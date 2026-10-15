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Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι την 19.10.2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Euronext Athens των 140.300 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Τράπεζας , που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Ευρώ 40.687,00 , λόγω άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών από τριάντα έξι (36 ) Δικαιούχους, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας με ημερομηνία 21.5.2025 στο πλαίσιο της οποίας ενόψει της ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης (δηλαδή της συγχώνευσης με απορρόφηση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχώναπό την Τράπεζα) ενέκρινε το Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών, όπως είχε αρχικά εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020 , και αποφάσισε επίσης τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος για τις δύο εναπομένουσες περιόδους κατοχύρωσης δικαιώματος μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης (ήτοι τον Σεπτέμβριο του 2025 και τον Σεπτέμβριο του 2026), και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης Εταιρείας της 21ης Ιουλίου 202 2 με την οποία χορηγήθηκαν Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Απορροφώμενης Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών στο Πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program – PIP ) για τη χρήση 202 1.

Στις 13.10.2026 , καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6242546 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Ανάπτυξης , ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 40.687,00 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 140.300 νέων μετοχών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 η καθεμία .

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αύξησής του, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ 654.351.248,35 , διαιρούμενο σε 2.256.383.615 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία. Το Euronext Athens την 15.10.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 140.300 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας . Oι εν λόγω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens από την 19.10.2026 και την ίδια ημερομηνία οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

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