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Θετικά αξιολογούν η JP Morgan και η Jefferies το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank έως το 2030, εκτιμώντας ότι οι στόχοι της διοίκησης είναι επιτεύξιμοι και αφήνουν περιθώρια υψηλότερης κερδοφορίας. Οι δύο διεθνείς οίκοι ξεχωρίζουν την αύξηση των καθαρών εσόδων τόκων, την ενίσχυση των προμηθειών και τη δυνατότητα σημαντικών διανομών προς τους μετόχους.

Η JP Morgan διατηρεί τη σύσταση Overweight και την τιμή στόχο των 5,80 ευρώ, ενώ η Jefferies επιβεβαιώνει τη σύσταση Buy και την τιμή στόχο των 5,25 ευρώ.

Με βάση την τιμή της μετοχής στα 4,74 ευρώ, τα περιθώρια ανόδου διαμορφώνονται σε περίπου 22% και 11%, αντίστοιχα.

Περιθώρια υψηλότερης κερδοφορίας

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,54 ευρώ το 2028 και περίπου 0,63 ευρώ το 2030, χωρίς να συνυπολογίζονται πρόσθετες επαναγορές μετοχών. Οι στόχοι συνεπάγονται μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 12% έως το 2030.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 12% το 2026 σε 14,5% το 2028 και 16% το 2030.

Η JP Morgan εκτιμά ότι οι προβλέψεις της διοίκησης συνεπάγονται περίπου 5% υψηλότερα καθαρά κέρδη το 2028 σε σχέση με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς. Η διαφορά προέρχεται κυρίως από τα καθαρά έσοδα τόκων, τα οποία αναμένεται να προσεγγίσουν τα 2,15 δισ. ευρώ το 2028, περίπου 5% πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Το επιχειρηματικό σχέδιο βασίζεται σε σταθερό Euribor τριμήνου στο 2,5% και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στο 1,6% έως το 2030. Επομένως, ευνοϊκότερες συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερη κερδοφορία.

Πιστωτική επέκταση και νέα έσοδα

Η Alpha Bank προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξάνονται από περισσότερα από 46 δισ. ευρώ το 2026 σε πάνω από 58 δισ. ευρώ το 2030.

Παράλληλα, η τράπεζα επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδα από υπηρεσίες που απαιτούν μικρότερη δέσμευση κεφαλαίων, αξιοποιώντας τη συνεργασία με τη UniCredit και την ανάπτυξη της διαχείρισης περιουσίας.

Οι καθαρές προμήθειες προβλέπεται να αυξάνονται κατά 9% ετησίως, φτάνοντας τα 850 εκατ. ευρώ το 2030, από περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2026.

Η Jefferies επισημαίνει ότι η διαφοροποίηση των εσόδων περιορίζει την εξάρτηση της κερδοφορίας από την αύξηση των δανείων και των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

Σημαντική αναμένεται και η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων, οι οποίες προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 18% των συνολικών κερδών το 2030, με την Κύπρο να αποτελεί τη δεύτερη βασική αγορά του ομίλου.

Βελτίωση αποδοτικότητας

Οι δύο οίκοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών.

Η Alpha Bank προβλέπει ετήσια αύξηση εσόδων περίπου 7%, έναντι αύξησης των εξόδων κατά 4%, με αποτέλεσμα ο δείκτης κόστους προς έσοδα να υποχωρήσει από περίπου 38% το 2026 σε 34% το 2030.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στις 45 μονάδες βάσης στο τέλος της περιόδου, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προβλέπεται να μειωθεί στο 2%.

Διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ

Η δημιουργία κεφαλαίων αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδίου, με την Alpha Bank να προβλέπει συνολική παραγωγή κεφαλαίων 6,9 δισ. ευρώ την περίοδο 2027-2030.

Από αυτά, περίπου 2 δισ. ευρώ προβλέπονται για μερίσματα σε μετρητά, ενώ επιπλέον 2 δισ. ευρώ αποτελούν δυνητική δυνατότητα διανομής ή άλλης αξιοποίησης.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι το ελάχιστο ποσοστό διανομής κερδών σε μετρητά θα αυξηθεί σταδιακά στο 40% το 2028, ενώ οι επαναγορές μετοχών θα αξιολογούνται ξεχωριστά κάθε χρόνο.

Με βάση αυτές τις παραδοχές, υπολογίζει μέρισμα 0,21-0,22 ευρώ ανά μετοχή για το 2028.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 13% το 2030, επιτρέποντας την αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου και τη βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.