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Σε ανοδική αναθεώρηση των αποτιμήσεων για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Ambrosia Capital, εκτιμώντας ότι η ισχυρή πιστωτική επέκταση και η αύξηση των εσόδων μπορούν να οδηγήσουν την κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα 6,3 δισ. ευρώ το 2028. Παρά τη σημαντική άνοδο που έχει προηγηθεί στο χρηματιστήριο, ο οίκος διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο, θεωρώντας ότι οι πρόσφατες πιέσεις στις μετοχές δεν αντανακλούν επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών.

Στην τελευταία της έκθεση η Ambrosia Capital αναβαθμίζει τις τιμές στόχους για Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Τράπεζα Κύπρου, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς για όλες.

Η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή, με τιμή στόχο 5,85 ευρώ από 3,60 ευρώ προηγουμένως και περιθώριο ανόδου 34%. Για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 5,35 ευρώ από 3,90 ευρώ, για την Εθνική στα 20 ευρώ από 13,10 ευρώ και για την Πειραιώς στα 11,05 ευρώ από 7,35 ευρώ. Για την Τράπεζα Κύπρου αυξάνεται στα 12,65 ευρώ από 8,20 ευρώ.

Η μεγάλη αναθεώρηση των αποτιμήσεων

Η νέα αξιολόγηση αποτυπώνει σημαντική αλλαγή στις παραδοχές της Ambrosia Capital για την κερδοφορία και το κόστος ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.

Στην περίπτωση της Eurobank, ο επιδιωκόμενος πολλαπλασιαστής της ενσώματης λογιστικής αξίας αυξάνεται στις 1,86 φορές από 1,28 φορές, ενώ το εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων μειώνεται στο 11% από 13,6%.

Αντίστοιχα, για την Εθνική ο επιδιωκόμενος πολλαπλασιαστής ανεβαίνει στις 1,82 φορές από 1,39 φορές και για την Alpha Bank στις 1,28 φορές από 1,05 φορές.

Παρά τις αναβαθμίσεις, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν ελκυστικές αποτιμήσεις συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές.

Ο κλάδος διαπραγματεύεται συνολικά στις 1,4 φορές την εκτιμώμενη ενσώματη λογιστική αξία του 2027, με προβλεπόμενη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 17% το 2028. Οι αντίστοιχοι δείκτες για τις ιταλικές τράπεζες είναι 1,5 φορές και 15,3%, ενώ για τις ισπανικές 1,7 φορές και 18,8%.

Κερδοφορία 6,3 δισ. ευρώ το 2028

Οι προβλέψεις του οίκου δείχνουν ότι η επόμενη διετία μπορεί να φέρει ουσιαστική ενίσχυση των τραπεζικών αποτελεσμάτων.

Για τη Eurobank, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 1,57 δισ. ευρώ το 2026 σε 1,78 δισ. ευρώ το 2027 και 1,97 δισ. ευρώ το 2028.

Στην Εθνική, η αντίστοιχη πορεία προβλέπει κέρδη 1,29 δισ. ευρώ φέτος, 1,45 δισ. ευρώ το 2027 και 1,62 δισ. ευρώ το 2028.

Για την Πειραιώς, οι εκτιμήσεις διαμορφώνονται σε 1,14 δισ. ευρώ το 2026, 1,35 δισ. ευρώ το 2027 και 1,50 δισ. ευρώ το 2028.

Η Alpha Bank αναμένεται να εμφανίσει προσαρμοσμένη κερδοφορία 918 εκατ. ευρώ φέτος, η οποία θα αυξηθεί σε 1,07 δισ. ευρώ το 2027 και 1,21 δισ. ευρώ το 2028.

Αθροιστικά, οι προβλέψεις παραπέμπουν σε προσαρμοσμένα κέρδη περίπου 4,9 δισ. ευρώ το 2026 και 6,3 δισ. ευρώ το 2028, καταγράφοντας σημαντική άνοδο μέσα σε δύο χρόνια.

Στην Τράπεζα Κύπρου, η κερδοφορία προβλέπεται να αυξηθεί από 474 εκατ. ευρώ το 2026 σε 535 εκατ. ευρώ το 2028.

Μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για τις συνολικές διανομές προς τους μετόχους, οι οποίες περιλαμβάνουν μερίσματα και επαναγορές μετοχών.

Για το 2027, η Ambrosia προβλέπει διανομές 1,11 δισ. ευρώ από τη Eurobank, 1,03 δισ. ευρώ από την Εθνική, 848 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς και 684 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank.

Το 2028, τα αντίστοιχα ποσά εκτιμάται ότι θα αυξηθούν σε 1,32 δισ., 1,24 δισ., 985 εκατ. και 805 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους μετόχους περίπου 4,35 δισ. ευρώ το 2028, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οίκου.

Η Τράπεζα Κύπρου ξεχωρίζει για την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 9,4%, ενώ ακολουθούν η Πειραιώς με 5,6%, η Εθνική με 4,1%, η Eurobank με 3,7% και η Alpha Bank με 3,1%.

Οι καταλύτες και οι κίνδυνοι

Καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της θετικής δυναμικής είναι η αύξηση των χορηγήσεων, ιδιαίτερα προς τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη αύξηση του κόστους καταθέσεων.

Η Ambrosia αναμένει ότι τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου θα επιβεβαιώσουν την ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 3%-4% σε τριμηνιαία βάση.

Στους βασικούς κινδύνους περιλαμβάνονται πιθανή επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, μεγαλύτερος ανταγωνισμός στις χορηγήσεις και στις καταθέσεις και ενδεχόμενη αύξηση του πιστωτικού κόστους.

Ωστόσο, η βασική εκτίμηση παραμένει ότι η ανάπτυξη των εργασιών, η υψηλή κερδοφορία και οι αυξανόμενες διανομές κεφαλαίου εξακολουθούν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα των αγορών.