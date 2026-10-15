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Στη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου αυτοτελούς συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές (BESS) στην Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ, συμμετείχε η Alpha Bank, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε στη Θεσσαλία από την ΚΑΡΜΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., κοινοπρακτικό σχήμα του Ομίλου Καράτζη και της METLEN, διαθέτει ισχύ 330 MW και χωρητικότητα 790 MWh και βρίσκεται πλέον σε λειτουργία, ενισχύοντας τις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας της χώρας.

Η Alpha Bank ανέλαβε τον ρόλο του Αποκλειστικού Διοργανωτή (Exclusive Mandated Lead Arranger) και του Αποκλειστικού Χρηματοδότη (Sole Lender), παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους 56 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στο χρηματοδοτικό σχήμα αξιοποιήθηκαν 81 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ τα υπόλοιπα 33 εκατ. ευρώ καλύφθηκαν από τους επενδυτές του έργου.

Η επένδυση αποτελεί σημαντική προσθήκη στις ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας, καθώς η δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ενσωμάτωση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα.

Η αποθήκευση επιτρέπει τη διατήρηση της ενέργειας που παράγεται όταν υπάρχει διαθέσιμη περίσσεια και την απόδοσή της στο δίκτυο όταν χρειάζεται, συμβάλλοντας στην καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής και στην ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος.

Το έργο συνδυάζει την επενδυτική δυνατότητα και την τεχνογνωσία του Ομίλου Καράτζη και της METLEN με την εξειδίκευση της Alpha Bank στη χρηματοδότηση έργων και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑ στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Ο Επικεφαλής Corporate and Institutional Banking της Alpha Bank, Νίκος Νεζερίτης, δήλωσε ότι η τράπεζα είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που συνέβαλε στην υλοποίηση της επένδυσης, σε συνεργασία με δύο μακροχρόνιους συνεργάτες της, τον Όμιλο Καράτζη και τη METLEN, με τους οποίους μοιράζεται τη δέσμευση για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε, η αποθήκευση ενέργειας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ελλάδα επιταχύνει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών στο ηλεκτρικό της σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank επιδιώκει να στηρίζει επενδύσεις υψηλής ποιότητας στον τομέα της πράσινης ενέργειας, παρέχοντας χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο χαρακτηριστικό παράδειγμα της έμπρακτης υλοποίησης αυτής της στρατηγικής.

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