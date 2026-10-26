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Μια ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα για τις διεθνείς αγορές διαμορφώνεται, με τις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, τα στοιχεία για την ανάπτυξη και τις νέες μετρήσεις του πληθωρισμού να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Macro Watch – Known Unknowns της Bank of America, για την περίοδο 25–30 Οκτωβρίου 2026, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις συνεδριάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ), της Τράπεζας του Καναδά (BoC) και της Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας (RBNZ).

Παράλληλα, αναμένονται σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις, μεταξύ των οποίων τα στοιχεία για το ΑΕΠ των ΗΠΑ, της Ευρωζώνης, της Γερμανίας και του Καναδά, καθώς και νέες μετρήσεις του πληθωρισμού σε μεγάλες οικονομίες.

Fed: Ισχυρά επιχειρήματα για αύξηση επιτοκίων, αλλά δύσκολη η απόφαση

Η Bank of America διατηρεί την εκτίμησή της ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι μια τέτοια απόφαση θα είναι δύσκολη, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες κινήσεις των αγορών.

Η σημαντικά υψηλότερη από τις προβλέψεις μέτρηση του πληθωρισμού για τον Σεπτέμβριο ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ μιας αύξησης τον Οκτώβριο. Η επικείμενη συνεδρίαση θεωρείται παράλληλα δοκιμασία για την αποφασιστικότητα του προέδρου της Fed, Kevin Warsh, να προχωρήσει στη ριζική αλλαγή της επικοινωνιακής πολιτικής που έχει προαναγγείλει.

Σύμφωνα με την ανάλυση, μια αύξηση επιτοκίων ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχίες για υπερβολική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής. Αντίθετα, ενδεχόμενη διατήρησή τους στα σημερινά επίπεδα θα μπορούσε να δημιουργήσει ερωτήματα στις αγορές σχετικά με την αξιοπιστία της Fed.

ΕΚΤ: Σταθερά επιτόκια με ηπιότερο τόνο

Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Bank of America αναμένει διατήρηση των επιτοκίων στα υφιστάμενα επίπεδα, με ελαφρώς πιο ήπιο τόνο στις ανακοινώσεις της.

Η αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών εκτιμάται ότι αντισταθμίζει τους νέους κινδύνους που συνδέονται με τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Παράλληλα, η επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει την προδιάθεση για περαιτέρω αυξήσεις, δίνοντας έμφαση στην αβεβαιότητα, στην αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων και στη σταδιακή προσαρμογή των επιτοκίων.

Η Bank of America προβλέπει μία τελευταία αύξηση τον Δεκέμβριο, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο η σχετική κίνηση να μετατεθεί για τον Μάρτιο, εφόσον οι ενεργειακές τιμές παραμείνουν υψηλές.

Τράπεζα της Ιαπωνίας: Σταδιακή εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής

Στην Ιαπωνία, η Bank of America εκτιμά ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 1,25%, σε συμφωνία με τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο διοικητής Kazuo Ueda έχει θέσει σχετικά υψηλές προϋποθέσεις για διαδοχικές ή μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα δεν φαίνεται να δημιουργούν πρόσθετες ανησυχίες στα μέλη της διοίκησης σχετικά με τον κίνδυνο περαιτέρω επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Καναδάς και Νέα Ζηλανδία: Διατήρηση επιτοκίων με ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης

Στον Καναδά, η Bank of America αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια στο 2,25%, καθώς η οικονομική δραστηριότητα παραμένει υποτονική, η αβεβαιότητα γύρω από το διεθνές εμπόριο έχει ενισχυθεί και οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έλεγχο.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης στην επικείμενη συνεδρίαση.

Αντίστοιχα, στη Νέα Ζηλανδία προβλέπεται διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 2,75%, αν και η απόφαση χαρακτηρίζεται οριακή. Μια ισχυρή μέτρηση του πληθωρισμού για το τρίτο τρίμηνο θα μπορούσε να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ μιας νέας αύξησης.

Αναδυόμενες αγορές και οικονομικές ανακοινώσεις

Το ενδιαφέρον επεκτείνεται και στις αναδυόμενες οικονομίες, με συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής να έχουν προγραμματιστεί στην Κολομβία, τη Χιλή, την Ταϊλάνδη, την Αίγυπτο, την Ουκρανία και το Πακιστάν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τη συνεδρίαση της Fed, αναμένονται στοιχεία για τις παραγγελίες διαρκών αγαθών, το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου, τον πληθωρισμό βάσει του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), καθώς και για το προσωπικό εισόδημα και τις καταναλωτικές δαπάνες.

Στην Ευρωζώνη, στο επίκεντρο θα βρεθούν η έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της ΕΚΤ και τα στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου, ενώ στη Γερμανία αναμένονται οι ανακοινώσεις για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεχωρίζει η ανακοίνωση του προϋπολογισμού, ενώ στην Ιαπωνία δημοσιεύονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Τόκιο, τις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή. Τέλος, το οικονομικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τα στοιχεία για το μηνιαίο ΑΕΠ του Καναδά, τον δείκτη οικονομικής ανάπτυξης της Σουηδίας και τον πληθωρισμό στην Αυστραλία.

Η συγκέντρωση τόσων κρίσιμων ανακοινώσεων μέσα σε λίγες ημέρες αναδεικνύει τη σημασία της εβδομάδας για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, με τις αγορές να αναζητούν σαφέστερες ενδείξεις για την επόμενη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.