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Tην Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματά της για το 9μηνο η Alpha Bank, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί το Investor Day σε υβριδική μορφή.

Κατά τη διάρκεια του Investor Day, η Διοίκηση της Τράπεζας θα παρουσιάσει το σχέδιο ανάπτυξής του Ομίλου καθώς και του αναθεωρημένους στόχους που θα διαμορφώσουν τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνσή του.

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