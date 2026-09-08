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Τέλος στις προσαυξήσεις στα τεκμήρια για επαγγελματίες φέρνουν τα myDATA και η φορολογική συνέπεια και ειλικρίνεια. Οι δύο βασικές προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος, που συνδέονται με τη μισθοδοσία και τον κύκλο εργασιών, παύουν να εφαρμόζονται από φέτος (για τα εισοδήματα που αποκτώνται το έτος 2026 και θα δηλωθούν το 2027) για τους φορολογικά συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.

«Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Μέχρι σήμερα, στο ποσό που προκύπτει από τον κατώτατο και τριετίες, προστίθενται δύο βασικές προσαυξήσεις:

• το 10% της συνολικής μισθοδοσίας των εργαζομένων της επιχείρησης.

• το 5% του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

«Αυτές οι δύο προσαυξήσεις είναι που φέρνουν τις μεγάλες επιβαρύνσεις», εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Μόνο με τον κατώτατο μισθό, ο ετήσιος φόρος για επαγγελματία με εισόδημα κάτω από τον κατώτατο ανέρχεται σε 1.440 ευρώ. Με τις προσαυξήσεις, το ποσό έφτανε τα 2.200 ευρώ ή και υψηλότερα.

Ποιοι απαλλάσσονται από τεκμήρια

Αυτές οι επιβαρύνσεις αφαιρούνται πλέον για τους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν τα κριτήρια συνέπειας. Το μήνυμα των αλλαγών είναι ότι «η συνέπεια πληρώνει. Η συνέπεια αποδίδει», όπως τόνισε ο υφυπουργός αρμόδιος για φορολογικά θέματα Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για τους υπολοίπους, τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας παραμένουν.

Το μέτρο αφορά περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται άμεσα στη ρύθμιση, ενώ η συνολική φορολογική ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών το 2027 υπολογίζεται σε 570 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 2,2 δισ. ευρώ που θα διατεθούν.

Ποιους πραγματικά καλύπτει τελικά όμως και ποιος φορολογούμενος θεωρείται «συνεπής» για να δικαιούται τις μειώσεις; Ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα πληροί τέσσερα κριτήρια φορολογικής και διοικητικής συνέπειας:

• υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος.

• ολοκλήρωση και διατήρηση της διασύνδεσης POS και ταμειακών μηχανών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.

• απουσία προστίμου από τη Φορολογική Αρχή ή την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών.

• Υποβολή του συνόλου των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου του τελευταίου φορολογικού έτους.

«Πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελεύθερων επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια αυτά» υπογραμμίζει ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, προσθέτοντας ότι, πρακτικά, «αν έχεις στείλει myDATA και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση».

Τι αλλάζει και τι παραμένει

Τα μεγαλύτερα οφέλη αφορούν περίπου 45.100 ελεύθερους επαγγελματίες: 18.000 θα γλιτώσουν περίπου 1.000 ευρώ, 11.000 γλιτώνουν «καπέλο» φόρου 1.500 ευρώ, περίπου 6.500 γλιτώνουν 2.000 ευρώ, 4.600 γλιτώνουν 2.500 ευρώ, ενώ 5.000 γλιτώνουν προσαυξήσεις φόρων 4.000 ευρώ το χρόνο.

Για ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων με τέσσερα έτη λειτουργίας και δύο εργαζομένους, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα ανέρχεται σε 18.552 ευρώ και η ωφέλεια υπολογίζεται σε 1.134 ευρώ.

Αντίστοιχα, επαγγελματίας με 20 έτη λειτουργίας χωρίς εργαζομένους, προβλέπεται ελάχιστο καθαρό εισόδημα 19.820 ευρώ και θα έχει ετήσια ωφέλεια 615 ευρώ.

Οι υπολογισμοί αυτοί δείχνουν ότι η παρέμβαση στοχεύει κυρίως στις ατομικές επιχειρήσεις με προσωπικό και αυξημένη μισθοδοσία, καθώς εκεί η συγκεκριμένη προσαύξηση λειτουργεί ως παράγοντας διόγκωσης του τεκμαρτού εισοδήματος. Η εστίαση και το λιανεμπόριο αναφέρονται ως οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη έκθεση στο κριτήριο της μισθοδοσίας.

Από την άλλη, το τεκμαρτό εισόδημα εξακολουθεί να αυξάνεται κάθε χρόνο, με βάση τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ωστόσο η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό χαρακτηρίζεται επουσιώδες σε σχέση με τη συνολική μείωση φόρων της τάξεως των 570 εκατ. ευρώ.

8 «ανάσες» για τους επαγγελματίες

Οι αλλαγές στα τεκμήρια δεν περιορίζονται στις δύο προσαυξήσεις. Προβλέπεται μείωση κατά 50% του τεκμηρίου για ατομικές επιχειρήσεις σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από το προηγούμενο όριο των 1.500 κατοίκων.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τους εκμεταλλευτές ταξί. Το τεκμήριο θα μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Για παράδειγμα, σε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, το τεκμήριο θα περιορίζεται στο 50%. Παράλληλα, εξαιρούνται από τα τεκμήρια ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί.

Συνολικά οκτώ νέες μειώσεις φόρων που θα δουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις, έρχονται να προστεθούν στις 83 μειώσεις που έχουν ως τώρα θεσμοθετηθεί μετά το 2019.

«Σήμερα, πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω, καθώς ξεπερνάμε πλέον τις 90! Είναι 91 οι μειώσεις φόρων και εισφορών», ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ. Από αυτές, οι 44 αφορούν την περίοδο μετά το 2023.

Οι 8 μειώσεις φόρων είναι:

1. Κατάργηση προσαυξήσεων τεκμηρίων για «συνεπείς»: από το φορολογικό έτος 2026 αφαιρούνται οι δύο βασικές προσαυξήσεις (τζίρου και μισθοδοσίας) που επιβάρυναν το τεκμαρτό εισόδημα.

2. Μείωση τεκμηρίων 50% σε μικρούς οικισμούς στην ελληνική περιφέρεια: τα τεκμήρια μειώνονται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρος, Ύδρα, Αγκίστρι, νησιά Α’ και Β’ Πειραιά). Στη Δυτική Μακεδονία, η μείωση θα ισχύει σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους από 1.700 σήμερα, μέτρο που αφορά 131 νέους οικισμούς.

3. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος: το τέλος επιτηδεύματος, «ένα πάγιο αίτημα των Επιμελητηρίων και των εμπορικών συλλόγων» όπως τόνισε ο κ.Μαρκόπουλος, καταργείται με κόστος 250 εκατ. ευρώ για το δημόσιο. Η παρέμβαση αφορά το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών και προστίθεται στις λοιπές μειώσεις.

4. Μείωση προκαταβολής φόρου: από το 2028, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50%, με δημοσιονομικό κόστος περίπου 85 εκατ. ευρώ. Η αλλαγή ανακουφίζει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και εντάσσεται στο πακέτο στήριξης της μικρομεσαίας τάξης.

5. Μηδενισμός φόρου τριτέκνων έως 20.000 ευρώ: η τριτεκνία αποκτά πλέον χαρακτήρα πολυτεκνίας. Ο συντελεστής φορολόγησης μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Το μέτρο αφορά 86.927 τρίτεκνους αλλά, εξ αυτών οι 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος. Η ωφέλεια φτάνει έως και 1.800 ευρώ ετησίως.

6. Μείωση τεκμηρίων για εκμεταλλευτές ταξί: το τεκμήριο για τα ταξί μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος. Σε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%, το τεκμήριο περιορίζεται στο 50%. Εξαιρούνται από τα τεκμήρια ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί, σε περιπτώσεις όπου η άδεια περιήλθε σε αυτά μετά τον θάνατο γονέα.

7. Επιταχυνόμενες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: το κόστος κτήσης ή κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού θα αποσβένεται σε 6 αντί για 10 έτη. Στο πρώτο και δεύτερο έτος ο συντελεστής απόσβεσης είναι 10%, στο τρίτο και τέταρτο 15%, και στο πέμπτο και έκτο 25%.

8. Μείωση φόρου για επαγγελματίες από τη νέα κλίμακα: η φορολογική μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026 προβλέπει μείωση φόρου ανάλογα με τα τέκνα. Οι πολύτεκνοι και οι νέοι επαγγελματίες έχουν μηδενικό συντελεστή έως ορισμένο όριο. Αν και τυπικά το μέτρο ισχύει ήδη, προς το παρόν την επωφελούνται μόνον μισθωτοί και συνταξιούχοι. Το πραγματικό όφελος για τους ελεύθερους επαγγελματίες από αυτή την παρέμβαση (402 εκατ. ευρώ) θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του Μαρτίου 2027.

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