημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που ενισχύει το κύρος και την αξιοπιστία του», ανέφερε ο Καρουάνα, προσθέτοντας ότι αυτό ενισχύεται περαιτέρω από το μειοψηφικό ποσοστό που κατέχει η ελληνική κυβέρνηση στην τράπεζα.

Η είσοδος ενός νέου παίκτη στην τραπεζική αγορά της Μάλτας θα «συμβάλει στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και στην περαιτέρω ενσωμάτωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Μάλτας στην ευρωπαϊκή αγορά», είπε ο Καρουάνα.

«Η διαδικασία θα παραμείνει υπό αυστηρή ρυθμιστική εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη», πρόσθεσε ο υπουργός.

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