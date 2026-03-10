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Η Credia Bank επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια σύγχρονη τράπεζα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υιοθετώντας μια διαφορετική στρατηγική προσέγγιση που εστιάζει σε αγορές και πελατειακά τμήματα τα οποία παραδοσιακά δεν καλύπτονται επαρκώς από το τραπεζικό σύστημα.

Η στρατηγική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μετά τη συμφωνία εξαγοράς της HSBC Malta, μια κίνηση που αλλάζει ουσιαστικά το μέγεθος, τη γεωγραφική εμβέλεια και τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου.

Η διοίκηση της τράπεζας, με επικεφαλής τη διευθύνουσα σύμβουλο Ελένη Βρεττού, παρουσίασε σε τηλεδιάσκεψη με θεσμικούς επενδυτές το όραμα για τον νέο τραπεζικό οργανισμό, στο πλαίσιο της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή έχει στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας και να υποστηρίξει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στη δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού τραπεζικού ομίλου με παρουσία σε δύο δυναμικές οικονομίες της Μεσογείου: την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Η συμπληρωματικότητα με την HSBC Malta

Η ενοποίηση της Credia Bank με την HSBC Malta δημιουργεί έναν οργανισμό με σημαντική συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων. Από τη μία πλευρά, η Credia Bank διαθέτει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά και βαθιά γνώση των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενός τομέα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Από την άλλη, η HSBC Malta έχει μακρά εμπειρία σε διεθνείς τραπεζικές δραστηριότητες, στη διαχείριση πλούτου, στις επενδυτικές υπηρεσίες και στην τραπεζοασφάλιση. Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη νέων προϊόντων, διασταυρούμενες πωλήσεις και αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο νέος όμιλος αναμένεται ουσιαστικά να διπλασιάσει το μέγεθός του. Σύμφωνα με τα pro forma στοιχεία για το 2025, τα δάνεια προς πελάτες αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 8,2 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 13,3 δισ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό θα προσεγγίσει τα 16,4 δισ. ευρώ, δημιουργώντας έναν οργανισμό με σημαντικά ισχυρότερη χρηματοδοτική ικανότητα και μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Οι δομές ανάπτυξης

Η στρατηγική ανάπτυξης της Credia Bank στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την οργανική και εξαγοραστική ανάπτυξη μέσω της ενοποίησης με την HSBC Malta, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του ομίλου και να διευρύνει την πελατειακή του βάση. Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με έμφαση στην επιχειρηματική τραπεζική, τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και την περαιτέρω αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, μέσα από την αξιοποίηση συνεργειών, τον εξορθολογισμό του κόστους και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας συνδέεται με τη βέλτιστη διαχείριση του ισολογισμού και τη δημιουργία ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, στοιχείο κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της τράπεζας.

Οι τομείς που κάνει focus η τράπεζα

Η επιχειρηματική τραπεζική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης του ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων της τράπεζας ανέρχεται περίπου στα 3,8 δισ. ευρώ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, από μεγάλους ομίλους έως μικρομεσαίες εταιρείες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, οι υποδομές, η αγορά ακινήτων και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Παράλληλα, η Credia Bank επενδύει στην ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής, εξυπηρετώντας ήδη περίπου 350.000 πελάτες. Το χαρτοφυλάκιο λιανικών δανείων περιλαμβάνει στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, χρηματοδοτήσεις μικρών επιχειρήσεων και πιστωτικές κάρτες, ενώ η τράπεζα επιδιώκει να αυξήσει σταδιακά το μερίδιό της σε αυτούς τους τομείς.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής της τράπεζας είναι η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες. Η Credia Bank δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης πλούτου και τραπεζοασφάλισης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της HSBC Malta στον συγκεκριμένο τομέα. Μέσα από την προσφορά επενδυτικών προϊόντων, ασφαλιστικών λύσεων και εξατομικευμένων υπηρεσιών wealth management για πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, η τράπεζα επιδιώκει να διευρύνει τις πηγές εσόδων της πέρα από το παραδοσιακό τραπεζικό μοντέλο.

Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο του μετασχηματισμού της. Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών επιτρέπει την ταχύτερη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της τράπεζας αντανακλούν τη φιλοδοξία της διοίκησης για τη δημιουργία ενός ισχυρού και κερδοφόρου τραπεζικού οργανισμού. Η Credia Bank στοχεύει σε καθαρά δάνεια που θα υπερβούν τα 11 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα και τα 14 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, ενώ παράλληλα επιδιώκει να διατηρήσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από το 2,7%.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μπορούν να ξεπεράσουν τα 225 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα και τα 325 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα, οδηγώντας σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο και παρουσία σε δύο αναπτυσσόμενες αγορές, η Credia Bank φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους τραπεζικούς οργανισμούς της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

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