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Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις πωλήσεις αεροσκαφών της Bombardier στις Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά.

«ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ BOMBARDIER ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα. «Τα προϊόντα τους δεν είναι αρκετά καλά! Πάνω από το 50% των εσόδων τους προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες — ζουν από Αμερικανούς αγοραστές, αμερικανικές εταιρείες, αμερικανικά αεροδρόμια και αμερικανικές υπηρεσίες — και όλα αυτά ενώ ο Καναδάς μπλοκάρει τις ΜΕΓΑΛΕΣ αμερικανικές τράπεζες και εταιρείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ».

Η απειλή του Τραμπ έρχεται καθώς ο Καναδάς ετοιμάζεται να επιβάλει από την Τρίτη δασμούς από 15% έως 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ να απαντήσει στους νέους εμπορικούς δασμούς που επέβαλε η Ουάσιγκτον στη χώρα.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε εάν σκοπεύει να επιβάλει επίσημη απαγόρευση στα αεροσκάφη της Bombardier ή νέο δασμό στις εισαγωγές τους. Ωστόσο, έχει απειλήσει και στο παρελθόν να στραφεί εναντίον της καναδικής εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι ο Καναδάς εμπόδιζε την πιστοποίηση αμερικανικών αεροσκαφών Gulfstream.

Η καναδική κυβέρνηση και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο κατά τη διάρκεια της αργίας της Labor Day.

Οι επιπτώσεις στις αμερικανικές επιχειρήσεις

Μια ενδεχόμενη κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της Bombardier θα μπορούσε να έχει συνέπειες και για αμερικανικές βιομηχανίες που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.

Η Bombardier ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα του αμερικανικού αεροδιαστημικού κλάδου, διαθέτοντας εργαζομένους σε περισσότερες από 20 Πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Τέξας, η Αριζόνα και η Φλόριντα. Τα φτερά του ταχύτερου business jet της κατασκευάζονται στο Ρεντ Όουκ του Τέξας, ενώ εξαρτήματα ελέγχου πτήσης παράγονται στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Η εταιρεία επισήμανε επίσης ότι μέσα στο 2026 πρόκειται να εγκαινιάσει νέα εγκατάσταση στο Φορτ Γουέιν της Ιντιάνα.

«Τα αεροσκάφη της Bombardier δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, τόσο μέσω της αυξανόμενης παρουσίας της εταιρείας στη χώρα όσο και μέσω της εφοδιαστικής της αλυσίδας, η οποία αποτελείται από περίπου 2.800 αμερικανικές εταιρείες σε 47 Πολιτείες. Η εταιρεία δαπανά περισσότερα από 2,5 δισ. δολάρια ετησίως σε προμηθευτές», ανέφερε η Bombardier σε ανακοίνωσή της μέσω email, χωρίς να κατονομάζει τον Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζέρι Μόραν από το Κάνσας, όπου βρίσκεται η έδρα των αμερικανικών δραστηριοτήτων της Bombardier, δήλωσε ότι επικοινώνησε με την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος γνωρίζει τη συμβολή και τη σημασία της εταιρείας για την Πολιτεία.

«Η παρουσία της Bombardier στη Γουίτσιτα στηρίζει ένα τοπικό εργατικό δυναμικό άνω των 1.000 εργαζομένων, οι οποίοι συνεισφέρουν με το ταλέντο και την τεχνογνωσία τους στις αμυντικές και αεροδιαστημικές δυνατότητες της χώρας μας», ανέφερε ο Μόραν. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε οι παραγωγικές δραστηριότητες της Bombardier όχι μόνο να παραμείνουν στο Κάνσας, αλλά και να επεκταθούν, δημιουργώντας περισσότερες αμερικανικές θέσεις εργασίας.

Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Καναδά

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να απαντήσουν με νέα μέτρα στους καναδικούς ανταποδοτικούς δασμούς, ενώ μεταξύ των επιλογών που έχουν συζητηθεί βρίσκεται και η επιβολή νέου δασμού στα αυτοκίνητα.

Η κυβέρνηση Κάρνεϊ αναμένεται την Τρίτη να αυξήσει στο 50% από 25% τους εισαγωγικούς δασμούς σε πολλά αμερικανικά προϊόντα χάλυβα, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς σε σειρά καταναλωτικών αγαθών, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία της τελευταίας στιγμής.

Η νέα ανταλλαγή εμπορικών μέτρων ακολουθεί την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά. Οι διαπραγματευτές των δύο χωρών προσπαθούσαν επί εβδομάδες να περιορίσουν τις εμπορικές εντάσεις και να αποτρέψουν έναν νέο γύρο αμερικανικών δασμών, ενώ κάποια στιγμή φαινόταν ότι είχαν συμφωνήσει ακόμη και στους βασικούς όρους μιας συμφωνίας.

Οι συνομιλίες, ωστόσο, κατέρρευσαν τον περασμένο μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή από τις ΗΠΑ δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 22 Αυγούστου. Τρεις ημέρες αργότερα, οι καναδικές αρχές ανακοίνωσαν τις λεπτομέρειες των δικών τους ανταποδοτικών δασμών.

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