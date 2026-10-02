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Σε μια ακόμη κίνηση για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική, η CrediaBank ολοκλήρωσε την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία εντάσσεται πλέον στον Όμιλο και μετονομάζεται σε CrediaPantelakis Securities.

Η συμφωνία ενισχύει την παρουσία της CrediaBank στις επενδυτικές υπηρεσίες και δημιουργεί έναν νέο πυλώνα δραστηριότητας στον χώρο της κεφαλαιαγοράς, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες και τη διεύρυνση των διαθέσιμων επενδυτικών λύσεων για τους πελάτες του Ομίλου.

Μέσω της νέας εταιρείας, οι πελάτες της CrediaBank θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι πελάτες της Παντελάκης θα μπορούν να αξιοποιούν τις τραπεζικές υπηρεσίες του Ομίλου. Η σύνδεση των δύο δραστηριοτήτων αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες τόσο σε επίπεδο πελατολογίου όσο και εσόδων, με την τράπεζα να επιδιώκει παράλληλα μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι πρόκειται για δραστηριότητες που, σε σχέση με τις καθαρά τραπεζικές εργασίες, απαιτούν περιορισμένη δέσμευση κεφαλαίων, επιτρέποντας στον Όμιλο να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τα διαθέσιμα κεφάλαιά του.

Από το 1920 στην εποχή της CrediaBank

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή διαθέτει ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, καθώς η παρουσία της στην ελληνική κεφαλαιαγορά ξεκινά από το 1920. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες της χώρας, με μακροχρόνιες σχέσεις με Έλληνες και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και σημαντική τεχνογνωσία στις κεφαλαιαγορές.

Η εταιρεία παρέχει πρόσβαση στις ελληνικές και διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς και υπηρεσίες επενδυτικής έρευνας, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής. Παράλληλα, είναι μέλος στις αγορές μετοχών και παραγώγων της Euronext Athens.

Η νέα CrediaPantelakis Securities θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υφιστάμενη διοικητική ομάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της και τις υφιστάμενες υποδομές. Η στρατηγική συνεργασία με την CrediaBank θα εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών και της πελατειακής βάσης, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ενιαίου μοντέλου εξυπηρέτησης.

Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της CrediaBank να διευρύνει το εύρος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρει, αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ τραπεζικής, επενδυτικών υπηρεσιών και κεφαλαιαγοράς.

Βρεττού: Περισσότερες επενδυτικές λύσεις

Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, χαρακτήρισε την απόκτηση μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας για τη διεύρυνση των υπηρεσιών της και την ενίσχυση της συμμετοχής των προμηθειών στα έσοδα του Ομίλου.

«Θέλουμε οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται να βρίσκουν περισσότερες επενδυτικές λύσεις μέσα από τον Όμιλό μας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορία, η τεχνογνωσία και η παρουσία της Παντελάκης στις κεφαλαιαγορές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, με μεγαλύτερη συμβολή των επενδυτικών υπηρεσιών στα έσοδα του Ομίλου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της CrediaPantelakis Securities, Νίκος Παντελάκης, τόνισε ότι η ένταξη στον Όμιλο CrediaBank σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία, η οποία έχει συμπληρώσει περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά.

«Συνδυάζοντας την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας με τις δυνατότητες, τις υποδομές και το μέγεθος της CrediaBank, δημιουργούμε έναν ισχυρό πυλώνα επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η CrediaPantelakis Securities φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα των επενδυτικών υπηρεσιών του Ομίλου.

Η CrediaBank ανοίγει τη βεντάλια των δραστηριοτήτων

Η απόκτηση της Παντελάκης εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του Ομίλου CrediaBank, ο οποίος πλέον καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, από την τραπεζική και το factoring έως την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, τις επενδυτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς.

Στον πυρήνα του Ομίλου βρίσκεται η CrediaBank, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας και αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε όρους ενεργητικού.

Με δίκτυο 65 καταστημάτων και πέντε επιχειρηματικών κέντρων, η τράπεζα εξυπηρετεί περίπου 350.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις, προσφέροντας καταθετικά, επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια και χρηματοδοτικές λύσεις.

Η ένταξη της Παντελάκης στον Όμιλο προσθέτει πλέον ένα πιο καθαρό αποτύπωμα στις υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική αγορά επενδύσεων διευρύνεται και οι τράπεζες αναζητούν πρόσθετες πηγές προμηθειακών εσόδων πέρα από τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας στο ΧΑ:

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία («CrediaBank» ή «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 11.05.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 02.10.2026 ολοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των λοιπών προβλεπόμενων προϋποθέσεων («Συναλλαγή»).

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην πολυετή πορεία της Εταιρείας, η οποία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της εντασσόμενη στον Όμιλο της Τράπεζας υπό τη νέα εταιρική επωνυμία CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της και την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Το δελτίο Τύπου της CrediaBank:

Η CrediaBank ανακοινώνει την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία εντάσσεται στον Όμιλο CrediaBank και μετονομάζεται σε CrediaPantelakis Securities.

Η ένταξη της χρηματιστηριακής διευρύνει τις δυνατότητες του Ομίλου στην επενδυτική τραπεζική και σε όλο το φάσμα των επενδυτικών συναλλαγών, ενισχύοντας τις προσφερόμενες λύσεις στους πελάτες του. Οι πελάτες της Τράπεζας θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι πελάτες της Χρηματιστηριακής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες του Ομίλου. Οι συνέργειες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Τράπεζας, ενώ με περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ομίλου.

Με ιστορία που ξεκινά το 1920, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή είναι μία από τις παλαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα. Η διαχρονική της παρουσία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, οι μακροχρόνιες σχέσεις της με Έλληνες και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και η τεχνογνωσία των στελεχών της, προσθέτουν στον Όμιλο μια εδραιωμένη πλατφόρμα επενδυτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Παρέχει πρόσβαση στις ελληνικές και διεθνείς κεφαλαιαγορές, υπηρεσίες επενδυτικής έρευνας, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής, ενώ είναι μέλος στις αγορές μετοχών και παραγώγων της Euronext Athens.

Η CrediaPantelakis Securities θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών και τις υποδομές της. Η συνεργασία με την CrediaBank θα επικεντρωθεί στη διεύρυνση των εργασιών και της πελατειακής βάσης της εταιρείας, στην αναβάθμιση της τεχνολογίας και στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη των πελατών μέσα από τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μοντέλου εξυπηρέτησης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η απόκτηση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό μας να διευρύνουμε τις υπηρεσίες της CrediaBank και να αυξήσουμε τη συμμετοχή των προμηθειών στα έσοδα του Ομίλου. Θέλουμε οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται να βρίσκουν περισσότερες επενδυτικές λύσεις μέσα από τον Όμιλό μας. Η ιστορία, η τεχνογνωσία και η ισχυρή παρουσία της Παντελάκης στις κεφαλαιαγορές μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα και να χτίσουμε ένα πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CrediaPantelakis Securities, Νίκος Παντελάκης, δήλωσε: «Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή έχει χτίσει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και βαθιά τεχνογνωσία στις κεφαλαιαγορές. Η ένταξή μας στον Όμιλο CrediaBank ανοίγει σήμερα ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την εταιρεία μας. Συνδυάζοντας την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας με τις δυνατότητες, τις υποδομές και την μέγεθος της CrediaBank, δημιουργούμε έναν ισχυρό πυλώνα επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με σεβασμό στην ιστορία μας και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, φιλοδοξούμε η CrediaPantelakis Securities να αποτελέσει βασικό πυλώνα επενδυτικών υπηρεσιών του Ομίλου, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας».

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